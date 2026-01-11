В ходе экскурсии вы окунетесь в историю древних цивилизаций, увидите уникальные природные явления Азербайджана и познакомитесь с культурными и религиозными традициями страны.
Вас ждут древние наскальные рисунки, бесконечные извержения грязевых вулканов, посещение священных мест с вечными огнями и знакомство с архитектурными шедеврами, отражающими дух современной и исторической культуры Азербайджана.
Вас ждут древние наскальные рисунки, бесконечные извержения грязевых вулканов, посещение священных мест с вечными огнями и знакомство с архитектурными шедеврами, отражающими дух современной и исторической культуры Азербайджана.
Описание экскурсии
В программе:
- Гобустанский национальный парк. Вы исследуете уникальное древнее человеческое поселение, пещеры и также увидите наскальные изображения возрастом до 20 000 лет. Это место включено в Список Всемирного наследия Юнеско;
- Грязевые вулканы. Уникальный геологический ландшафт Азербайджана украшен завораживающим явлением грязевых вулканов. Грязь и минералы, выбрасываемые этими вулканами, предполагается, обладают целебными свойствами, привлекая посетителей, ищущих природные средства лечения;
- Атешгях (Храм огня). На основе персидских и индийских надписей храм использовался как место поклонения индуистов, сикхов и зороастрийцев. Был построен в XVII-XVIII веках;
- Янардаг (Горящая гора). Это удивительное место демонстрирует непрерывное, спонтанное пламя, горящее на склоне холма. Пламя возникает из-за воспламенения природного газа, проникающего через поверхность Земли;
Культурный центр имени Гейдара Алиева. Это шедевр современной архитектуры и символ культурного возрождения нации. Разработанный знаменитым архитектором Захой Хадид, дизайн здания, его плавные и футуристические формы, бросает вызов традиционным архитектурным нормам. Сейчас оно функционирует как музей. ВАЖНО! Формат экскурсии может включать и не включать обед и зависит от выбранной опции при бронировании! Важная информация:.
Культурный центр имени Гейдара Алиева. Это шедевр современной архитектуры и символ культурного возрождения нации. Разработанный знаменитым архитектором Захой Хадид, дизайн здания, его плавные и футуристические формы, бросает вызов традиционным архитектурным нормам. Сейчас оно функционирует как музей. ВАЖНО! Формат экскурсии может включать и не включать обед и зависит от выбранной опции при бронировании! Важная информация:.
• Культурный центр имени Гейдара Алиева. Это шедевр современной архитектуры и символ культурного возрождения нации. Разработанный знаменитым архитектором Захой Хадид, дизайн здания, его плавные и футуристические формы, бросает вызов традиционным архитектурным нормам. Сейчас оно функционирует как музей. ВАЖНО! Формат экскурсии может включать и не включать обед и зависит от выбранной опции при бронировании! Важная информация:
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter;
- В группе могут быть туристы из разных стран, в связи с этим мы проводим экскурсию на двух языках: русском и английском;
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ежедневно в 08:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гобустанский национальный парк
- Грязевые вулканы
- Атешгях (Храм огня)
- Янардаг (Горящая гора)
- Культурный центр имени Гейдара Алиева
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Комфортный транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты: Гобустан (10 манат), Грязевые вулканы (30 манат), Горящая гора Янардаг (25 манат)
- Входные билеты в Атешгях, Гобустанский национальный парк
- Обед (6-10 манат)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся станции метро Сахил, возле Макдоналдса
Завершение: Станция метро Сахил
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter
- В группе могут быть туристы из разных стран, в связи с этим мы проводим экскурсию на двух языках: русском и английском
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 204 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
11 янв 2026
Увидели все заявленное по программе. Времени хватало на каждую достопримечательность, никто не подгонял. Гид замечательно все объяснял и рассказывал, отвечал на все вопросы, видна его начитанность и любовь к стране.
L
Lelekova_ksenia
11 янв 2026
Очень понравилась работа гида Мурада.
