Кямран проводит ещё 1 экскурсию

  1. Азербайджан
  2. Экскурсии

Горнолыжный Туфандаг

Зимние развлечения на бюджетном курорте

Кямран
Кямран – представитель из Баку
Вас ждёт поездка к горной вершине, название которой означает «гора Ураган»: в таком месте точно удастся попасть в вихрь лучших зимних развлечений.

Вы сможете полюбоваться горными ⛰️ видами на канатке, прогуляться 👣 по заснеженным дорожкам, и конечно, опробовать местные горнолыжные трассы.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 16 человек

  • €50 за человека

    Заказать экскурсию
Горнолыжный Туфандаг
Горнолыжный Туфандаг

Что вас ожидает

Трансфер: красивая дорога
На комфортном минивене вы отправитесь к Габалинскому региону — красивейшему северу Азербайджана. В зависимости от погоды мы сможем заехать в кафе или на озеро, где вы покатаетесь на катамаране. При наборе группы от 6 человек с вами поедет гид-сопровождающий, который расскажет много интересного про культуру, обычаи и жителей этих мест.

Курорт Туфандаг
В 230 км от Баку на вершине горы ⛰️ Туфандаг вы сможете покататься на лыжах, сноуборде 🏂 или снегоходе. Кроме того, вы полюбуетесь горными пейзажами с высоты канатной дороги и сможете просто погулять по этому симпатичному месту. Для новичков в покорении снежных гор есть возможность позаниматься с тренером. Курорт предоставляет отличные трассы и сервис европейского уровня, но по ценам намного бюджетнее. Вы также сможете посетить стрельбище, где потренируетесь в стрельбе по мишеням и тарелкам.

Организационные детали

  • Прокат оборудования не включён в стоимость (от 15 до 35 $).
  • Вы можете взять собственное оборудование по предварительной договорённости (будет предоставлено специальное крепление).
  • Это однодневная поездка. Примерное время возвращения в Баку 20:00.
  • Билеты на канатную дорогу не входит в стоимость (1 поездка — 5$/чел).
  • Стрельбище: стоимость 25 патронов — 18$ (ружьё и мишени входят в эту стоимость).
Начало и место завершения
🚩 в районе Старого Города
Горнолыжный Туфандаг
Горнолыжный Туфандаг
Горнолыжный Туфандаг
Горнолыжный Туфандаг

Экскурсия проводится в понедельник в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Кямран
Кямран
Мы хотим подарить вам любовь к Баку, рассказать о многовековой истории и богатейшей культуре Азербайджана, помочь вам почувствовать неповторимую ауру и божественный дух этой страны. Наши экскурсии всегда проходят очень интересно и познавательно, вы узнаете много интересного об истории, культуре, обычаях и традициях этого народа, этой страны. При заказе 2х и более экскурсий — бесплатный трансфер в аэропорт.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Кямран проводит ещё 1 экскурсию

Зороастрийская история Азербайджана
50
4 часа
Зороастрийская история Азербайджана
7 отзывов
Узнать о древней религии и истории апшеронского полуострова

Еще несколько необычных экскурсий в Баку

Баку. История Старого города
60
2.5 часа
Баку. История Старого города
222 отзыва
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
Весь Баку и «огненный» Апшерон
110
10 часов
Весь Баку и «огненный» Апшерон
107 отзывов
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
175
12 часов
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
97 отзывов
Провести день, как настоящий бакинец, и попробовать лучшие блюда в аутентичных ресторанах
Узнать Баку за 3 часа
От 65
3 часа
Узнать Баку за 3 часа
80 отзывов
Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
Раскрыть все краски Баку
70
3 часа
Раскрыть все краски Баку
75 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Весь Баку за 5 часов
100
5 часов
Весь Баку за 5 часов
67 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по городу