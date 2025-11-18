Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Насыщенное однодневное путешествие по окрестностям Баку.



Вас ждет знакомство с уникальными достопримечательностями страны: прогулка по Гобустанскому заповеднику, где сосредоточены древние петроглифы и удивительные грязевые вулканы, посещение храма огнепоклонников и природного вечного огня!

Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-7 человек Когда Ежедневно в 8:00 $200 за экскурсию

Описание экскурсии В рамках экскурсии вы посетите знаменитый Гобустанский заповедник, а именно Музей петроглифов и необыкновенный природный объект – грязевые вулканы. Узнаете немало интересных фактов об этих необычных местах. После экскурсии по заповеднику отправимся на обед. Во второй половине дня нам предстоит увлекательная экскурсия по храму огня Атешгях и посещение вечного природного огня Янардаг.

