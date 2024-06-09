На экскурсии мы познакомим вас с историей Баку. Вы погрузитесь в магию многовековой архитектуры и местной кухни, прокатитесь на фуникулёре и полюбуетесь видом со смотровой площадки. После прогулки по Старому городу доедем до мечети Биби-Эйбат, храма огня Атешгях и горящей горы Янардаг. Каждый шаг путешествия откроет перед вами новые аспекты нашей удивительной страны!

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за 1 человека или €90 за человека, если вас больше

от €110 за 1 человека или €90 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Атмосфера Старого города

Начнём нашу экскурсию с квартала Ичери-шехер — памятника ЮНЕСКО. Погуляем по древним улицам (на которых часто снимали фильмы, например, сцены из «Бриллиантовой руки»), исследуем замки, мечети и крепостные стены. Мы расскажем о значимых событиях, которые здесь произошли, об известных людях и традициях народа. Кроме того, вы узнаете о технологиях, которые использовали для строительства зданий, архитектуре и культурном наследии.

После мы поднимемся на фуникулёре в Нагорный парк, чтобы полюбоваться Баку со смотровой площадки.

Храм огня и огненная гора

А затем начнётся автопутешествие! В нашей программе:

Мечеть Биби-Эйбат — зайдём и полюбуемся ей изнутри

Храм огнепоклонников Атешгях — уникальное место, связанное с древним культом огня и земли. Вы услышите о его истории, религиозном и культурном значении для Азербайджана. Поговорим о ритуалах и обрядах, которые проводили здесь, и о том, что сейчас делается для того, чтобы сохранить храм.

Горящая гора Янардаг. Это настоящий феномен: огонь горит уже 4000 лет. Почему и как? Расскажем на месте!

Организационные детали