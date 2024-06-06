В этой групповой экскурсии по Баку вы сможете исследовать уникальные памятники и природные явления.
В Гобустанском национальном парке вас ждут древние наскальные рисунки, которые переносят в эпоху каменного века. Грязевые вулканы
В Гобустанском национальном парке вас ждут древние наскальные рисунки, которые переносят в эпоху каменного века. Грязевые вулканы
5 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Петроглифы Гобустана - уникальные наскальные рисунки
- 🌋 Грязевые вулканы - зрелищные геологические явления
- 🔥 Храм огня Атешгях - историческое место поклонения
- ⛰️ Огненная гора Янардаг - природный вечный огонь
- 🏛️ Центр Гейдара Алиева - шедевр современной архитектуры
Что можно увидеть
- Гобустанский национальный парк
- Грязевые вулканы
- Храм огня Атешгях
- Огненная гора Янардаг
- Культурный центр Гейдара Алиева
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Гобустанский национальный парк. Вы посетите археологический заповедник из списка ЮНЕСКО. Побываете на местах стоянок древних людей. Рассмотрите наскальные изображения возрастом до 20 000 лет. И перенесётесь в эпоху каменного века.
- Грязевые вулканы. Вы познакомитесь с одним из самых зрелищных геологических явлений в Азербайджане. Понаблюдаете за извержениями вулканов и узнаете о целебных свойствах местной грязи.
- Храм огня Атешгях. На окраине селения Сураханы вы посетите интересный музейный комплекс. На основании персидских и индийских надписей, храм в разные времена использовался как место поклонения индуистов, сикхов и зороастрийцев. Здесь мы поговорим о поклонении огню в Закавказье.
- Огненная гора Янардаг. На склоне холма вы увидите природный вечный огонь — он возникает из-за воспламенения природного газа, проникающего через поверхность земли.
- Культурный центр Гейдара Алиева. В завершении, вернувшись в Баку, мы познакомим вас с шедевром современной архитектуры и символом культурного возрождения нации. Вы узнаете о футуристическом проекте знаменитого архитектора Захи Хадид, который в 2014 году получил премию «Дизайн года» и был признан лучшим зданием в мире.
Примерный тайминг программы:
09:30 — мечеть Биби-Эйбат
10:50 — Гобустанский заповедник
12:20 — грязевые вулканы
13:00 — 14:40 — обзорная экскурсия по Баку. Обеденный перерыв.
15:20 — Янардаг
16:30 — Атешгях
17:40 — Центр Гейдара Алиева
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter
- Дополнительные расходы: билет в заповедник Гобустан — 10 AZN (~6$) с человека, билет в Атешгях и на гору Янардаг — 15 AZN (8-9$) с человека, обед — 20-25 AZN (12-15$) с человека
- Экскурсию можно оплатить в рублях по текущему курсу с российской карты
- При бронировании двух наших экскурсий в подарок вы получите VIP-трансфер из отеля до аэропорта
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- В группе могут быть туристы из разных стран, в связи с этим мы проводим экскурсию на двух языках: русском и английском
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети 8-12 лет
|€41
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Парных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сянан — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 452 туристов
Наша команда опытных и дружелюбных гидов работает в туристической сфере с 2017 года. Мы проводим экскурсии по всему Азербайджану. Наша главная цель — познакомить гостей с наследием нашей страны ярко и увлекательно. С нами вы посетите самые интересные и красивые достопримечательности края. И мы постараемся всё сделать так, чтобы вы остались довольны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 94 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Ольга
6 июня 2024
Добрый день, выбор турфирмы был спонтанный, но оправдал наши ожидания. Благодаря таким экскурсиям узнаешь много информации за короткое время. Огромное спасибо гиду Яшару. Группа была интернациональная, но сложностей не возникло, легко и интересно преподносится историческим материал. Спасибо за проведённое с вами время! Рекомендуем этот тур!
А
Александра
5 июня 2024
Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
Е
Ева
4 июня 2024
Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
В
Виктор
2 июня 2024
Не пожалел, что решил поехать в Баку в отпуск. Выбрал этот тур, потому что он был самым популярным и маршрут показался мне интересным. И не прогадал. Всё действительно оказалось таким как на фото и даже лучше. Стоит подчеркнуть заслуги гида Яшара, благодаря которому эта поездка оказалась такой запоминающейся. Спасибо тебе, Яшар. Надеюсь, ещё увидимся! 🤝
Наталья
1 июня 2024
Прекрасная экскурсия! Очень хорошо организована и спланирована. Не нудная и познавательная. Природа потрясает.
У нас был отличный экскурсовод Яшар. Ему отдельное спасибо за прекрасное знание материала, отличную и красивую подачу информации
У нас был отличный экскурсовод Яшар. Ему отдельное спасибо за прекрасное знание материала, отличную и красивую подачу информации
Т
Татьяна
28 мая 2024
Маршрут составлен, на мой взгляд, достаточно оптимально. Единственное, что не рекомендую - резервировать в выходные или праздники, так как за толпами туристов не разглядеть достопримечательностей как таковых, но это уже
Анастасия
25 мая 2024
Нам понравился экскурсовод Али - умный, коммуникабельный молодой человек, свободно владеющий несколькими языками. Он интересно рассказывал об истории и жизни Баку, о религии, о многих достопримечательностях, охотно отвечал на любые вопросы, даже на личные. Али также умело фотографировал всех желающих, старался угодить всем. Спасибо!
М
Марк
25 мая 2024
Понравилась организация тура. Сначала все обговорили, если были вопросы, ответили. Потом забрали на машине. Отправились в путь. Дорого комфортная, не скучная. План тура хороший, места интересные. Гид тоже хороший. Не давал скучать и открыто разговаривал на разные темы. Что еще впринципе надо для хорошей поездки.
Виктор
24 мая 2024
Экскурсия классная, спасибо гиду Али за интересные рассказы, заботу об экскурсантах и отличное чувство юмора!
Анастасия
23 мая 2024
Потрясающая экскурсия, от души, у нас был прекрасный гид Muradali, который очень увлекательно и с юмором преподносил информацию сразу на двух языках (русский и английский). Кайфанули не по детски, всем настоятельная рекомендасьон!
Нина
22 мая 2024
Назиф - замечательный гид. Отличное знание истории, великолепная подача материала, свободное владение несколькими языками, незаурядные организаторские способности.
Экскурсия очень понравилась всем туристам, узнали много нового, увидели уникальные места. Всем рекомендую экскурсии с Назифом.
Экскурсия очень понравилась всем туристам, узнали много нового, увидели уникальные места. Всем рекомендую экскурсии с Назифом.
Т
Тагир
22 мая 2024
Спасибо гиду Али за позитивное настроение и отличную экскурсию!
З
Зоя
22 мая 2024
Отдам должное организатору, тур оказался восхитительным. Особенно понравился Гобустанский национальный парк. Подчерпнула для себя много нового об истории Азербайджана. Реомендую
О
Олег
20 мая 2024
Путешествие в Гобустан оказалось невероятным путешествием через время и пространство. Почувствовать атмосферу древних времен стало для меня уникальным опытом. Не без помощи гида конечно же, который погружал нас в этот
Елена
20 мая 2024
Экскурсия понравилась - очень насыщенная, хорошая организация, отличный гид, рассказывал интересно и с юмором (но очень быстро, временами информация не успевала усваиваться). К грязевым вулканам желательно брать бахилы или что-то подобное. Из минусов - достаточно дорогой ресторан на маршруте с оплатой строго наличными.
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