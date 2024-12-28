Путешествие на север Азербайджана подарит вам возможность увидеть агатовые горы Хызы с их уникальной палитрой цветов. Затем отправляйтесь на горнолыжный курорт Шахдаг, где снежные вершины и разнообразные зимние развлечения создадут незабываемые впечатления. Прокатитесь на лыжах или сноуборде, насладитесь видами с канатной дороги или испытайте себя на зиплайне. Это путешествие оставит яркие воспоминания и множество фотографий

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Описание экскурсии

«Земляная радуга»

Агатовые горы ни с чем не спутаешь: на пологих вершинах чередуются горизонтальные полосы красного, жёлтого, зелёного и оранжевого цветов. Это разные горные породы идут слоями, рождая вот такую «земляную радугу». Подобные чудеса есть в Китае, Аргентине, Перу, на Маврикии, в США и… недалеко от Баку. И вы увидите их своими глазами!

Горнолыжный курорт «Шахдаг»

Здесь вас ждут вековые ледники, глубокие долины и горные озёра! И конечно, вы сможете прокатиться на горных лыжах или сноуборде. А если вы не любите зимние виды спорта — то покататься на канатной дороге, на зиплайне или на лошадях, посетить стрельбище и многое другое.

Организационные детали