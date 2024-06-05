1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
«Отдохнёте в горнолыжном комплексе и сможете подняться по канатной дороге к вершине Туфандага»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100€90 за человека
Мини-группа
12 часов
Горнолыжный Туфандаг
Зимние развлечения на бюджетном курорте
Начало: в вашем отеле
«Вы сможете полюбоваться горными видами на канатке, прогуляться по заснеженным дорожкам, и конечно, опробовать местные горнолыжные трассы»
Расписание: в воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
€100 за человека
Индивидуальная
6 часов
Испытайте настоящую зиму на лучшем горнолыжном курорте Шахдага
Начало: Начало и окончание у вашего отеля или апартаментов
«Это не просто поездка к горнолыжному курорту»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
VIP-трансфер «Баку - Шахдаг/Туфандаг»
Добраться из аэропорта или отеля до нужного горнолыжного курорта с повышенным комфортом
Начало: В аэропорту или другом удобном вам месте
«Заберём вас из аэропорта/отеля в Баку и доставим до горнолыжного курорта Шахдаг или Туфандаг»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
198€139 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина5 июня 2024Выбрала тур, опираясь на отзывы. Когда поехала, поняла, откуда столько похвалы. Маршрут идёт по безумно красивым, зелёным, природным местам. Озеро завораживает своей красотой, а горные виды и воздух создают непередаваемые ощущения
- ВВиталий27 мая 2024Красивая природа, архитектура, богатая культура и история. И все это собралось в Азербайджане. Все бы превосходно. Насладился этой поездкой и в предвкушении следующей.
- ИИрина27 мая 2024Виды завораживают. Природа потрясающая! попали по пути на маковые поля-приятный бонус!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Горнолыжные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Горнолыжные туры" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 180 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Горнолыжные туры», 69 ⭐ отзывов, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август