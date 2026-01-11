В программе:

Гобустанский национальный парк. Вы исследуете уникальное древнее человеческое поселение, пещеры и также увидите наскальные изображения возрастом до 20 000 лет. Это место включено в Список Всемирного наследия Юнеско;

Грязевые вулканы. Уникальный геологический ландшафт Азербайджана украшен завораживающим явлением грязевых вулканов. Грязь и минералы, выбрасываемые этими вулканами, предполагается, обладают целебными свойствами, привлекая посетителей, ищущих природные средства лечения;

Атешгях (Храм огня). На основе персидских и индийских надписей храм использовался как место поклонения индуистов, сикхов и зороастрийцев. Был построен в XVII-XVIII веках;

Янардаг (Горящая гора). Это удивительное место демонстрирует непрерывное, спонтанное пламя, горящее на склоне холма. Пламя возникает из-за воспламенения природного газа, проникающего через поверхность Земли;

Культурный центр имени Гейдара Алиева. Это шедевр современной архитектуры и символ культурного возрождения нации. Разработанный знаменитым архитектором Захой Хадид, дизайн здания, его плавные и футуристические формы, бросает вызов традиционным архитектурным нормам. Сейчас оно функционирует как музей. ВАЖНО! Формат экскурсии может включать и не включать обед и зависит от выбранной опции при бронировании! Важная информация:.

