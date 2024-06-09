На экскурсии мы познакомим вас с историей Баку.
Вы погрузитесь в магию многовековой архитектуры и местной кухни, прокатитесь на фуникулёре и полюбуетесь видом со смотровой площадки.
После прогулки по Старому городу доедем до мечети Биби-Эйбат, храма огня Атешгях и горящей горы Янардаг. Каждый шаг путешествия откроет перед вами новые аспекты нашей удивительной страны!
Вы погрузитесь в магию многовековой архитектуры и местной кухни, прокатитесь на фуникулёре и полюбуетесь видом со смотровой площадки.
После прогулки по Старому городу доедем до мечети Биби-Эйбат, храма огня Атешгях и горящей горы Янардаг. Каждый шаг путешествия откроет перед вами новые аспекты нашей удивительной страны!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Атмосфера Старого города
Начнём нашу экскурсию с квартала Ичери-шехер — памятника ЮНЕСКО. Погуляем по древним улицам (на которых часто снимали фильмы, например, сцены из «Бриллиантовой руки»), исследуем замки, мечети и крепостные стены. Мы расскажем о значимых событиях, которые здесь произошли, об известных людях и традициях народа. Кроме того, вы узнаете о технологиях, которые использовали для строительства зданий, архитектуре и культурном наследии.
После мы поднимемся на фуникулёре в Нагорный парк, чтобы полюбоваться Баку со смотровой площадки.
Храм огня и огненная гора
А затем начнётся автопутешествие! В нашей программе:
- Мечеть Биби-Эйбат — зайдём и полюбуемся ей изнутри
- Храм огнепоклонников Атешгях — уникальное место, связанное с древним культом огня и земли. Вы услышите о его истории, религиозном и культурном значении для Азербайджана. Поговорим о ритуалах и обрядах, которые проводили здесь, и о том, что сейчас делается для того, чтобы сохранить храм.
- Горящая гора Янардаг. Это настоящий феномен: огонь горит уже 4000 лет. Почему и как? Расскажем на месте!
Организационные детали
- Экскурсию можно провести и для большего количества участников: для троих человек стоимость — €230, 4-6 участников — 70€/чел., 7-11 участников — 65€/чел.
- Экскурсия проходит на автомобилях BMW Х5, Kia Sorento, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter (в зависимости от количества участников)
- Дополнительные расходы: фуникулёр — 1 манат/чел., билет в Атешгях — 15 манат/чел., обед — около 30 манат/чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и если он находится в черте Баку)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмаил — ваша команда гидов в Баку
Привет! Меня зовут Исмаил, я гид с большим опытом работы в туризме. Моё преимущество как гида заключается в глубоких знаниях и страсти к истории, культуре и природе. Я люблю делиться увлекательными историями и локальными секретами с моими гостями, чтобы они получили неповторимый опыт путешествия. Моя цель — сделать каждый тур запоминающимся и вдохновляющим для всех участников!Задать вопрос
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