Индивидуальная
Неизведанные окрестности Баку
Откройте для себя тайны Баку: святилища, крепости и дендрарий ждут вас в этом уникальном путешествии по нетуристическим местам
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
26 сен в 09:00
от €170 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Гянджу: сокровищница истории Азербайджана
Погрузитесь в атмосферу древнего Гянджи, узнайте его историю и культуру, вместе с личным гидом
Начало: Гянджа-Мол, мечеть Шаха
Завтра в 11:00
14 сен в 11:00
€199 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
По святым местам старого Баку
Послушать о зороастризме, исламе и христианстве
Начало: В Старом городе
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 16:30
Завтра в 16:30
14 сен в 16:30
€11 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Тёплая осень в Баку»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Баку в сентябре 2025
Сейчас в Баку в категории "Тёплая осень в Баку" можно забронировать 3 экскурсии от 11 до 199. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Тёплая осень в Баку», 7 ⭐ отзывов, цены от €11. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь