Экскурсия. «Храм огня Атешгях и Горящая Гора»

Храм вечного огня Атешгях – самая настоящая азербайджанская экзотика. О нем знают практически во всем мире. Он расположен в 30 км от центра Баку, на окраине селения Сураханы. Эта территория известна таким уникальным природным феноменом, как горящие выходы естественного газа (газ, вырываясь наружу, соприкасается с кислородом и загорается). В современном виде храм построен в XVII-XVIII веках. Он сооружен проживавшей в Баку индусской общиной, относящейся к касте сикхов. Однако, история храма Атешгях гораздо более древняя. Издавна на этой территории было расположено святилище зороастрийцев-огнепоклонников (приблизительно начало нашей эры). Они придавали неугасимому огню мистическое значение и приезжали сюда поклониться святыне. После принятия ислама храм зороастрийцев был разрушен. Многие зороастрийцы ушли в Индию и там продолжили свою веру. Но в XV - XVII веках индусы-огнепоклонники, попавшие на Апшерон с торговыми караванами, стали совершать паломничества в Сураханы. И на месте древнего храма индийские купцы вновь начали сооружать постройки. Наиболее ранняя постройка храма Атешгях относится к 1713 году. К наиболее поздним - центральный храм-алтарь, выстроенный, как гласит надпись на средства купца Канчанагара в 1810 году. В течении XVIII века вокруг святилища, пристраиваясь друг к другу, выросли молельни, кельи, караван-сарай. На кельях памятника имеются резные по камню надписи, исполненные шрифтами индийского письма.

«Горящая Гора Янардаг»

Одно из самых известных и популярных среди туристов мест «вечного пламени» в Азербайджане – это гора Янардаг. Впрочем, это скорее холм, чем гора, на склоне которого с древнейших времен горит природный газ. Метровые языки пламени лижут слоистую землю примерно на 10 метров в ширину, опаляя слишком близко подошедших. Люди занимают скамейки по вечерам, чтобы посмотреть на горящий холм, когда зрелище наиболее эффектно. Янардаг находится в 25 км к северу от Баку в поселке Мехеммеди. Из города до него ходят автобусы, потому можно добраться довольно просто и дешево. С 2007 года Янардаг, объявленный заповедником, находится под защитой государства.

Экскурсия. «Заповедник наскальных рисунков Гобустан».

Заповедник – расположен в 60 км от Баку и находиться между склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем. Гобустан это заповедник под открытым небом отражающий жизнь и быт обитавших здесь первобытных людей начинающий с к эпохи мезолита вплоть до средних веков. Особое место занимают древним наскальные рисунки пиктографы и наскальные изображения петроглифы. Эти древние памятники искусства отображают мировоззрение, хозяйство,, обычаи и традиции древних азербайджанцев. Для Гобустана характерны мужские и женские изображения. Мужчины на рисунках изображены в охотничьем обличии с луками и стрелами. Они высокого роста, со стройными телами, опоясанными ремнями, с развитой мускулатурой.

На изображениях Заповедника можно увидеть и рисунки животных, обитавших здесь в период последних 10 тысяч лет - джейранов, диких коз, оленей, диких свиней, лошадей, львов и т. д. На скалах также встречаются изображения птиц, рыб, змей, ящериц и различных насекомых. Древние наскальные изображения наряду с разносторонней тематикой изобилуют композиционными сценами, отображающими во всем многообразии различные сферы человеческой деятельности. В них нашли свое отражение азербайджанский хороводный танец "Яллы", коллективный трудовой процесс, охота с различными видами оружия, плавание на лодке типа "Тигрис", жатва, схватки животных, нападение хищников на травоядных животных и др. Возможно "Яллы" исполнялся под звуки, издаваемые древнейшим музыкальным инструментом "Гавалдашем" (камень с глубоким резонирующим звуком). Перед началом экскурсии по Гобустану нас ждет посещение одноименного закрытого музея который был недавно построен и отличается своей высоко технологичностью.