Кямран проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Трансфер: красивая дорога

На комфортном минивене вы отправитесь к Габалинскому региону — красивейшему северу Азербайджана. В зависимости от погоды мы сможем заехать в кафе или на озеро, где вы покатаетесь на катамаране. При наборе группы от 6 человек с вами поедет гид-сопровождающий, который расскажет много интересного про культуру, обычаи и жителей этих мест.

Курорт Туфандаг

В 230 км от Баку на вершине горы ⛰️ Туфандаг вы сможете покататься на лыжах, сноуборде 🏂 или снегоходе. Кроме того, вы полюбуетесь горными пейзажами с высоты канатной дороги и сможете просто погулять по этому симпатичному месту. Для новичков в покорении снежных гор есть возможность позаниматься с тренером. Курорт предоставляет отличные трассы и сервис европейского уровня, но по ценам намного бюджетнее. Вы также сможете посетить стрельбище, где потренируетесь в стрельбе по мишеням и тарелкам.

Организационные детали