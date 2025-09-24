Что вас ждёт? Отправляйтесь на захватывающее приключение по окрестностям Баку! Посетите село Гобустан с его уникальным ландшафтом, древними петроглифами и грязевыми вулканами, вдохновляющим на незабываемые фотографии. Затем, проехав к Апшеронскому полуострову, погрузитесь в историю и культуру в Храме Огня в Баку, где гид расскажет об учениях Заратустры, а затем погрузитесь в уникальный опыт посещения горы, горящей тысячелетиями – единственного природного источника огня в столице Страны Огней. Важная информация:

Посещение грязевых вулканов доступно за дополнительную плату и будет зависеть от погодных условий.