Насыщенное однодневное путешествие по окрестностям Баку.
Вас ждет знакомство с уникальными достопримечательностями страны: прогулка по Гобустанскому заповеднику, где сосредоточены древние петроглифы и удивительные грязевые вулканы, посещение храма огнепоклонников и природного вечного огня!
Описание экскурсииВ рамках экскурсии вы посетите знаменитый Гобустанский заповедник, а именно Музей петроглифов и необыкновенный природный объект – грязевые вулканы. Узнаете немало интересных фактов об этих необычных местах. После экскурсии по заповеднику отправимся на обед. Во второй половине дня нам предстоит увлекательная экскурсия по храму огня Атешгях и посещение вечного природного огня Янардаг.
Ежедневно в 8:00
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гобустанский музей петроглифов
- Грязевые вулканы
- Янардаг
- Атешгях
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
- Входные билеты
- Внедорожник до вулкана.
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Баку, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
