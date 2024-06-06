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- энергичный, обаятельный, грамотный гид. И замечательный человек, готовый помочь в сложных, незапланированных ситуациях. На одной из экскурсионных остановок мы умудрились потерять телефон. К счастью, нам удалось на него дозвониться, и Яшар организовал его доставку в Баку!

Так же большая благодарность водителю - очень комфортно и безопасно провёз нас по всему маршруту.

На экскурсии на двух языках я была впервые и поразилась, как Яшар блестяще справлялся с этой задачей.

Еще раз спасибо организатору, водителю и, конечно, экскурсоводу Яшару!