В рамках экскурсии поделюсь с вами экспериментами по укреплению здоровья, проводимыми мной на Красном озере, а главное — о конечном результате.
Медик по образованию, расскажу вам о влиянии местного воздуха на гормональный фон и на организм человека в целом.
Раскрою секреты древних религий и влияние их на современный мир, психологию, мировую торговлю и религии.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсииЯ родился и вырос в городе Баку. Но потом переехал на берег Красного озера, где прожил 12 лет. Поэтому могу вам рассказать не просто общеизвестные факты, а свои ощущения от пребывании в здешних местах! Поведаю о пользе этого водоёма, расскажу, как на его берегах лечили в древности и как продолжают восстанавливать здоровье в наши дни. В рамках экскурсии поделюсь с вами экспериментами по укреплению здоровья, проводимыми мной на Красном озере, а главное — о конечном результате. Медик по образованию, расскажу вам о влиянии местного воздуха на гормональный фон и на организм человека в целом. Раскрою причину, почему вода чудо-озера окрашивается в красный цвет и отчего меняет окраску около восьми раз в году. Не упустим из вида и другие «разноцветные» озёра на территории Азербайджана (а их 6), многие из которых расположены высоко в горах. И их мне также удалось посетить! А также я вам расскажу очень много тайн и секретов про Агатовые горы и гору Бешбармаг. А вы готовы к такому объёму информации? По окончании экскурсии, если возникнет желание, отвезу вас в рыбный ресторан «для местных», где сможем попробовать 2 редких блюда из белуги, которые не готовятся в Баку. Цены вас удивят, ибо ниже чем в Баку в 2 раза, а рыба — наисвежайшая! Не зря это излюбленное заведение азербайджанцев, знающих толк во вкусной еде!
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горящая земля
- Розовое озеро
- Агатовые горы
- Гора Бешбармаг
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание и напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель, если он в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
