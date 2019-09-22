8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. «Гала» — быт и история древнего Азербайджана

Старинная крепость, наскальные рисунки и традиционные ремесла в огромном музейном комплексе

Fuad
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Fuad – ваш гид
«Гала» — один из крупнейших музейных комплексов недалеко от Баку, посвященный древнему быту, ремеслам и истории Азербайджана.

Вы побываете в музее-заповеднике, где можно своими руками испечь хлеб в старинной печи, соткать ковер, слепить кувшин или поработать кузнецом.

Пройдете потайными ходами крепости Гала и полюбуетесь панорамой Апшеронского полуострова с её башни.

А кроме того, увидите наскальные изображения, шатры, средневековые постройки и антикварные предметы, которые помогут прочувствовать дух азербайджанской культуры.
От 79 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 20 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
5
«Гала» — быт и история древнего Азербайджана
«Гала» — быт и история древнего Азербайджана

Что вас ожидает

Древний быт Азербайджана в музее под открытым небом
Наше приключение начнется с посещения огромного музея под открытым небом, на территории которого находятся древние раскопки, курганы, старинные жилища, переносные шатры из шкур животных, гончарные мастерские, пекарня, настоящая кузница, модель старинного базара, загон с верблюдами и многое другое. Здесь вы узнаете и увидите, как жили, оборонялись, что мастерили и как вели хозяйство азербайджанцы в былые времена. Рассмотрите на выставках сохранившиеся древние предметы быта, посуду, монеты, украшения и другие интересные экспонаты. А если захотите, мастерицы музея нанесут на ваши руки красивые узоры хной.

Подземелья и панорамы крепости Гала
Вы побываете в старинной величественной крепости Гала и услышите её непростую историю: как она строилась, неоднократно разрушалась и отстраивалась заново. По изумительной винтовой лестнице вы подниметесь на вершину крепости и полюбуетесь с высоты завораживающими видами Апшеронского полуострова. Затем мы спустимся в крепостной двор и побродим по подземным потайным ходам: некогда тоннели тянулись из крепости до самого моря, но сейчас от них осталась лишь небольшая часть, которая, тем не менее, вас непременно впечатлит.

Дух старины в Музее антикварных предметов
Выбравшись из подземных тоннелей, мы отправимся в уютный Музей антикварных предметов. Вы рассмотрите старинные предметы интерьера и быта, которыми люди прошлой эпохи пользовались каждый день: масляные лампы, утюги и даже старинный фаэтон. Основную же часть экспозиции составляет превосходная коллекция винтажных самоваров, о создании которой я обязательно расскажу.

Музей современного искусства «From waste to art»
Окончательно вернуться в нынешнюю эпоху вам поможет необычная экспозиция музея «From waste to art». Здесь можно встретить занятные арт-объекты и произведения современного искусства, изготовленные из бытовых отходов — дисков, проводов, лампочек, колес и других, казалось бы, ненужных вещей. А я расскажу, кем был основан этот музей и как он создавался — вы очень удивитесь!

На обратном пути, если останутся силы, можем заехать в парк развлечений «Qala Аylendje», где вы сможете вкусно перекусить, попить чаю, вволю повеселиться на аттракционах или просто прогуляться по живописному парку и прилегающему к нему дендрарию.

Дополнительная опция: Интерактивный тур в музее под открытым небом
Если захотите, в музее под открытым небом работники музея организуют для специальный «Интерактивный тур», который перенесет вас в настоящую сказку и позволит своими руками прочувствовать азербайджанский быт: вы сможете соткать ковер, смастерить кувшин из глины на гончарном круге, испечь хлеб в старинной печи и поработать молотом в настоящей кузнице. Поверьте, это невероятный опыт!

Кому подойдет экскурсия

Путешествие будет интересно людям любого возраста. Если в вашу группу входят дети, то в музее под открытым небом для них откроется огромный простор для игр и развлечений.

Организационные детали

  • Для детей до 3 лет экскурсия бесплатна, детям до 12 лет — скидка 50%.
  • Трансфер входит в стоимость, если количество участников больше 2 человек. Если вас 1-2 человека, то дополнительно за транспорт оплачивается 30 евро.
  • Все входные билеты в 3 музея и бутилированная вода входят в стоимость экскурсии.
  • Роспись хной на руке (для девушек) оплачивается мной в качестве подарка.
  • «Интерактивный тур» в стоимость экскурсии не входит и заказывается по желанию, стоимость — 75 евро. Для заказа Интерактивного тура нужно заранее уточнить этот момент у гида.
  • Экскурсия начинается от любого отеля в городе, куда мы также возвращаем вас после экскурсии.
  • Совет! Музейный комплекс расположен недалеко от аэропорта Баку, поэтому будет удобно забронировать экскурсию на день прилета. Прямо из аэропорта мы отправимся на экскурсию, а затем в ваш отель. Так вы сможете выиграть время и деньги (не придется заказывать лишний трансфер из аэропорта в отель).
  • Режим работы комплекса: будние дни — 9:00-18:00, воскресные дни и праздники — 10:00-18:00.
«Гала» — быт и история древнего Азербайджана
«Гала» — быт и история древнего Азербайджана
«Гала» — быт и история древнего Азербайджана
«Гала» — быт и история древнего Азербайджана
«Гала» — быт и история древнего Азербайджана
«Гала» — быт и история древнего Азербайджана
«Гала» — быт и история древнего Азербайджана
«Гала» — быт и история древнего Азербайджана
«Гала» — быт и история древнего Азербайджана
«Гала» — быт и история древнего Азербайджана
«Гала» — быт и история древнего Азербайджана
«Гала» — быт и история древнего Азербайджана
«Гала» — быт и история древнего Азербайджана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Fuad
Fuad
Я бакинец, влюбленный в свой город и его окрестности. К каждой экскурсии отношусь, как к захватывающему приключению, в которое я каждый раз отправляюсь вместе со своими новыми друзьями. Показывая исторические достопримечательности, я стараюсь погрузиться вместе с вами в ту эпоху Азербайджана, когда они были созданы. Присоединяйтесь!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 сентября 2019
Экскурсия с гидом Фуадом была очень увлекательной, мы узнали много фактов из истории Азербайджана. С удовольствием рекомендуем Фуада гостям, приезжающим в Баку!
Елена
21 сентября 2019
Спасибо Фуаду за познавательную экскурсию, было очень интересно, особенно с интерактивным туром, где мы смогли сами попробовать ткать ковер, печь лаваш, быть помощником кузнеца, делать горшок из глины. Покормили хлебом верблюдов и осликов. Фуад оказался внимательным, грамотным и эрудированным рассказчиком, отлично знающим историю и быт своей страны.
4 ноября 2018
Фуад, спасибо вам огромное от всей нашей большой компании за чудесную экскурсию!
Елена
2 октября 2018
В первый день прилёта в Баку у нас состоялась экскурсия «Гала» — быт и история древнего Азербайджана . Всё очень понравилось. Брали интерактивный тур: пекли, пряли, лепили. Довольно интересно. Фуад потом помог поменять деньги, отвёз к гостинице. Очень отзывчивый. Мы в восторге! Рекомендуем!
5 августа 2018
Добрый день! Перед поездкой в Баку долго выбирали экскурсии, остановились на музее-заповеднике Гала. Экскурсоводом у нас был замечательный Фуад. Экскурсия продолжалась около 6 часов и, несмотря на то, что было очень жарко, время пролетело, было очень интересно и ребенку 6 лет, и нам взрослым. Организация безупречная, все вовремя, никаких задержек, с паузами на отдых. Фуад поделился массой информации об истории Апшеронского полуострова, на любой вопрос мы получали развернутый ответ, говорили о жизни людей, об истории... На территории музея классный зоопарк, особенно верблюды! В музее современного искусства посмотрели на работы из необычных материалов (всякого мусора). Запомнилось, как мы в крепости лазали по подземельным ходам, класс! Спасибо Фуаду за прекрасную экскурсию и обед, который организовал в ближайшем домашнем кафе.
2 августа 2018
Отличная экскурсия!
Гид Фуад - очень открытый, чуткий и ответственный организатор. Для нашей семьи все сделал на высшем уровне. В том числе, позаботился и о комфорте на случай жары, и предложил очень интересные дополнения к программе. Мы ни о чем не пожалели).
Спасибо еще раз за такое трепетное отношение и познавательный тур!
1 августа 2018
Экскурсия была замечательная. Фуад - наш гид был очень вниматилен и точен, что порадовало. Тема была интересна, как взрослым, так и подросткам. Мы узнали много нового про историю Баку и Азербайджана. Рекомендуем эту экскурсию. Большое спасибо Фуаду!
17 июля 2018
Отличная экскурсия,особенно для детей, детям очень понравились мастер-классы,лазить по подземному ходу. Очень удивил музей мусора и приятно порадовал. Фуад интересно рассказывал по дороге факты из истории Азербайджана. Экскурсия нам очень понравилась

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