Кямран проводит ещё 1 экскурсию

Трансфер: красивая дорога На комфортном минивене вы отправитесь к Габалинскому региону — красивейшему северу Азербайджана. В зависимости от погоды мы сможем заехать в кафе или на озеро, где вы покатаетесь на катамаране. При наборе группы от 6 человек с вами поедет гид-сопровождающий, который расскажет много интересного про культуру, обычаи и жителей этих мест.
Курорт Туфандаг В 230 км от Баку на вершине горы ⛰️ Туфандаг вы сможете покататься на лыжах, сноуборде 🏂 или снегоходе. Кроме того, вы полюбуетесь горными пейзажами с высоты канатной дороги и сможете просто погулять по этому симпатичному месту. Для новичков в покорении снежных гор есть возможность позаниматься с тренером. Курорт предоставляет отличные трассы и сервис европейского уровня, но по ценам намного бюджетнее. Вы также сможете посетить стрельбище, где потренируетесь в стрельбе по мишеням и тарелкам.
Организационные детали
Прокат оборудования не включён в стоимость (от 15 до 35 $).
Вы можете взять собственное оборудование по предварительной договорённости (будет предоставлено специальное крепление).
Это однодневная поездка. Примерное время возвращения в Баку 20:00.
Билеты на канатную дорогу не входит в стоимость (1 поездка — 5$/чел).
Стрельбище: стоимость 25 патронов — 18$ (ружьё и мишени входят в эту стоимость).
Начало и место завершения
🚩 в районе Старого Города
Экскурсия проводится в понедельник в 08:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 16 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы хотим подарить вам любовь к Баку, рассказать о многовековой истории и богатейшей культуре Азербайджана, помочь вам почувствовать неповторимую ауру и божественный дух этой страны. Наши экскурсии всегда проходят очень интересно и познавательно, вы узнаете много интересного об истории, культуре, обычаях и традициях этого народа, этой страны. При заказе 2х и более экскурсий — бесплатный трансфер в аэропорт.