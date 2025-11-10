Откройте для себя разный Азербайджан! Вы очаруетесь красками Агатовых гор Хызы и прогуляетесь по лесу Гечреш. Побываете в деревне горских евреев и узнаете, как они оказались на Кавказе. Посетите горнолыжный курорт «Шахдаг» и отдохнёте от городской суеты в окружении снежных вершин.

Описание экскурсии

Розовые горы Хызы . Они поразят вас палитрой ярких цветов: пурпурные, оранжевые и золотистые оттенки создают незабываемые пейзажи

. Они поразят вас палитрой ярких цветов: пурпурные, оранжевые и золотистые оттенки создают незабываемые пейзажи Лес Гечреш , расположенный на склонах Большого Кавказа. Благодаря плотным деревьям, солнце здесь почти не пробивается, создавая приятную прохладу

, расположенный на склонах Большого Кавказа. Благодаря плотным деревьям, солнце здесь почти не пробивается, создавая приятную прохладу Красная Слобода — деревня горских евреев

— деревня горских евреев «Шахдаг» — крупнейший горнолыжный курорт Азербайджана. Вы насладитесь видами на снежные вершины и по желанию покатаетесь на аттракционах (за отдельную плату)

Во время экскурсии вы узнаете, почему земля окрашиваются в охровый цвет, послушаете историю самобытной деревни, и поймёте, как именно евреи оказались на Кавказе. Также гид расскажет о восточных традициях и обычаях.

Подробная программа

9:00 — общий сбор напротив метро «Сахиль»

10:00 — Розовые горы

10:45 — остановка у горы Бешбармаг

12:00 — прибытие в Губу, прогулка по лесу Гечреш и обед

13:15 — проезд через Красную деревню

14:15 — «Шахдаг». У вас будет 2 часа свободного времени

16:15 — выезд из комплекса

19:00 — возвращение в Баку

Организационные детали

Путешествие проходит на автобусе

Программа подходит взрослым и детям с 8 лет

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)