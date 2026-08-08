Кямран проводит ещё 1 экскурсию

Вас ждёт поездка к горной вершине, название которой означает «гора Ураган»: в таком месте точно удастся попасть в вихрь лучших зимних развлечений. Вы сможете полюбоваться горными видами на канатке, прогуляться по заснеженным дорожкам, и конечно, опробовать местные горнолыжные трассы.

Описание экскурсии

Трансфер: красивая дорога

На комфортном минивене вы отправитесь к Габалинскому региону — красивейшему северу Азербайджана. В зависимости от погоды мы сможем заехать в кафе или на озеро, где вы покатаетесь на катамаране. При наборе группы от 6 человек с вами поедет гид-сопровождающий, который расскажет много интересного про культуру, обычаи и жителей этих мест.

Курорт Туфандаг

В 230 км от Баку на вершине горы Туфандаг вы сможете покататься на лыжах, сноуборде или снегоходе. Кроме того, вы полюбуетесь горными пейзажами с высоты канатной дороги и сможете просто погулять по этому симпатичному месту. Для новичков в покорении снежных гор есть возможность позаниматься с тренером. Курорт предоставляет отличные трассы и сервис европейского уровня, но по ценам намного бюджетнее. Вы также сможете посетить стрельбище, где потренируетесь в стрельбе по мишеням и тарелкам.

Организационные детали