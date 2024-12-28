Путешествие на север Азербайджана подарит вам возможность увидеть агатовые горы Хызы с их уникальной палитрой цветов.
Затем отправляйтесь на горнолыжный курорт Шахдаг, где снежные вершины и разнообразные зимние развлечения создадут незабываемые впечатления.
Прокатитесь на лыжах или сноуборде, насладитесь видами с канатной дороги или испытайте себя на зиплайне. Это путешествие оставит яркие воспоминания и множество фотографий
Затем отправляйтесь на горнолыжный курорт Шахдаг, где снежные вершины и разнообразные зимние развлечения создадут незабываемые впечатления.
Прокатитесь на лыжах или сноуборде, насладитесь видами с канатной дороги или испытайте себя на зиплайне. Это путешествие оставит яркие воспоминания и множество фотографий
5 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Уникальные агатовые горы
- 🎿 Горнолыжный курорт Шахдаг
- 📸 Яркие фотографии
- ❄️ Зимние развлечения
- 🚗 Комфортабельный транспорт
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
- Агатовые горы Хызы
- Горнолыжный курорт Шахдаг
Описание экскурсии
«Земляная радуга»
Агатовые горы ни с чем не спутаешь: на пологих вершинах чередуются горизонтальные полосы красного, жёлтого, зелёного и оранжевого цветов. Это разные горные породы идут слоями, рождая вот такую «земляную радугу». Подобные чудеса есть в Китае, Аргентине, Перу, на Маврикии, в США и… недалеко от Баку. И вы увидите их своими глазами!
Горнолыжный курорт «Шахдаг»
Здесь вас ждут вековые ледники, глубокие долины и горные озёра! И конечно, вы сможете прокатиться на горных лыжах или сноуборде. А если вы не любите зимние виды спорта — то покататься на канатной дороге, на зиплайне или на лошадях, посетить стрельбище и многое другое.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Toyota Land Cruiser, Toyota Avalon, Mercedes Viano (в зависимости от количества человек)
- Дополнительно оплачиваются аренда снаряжения и развлечения на горнолыжном курорте, а также обед — по желанию
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсиф — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 1689 туристов
Всем привет! Меня зовут Юсиф! Я занимаюсь туризмом более 9 лет. За это время я собрал команду единомышленников, таких же влюблённых в свою страну и работу. Экскурсия и туры сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльза
28 дек 2024
Выбирала как трансфер до горнолыжного курорта для катания на один день. Получили двойное удовольствие - в первую очередь, от гидов. Дорога была увлекательной за их рассказами. Необычные пейзажи марсианских гор
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