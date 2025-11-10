Откройте для себя разный Азербайджан! Вы очаруетесь красками Агатовых гор Хызы и прогуляетесь по лесу Гечреш. Побываете в деревне горских евреев и узнаете, как они оказались на Кавказе. Посетите горнолыжный курорт «Шахдаг» и отдохнёте от городской суеты в окружении снежных вершин.
Описание экскурсии
- Розовые горы Хызы. Они поразят вас палитрой ярких цветов: пурпурные, оранжевые и золотистые оттенки создают незабываемые пейзажи
- Лес Гечреш, расположенный на склонах Большого Кавказа. Благодаря плотным деревьям, солнце здесь почти не пробивается, создавая приятную прохладу
- Красная Слобода — деревня горских евреев
- «Шахдаг» — крупнейший горнолыжный курорт Азербайджана. Вы насладитесь видами на снежные вершины и по желанию покатаетесь на аттракционах (за отдельную плату)
Во время экскурсии вы узнаете, почему земля окрашиваются в охровый цвет, послушаете историю самобытной деревни, и поймёте, как именно евреи оказались на Кавказе. Также гид расскажет о восточных традициях и обычаях.
Подробная программа
9:00 — общий сбор напротив метро «Сахиль»
10:00 — Розовые горы
10:45 — остановка у горы Бешбармаг
12:00 — прибытие в Губу, прогулка по лесу Гечреш и обед
13:15 — проезд через Красную деревню
14:15 — «Шахдаг». У вас будет 2 часа свободного времени
16:15 — выезд из комплекса
19:00 — возвращение в Баку
Организационные детали
- Путешествие проходит на автобусе
- Программа подходит взрослым и детям с 8 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Канатная дорога — 19 манатов
- Аттракцион Roller Coaster — 25 манатов
- Зиплайн — 35 манатов
- Обед
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сахиль»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 21:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сянан — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 1802 туристов
Наша команда опытных и дружелюбных гидов работает в туристической сфере с 2017 года. Мы проводим экскурсии по всему Азербайджану. Наша главная цель — ярко и увлекательно познакомить гостей с наследием нашей страны. С нами вы посетите самые интересные и красивые достопримечательности края. И мы постараемся всё сделать так, чтобы вы остались довольны.Задать вопрос
