Отправляйтесь на захватывающее приключение по окрестностям Баку! Посетите село Гобустан с его уникальным ландшафтом, древними петроглифами и грязевыми вулканами, вдохновляющим на незабываемые фотографии.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Отправляйтесь на захватывающее приключение по окрестностям Баку! Посетите село Гобустан с его уникальным ландшафтом, древними петроглифами и грязевыми вулканами, вдохновляющим на незабываемые фотографии. Затем, проехав к Апшеронскому полуострову, погрузитесь в историю и культуру в Храме Огня в Баку, где гид расскажет об учениях Заратустры, а затем погрузитесь в уникальный опыт посещения горы, горящей тысячелетиями – единственного природного источника огня в столице Страны Огней. Важная информация:
Посещение грязевых вулканов доступно за дополнительную плату и будет зависеть от погодных условий.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Биби Эйбат
- Музей Петроглифов
- Музей под открытым небом в Гобустане
- Грязевые Вулканы
- Храм огня Атешгях
- Горящая гора Янардаг
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение грязевых вулканов (за доп. плату)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель или заранее назначенное место
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Посещение грязевых вулканов доступно за дополнительную плату и будет зависеть от погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