Эрудированный рассказ и знание исторических фактов.
Эрудированный рассказ и знание исторических фактов.
С
Сергей
9 янв 2026
По экскурсии все было супер. Но это не столь важно. А важен гид- ему отдельный респект. Мурат- ты делаешь любую экскурсию произведением искусства. Желаю успехов тебе в целом и твоей работе. Если это читает его руководство- выпишите ему премию. Он отрабатывает свои деньги на 500%. Редко когда человек горит своей работой, как он. Мурат- было за честь послушать твои рассказы
Н
Наталья
8 янв 2026
Экскурсия мне безумно понравилась, увидела все места, везде повозили. 8 часов это конечно не мало, но абсолютно стоило того! Рекомендую!
Е
Елена
5 янв 2026
Мурад, всё супер!
А
Анастасия
3 янв 2026
Замечательная экскурсия! Достопримечательности интересные, стоит посмотреть в живую! Экскурсовод Мурад - классный, позитивный, с хорошим чувством юмора, интересно все рассказывал и показывал, отвечал на интересующие вопросы, был добр и общителен. Спасибо большое!
Д
Дмитрий
3 янв 2026
Очень интересная экскурсия! Очень хороший гид Мурад. Все понравилось! Спасибо большое!
Н
Наталья
2 янв 2026
Экскурсия очень насыщенная! Огромное спасибо нашему гиду Мураду за интересный, познавательный рассказ и за исключительное чувство юмора! Если едете зимой, одевайтесь тепло, очень сильный ветер.
К
Карина
1 янв 2026
Прекрасная экскурсия! Виды великолепные! Гид Мурад украсил поездку. Внимательный, веселый, доброжелательный, и очень интересный рассказчик, большой профессионал.
Б
Бурякова-Дебердарди
23 дек 2025
Очень содержательная и интересная экскурсия! Экскурсовод- человек знающий, любящий свой город, умеющий увлечь! Спасибо за экскурсию!
Ю
Юлия
12 дек 2025
Это была очень познавательная экскурсия,гид Мурад ведёт экскурсию очень интересно,выдает много информации.
Е
Евгения
6 дек 2025
Мы были единственные русскоязычные в группе, но Инара давала информацию на двух языках в одинаковом количестве. Инара очень интересно рассказывает и с чувством юмора. Нам экскурсия очень понравилась.
I
Inna
30 ноя 2025
Отличная экскурсия! Гид Инара отвечала на все вопросы, все было в комфортном темпе. Экскурсия идет на двух языках, но это никак не влияет на ход тура. Пока одни слушают информацию, другие могут посмотреть по сторонам и самостоятельно что-то изучить.
Спасибо большое Инаре за интересный день!
Спасибо большое Инаре за интересный день!
С
Сергей
19 ноя 2025
Хорошая экскурсия на целый день, съездили и в Гобустан, и в Атешгях и в Янардаг! Гид Мурад восхитительный, все знает, обладает прекрасным чувством юмора! За такие копейки полноценная экскурсия на
R
Rinat
17 ноя 2025
Хочу отдельно поблагодарить нашего гида
Мурада. Я был единственным русскоговорящим в группе, но он всё равно уделял мне достаточно внимания, помогал разобраться во всём по маршруту и просто относился очень по-доброму.
Экскурсия прошла легко и приятно. От души рекомендую
Мурада. Я был единственным русскоговорящим в группе, но он всё равно уделял мне достаточно внимания, помогал разобраться во всём по маршруту и просто относился очень по-доброму.
Экскурсия прошла легко и приятно. От души рекомендую
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 7 чел.
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Погрузитесь в историю древнего мира, насладитесь уникальными пейзажами и духовной атмосферой мечети Биби-Эйбят
26 янв в 09:00
28 янв в 09:00
от €180 за всё до 7 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €132
€155 за всё до 7 чел.
Групповая
до 15 чел.
Все краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$150 за человека