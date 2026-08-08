Кямран проводит ещё 1 экскурсию

Вас ждёт поездка к горной вершине, название которой означает «гора Ураган»: в таком месте точно удастся попасть в вихрь лучших зимних развлечений.
Вы сможете полюбоваться горными видами на канатке, прогуляться по заснеженным дорожкам, и конечно, опробовать местные горнолыжные трассы.
Описание экскурсии
Трансфер: красивая дорога
На комфортном минивене вы отправитесь к Габалинскому региону — красивейшему северу Азербайджана. В зависимости от погоды мы сможем заехать в кафе или на озеро, где вы покатаетесь на катамаране. При наборе группы от 6 человек с вами поедет гид-сопровождающий, который расскажет много интересного про культуру, обычаи и жителей этих мест.
Курорт Туфандаг
В 230 км от Баку на вершине горы Туфандаг вы сможете покататься на лыжах, сноуборде или снегоходе. Кроме того, вы полюбуетесь горными пейзажами с высоты канатной дороги и сможете просто погулять по этому симпатичному месту. Для новичков в покорении снежных гор есть возможность позаниматься с тренером. Курорт предоставляет отличные трассы и сервис европейского уровня, но по ценам намного бюджетнее. Вы также сможете посетить стрельбище, где потренируетесь в стрельбе по мишеням и тарелкам.
Организационные детали
Прокат оборудования не включён в стоимость (от 15 до 35 $).
Вы можете взять собственное оборудование по предварительной договорённости (будет предоставлено специальное крепление).
Это однодневная поездка. Примерное время возвращения в Баку 20:00.
Билеты на канатную дорогу не входит в стоимость (1 поездка — 5$/чел).
Стрельбище: стоимость 25 патронов — 18$ (ружьё и мишени входят в эту стоимость).
в воскресенье в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кямран — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 7.5 часов
Провели экскурсии для 34 туристов
Мы хотим подарить вам любовь к Баку, рассказать о многовековой истории и богатейшей культуре Азербайджана, помочь вам почувствовать неповторимую ауру и божественный дух этой страны.
Наши экскурсии всегда проходят очень интересно и познавательно, вы узнаете много интересного об истории, культуре, обычаях и традициях этого народа, этой страны.
При заказе двух и более экскурсий — бесплатный трансфер в аэропорт.