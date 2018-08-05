8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы побываете в музее-заповеднике, где можно своими руками испечь хлеб в старинной печи, соткать
Описание экскурсии
Древний быт Азербайджана в музее под открытым небом
Наше приключение начнется с посещения огромного музея под открытым небом, на территории которого находятся древние раскопки, курганы, старинные жилища, переносные шатры из шкур животных, гончарные мастерские, пекарня, настоящая кузница, модель старинного базара, загон с верблюдами и многое другое. Здесь вы узнаете и увидите, как жили, оборонялись, что мастерили и как вели хозяйство азербайджанцы в былые времена. Рассмотрите на выставках сохранившиеся древние предметы быта, посуду, монеты, украшения и другие интересные экспонаты. А если захотите, мастерицы музея нанесут на ваши руки красивые узоры хной.
Подземелья и панорамы крепости Гала
Вы побываете в старинной величественной крепости Гала и услышите её непростую историю: как она строилась, неоднократно разрушалась и отстраивалась заново. По изумительной винтовой лестнице вы подниметесь на вершину крепости и полюбуетесь с высоты завораживающими видами Апшеронского полуострова. Затем мы спустимся в крепостной двор и побродим по подземным потайным ходам: некогда тоннели тянулись из крепости до самого моря, но сейчас от них осталась лишь небольшая часть, которая, тем не менее, вас непременно впечатлит.
Дух старины в Музее антикварных предметов
Выбравшись из подземных тоннелей, мы отправимся в уютный Музей антикварных предметов. Вы рассмотрите старинные предметы интерьера и быта, которыми люди прошлой эпохи пользовались каждый день: масляные лампы, утюги и даже старинный фаэтон. Основную же часть экспозиции составляет превосходная коллекция винтажных самоваров, о создании которой я обязательно расскажу.
Музей современного искусства «From waste to art»
Окончательно вернуться в нынешнюю эпоху вам поможет необычная экспозиция музея «From waste to art». Здесь можно встретить занятные арт-объекты и произведения современного искусства, изготовленные из бытовых отходов — дисков, проводов, лампочек, колес и других, казалось бы, ненужных вещей. А я расскажу, кем был основан этот музей и как он создавался — вы очень удивитесь!
На обратном пути, если останутся силы, можем заехать в парк развлечений «Qala Аylendje», где вы сможете вкусно перекусить, попить чаю, вволю повеселиться на аттракционах или просто прогуляться по живописному парку и прилегающему к нему дендрарию.
Дополнительная опция: Интерактивное путешествие в музее под открытым небом
Если захотите, в музее под открытым небом работники музея организуют для вас специальный «Интерактивный тур», который перенесет вас в настоящую сказку и позволит своими руками прочувствовать азербайджанский быт: вы сможете соткать ковер, смастерить кувшин из глины на гончарном круге, испечь хлеб в старинной печи и поработать молотом в настоящей кузнице. Поверьте, это невероятный опыт!
Кому подойдет экскурсия
Путешествие будет интересно людям любого возраста. Если в вашу группу входят дети, то в музее под открытым небом для них откроется огромный простор для игр и развлечений.
Организационные детали
- Для детей до 3 лет экскурсия бесплатна, детям до 12 лет — скидка 50%.
- Трансфер входит в стоимость, если количество участников больше 2 человек. Если вас 1-2 человека, то дополнительно за транспорт оплачивается €30.
- Все входные билеты в 3 музея и бутилированная вода входят в стоимость экскурсии.
- Роспись хной на руке (для девушек) оплачивается мной в качестве подарка.
- «Интерактивный тур» в стоимость экскурсии не входит и заказывается по желанию, стоимость — €75. Для заказа Интерактивного тура нужно заранее уточнить этот момент у гида.
- Экскурсия начинается от любого отеля в городе, куда мы также возвращаем вас после экскурсии.
- Совет! Музейный комплекс расположен недалеко от аэропорта Баку, поэтому будет удобно забронировать экскурсию на день прилета. Прямо из аэропорта мы отправимся на экскурсию, а затем в ваш отель. Так вы сможете выиграть время и деньги (не придется заказывать лишний трансфер из аэропорта в отель).
- Режим работы комплекса: будние дни — 9:00-18:00, воскресные дни и праздники — 10:00-18:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€107
|Дети до 12 лет
|€60
Ответы на вопросы
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Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Гид Фуад - очень открытый, чуткий и ответственный организатор. Для нашей семьи все сделал на высшем уровне. В том числе, позаботился и о комфорте на случай жары, и предложил очень интересные дополнения к программе. Мы ни о чем не пожалели).
Спасибо еще раз за такое трепетное отношение и познавательный тур!