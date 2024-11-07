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- ППолина7 ноября 2024Коллега Эльнура отлично водит, без проблем довез нас до курорта, несмотря на плохую видимость из-за снега и тумана, передал из руки в руки на ресепшен отеля, не уехал, пока мы не заселились, рассказывал интересные факты о стране. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Трансфер Баку-Шахдаг»
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