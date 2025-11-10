Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В рамках экскурсии поделюсь с вами экспериментами по укреплению здоровья, проводимыми мной на Красном озере, а главное — о конечном результате.



Медик по образованию, расскажу вам о влиянии местного воздуха на гормональный фон и на организм человека в целом.



Раскрою секреты древних религий и влияние их на современный мир, психологию, мировую торговлю и религии.

Др. Яхья Ваш гид в Баку

Описание экскурсии Я родился и вырос в городе Баку. Но потом переехал на берег Красного озера, где прожил 12 лет. Поэтому могу вам рассказать не просто общеизвестные факты, а свои ощущения от пребывании в здешних местах! Поведаю о пользе этого водоёма, расскажу, как на его берегах лечили в древности и как продолжают восстанавливать здоровье в наши дни. В рамках экскурсии поделюсь с вами экспериментами по укреплению здоровья, проводимыми мной на Красном озере, а главное — о конечном результате. Медик по образованию, расскажу вам о влиянии местного воздуха на гормональный фон и на организм человека в целом. Раскрою причину, почему вода чудо-озера окрашивается в красный цвет и отчего меняет окраску около восьми раз в году. Не упустим из вида и другие «разноцветные» озёра на территории Азербайджана (а их 6), многие из которых расположены высоко в горах. И их мне также удалось посетить! А также я вам расскажу очень много тайн и секретов про Агатовые горы и гору Бешбармаг. А вы готовы к такому объёму информации? По окончании экскурсии, если возникнет желание, отвезу вас в рыбный ресторан «для местных», где сможем попробовать 2 редких блюда из белуги, которые не готовятся в Баку. Цены вас удивят, ибо ниже чем в Баку в 2 раза, а рыба — наисвежайшая! Не зря это излюбленное заведение азербайджанцев, знающих толк во вкусной еде!

