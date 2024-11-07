П Полина

Коллега Эльнура отлично водит, без проблем довез нас до курорта, несмотря на плохую видимость из-за снега и тумана, передал из руки в руки на ресепшен отеля, не уехал, пока мы не заселились, рассказывал интересные факты о стране. Рекомендуем!