8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«Гала» — один из крупнейших музейных комплексов недалеко от Баку, посвященный древнему быту, ремеслам и истории Азербайджана.Вы побываете в музее-заповеднике, где можно своими руками испечь хлеб в старинной печи, соткать

ковер, слепить кувшин или поработать кузнецом. Пройдете потайными ходами крепости Гала и полюбуетесь панорамой Апшеронского полуострова с её башни. А кроме того, увидите наскальные изображения, шатры, средневековые постройки и антикварные предметы, которые помогут прочувствовать дух азербайджанской культуры.

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Описание экскурсии

Древний быт Азербайджана в музее под открытым небом

Наше приключение начнется с посещения огромного музея под открытым небом, на территории которого находятся древние раскопки, курганы, старинные жилища, переносные шатры из шкур животных, гончарные мастерские, пекарня, настоящая кузница, модель старинного базара, загон с верблюдами и многое другое. Здесь вы узнаете и увидите, как жили, оборонялись, что мастерили и как вели хозяйство азербайджанцы в былые времена. Рассмотрите на выставках сохранившиеся древние предметы быта, посуду, монеты, украшения и другие интересные экспонаты. А если захотите, мастерицы музея нанесут на ваши руки красивые узоры хной.

Подземелья и панорамы крепости Гала

Вы побываете в старинной величественной крепости Гала и услышите её непростую историю: как она строилась, неоднократно разрушалась и отстраивалась заново. По изумительной винтовой лестнице вы подниметесь на вершину крепости и полюбуетесь с высоты завораживающими видами Апшеронского полуострова. Затем мы спустимся в крепостной двор и побродим по подземным потайным ходам: некогда тоннели тянулись из крепости до самого моря, но сейчас от них осталась лишь небольшая часть, которая, тем не менее, вас непременно впечатлит.

Дух старины в Музее антикварных предметов

Выбравшись из подземных тоннелей, мы отправимся в уютный Музей антикварных предметов. Вы рассмотрите старинные предметы интерьера и быта, которыми люди прошлой эпохи пользовались каждый день: масляные лампы, утюги и даже старинный фаэтон. Основную же часть экспозиции составляет превосходная коллекция винтажных самоваров, о создании которой я обязательно расскажу.

Музей современного искусства «From waste to art»

Окончательно вернуться в нынешнюю эпоху вам поможет необычная экспозиция музея «From waste to art». Здесь можно встретить занятные арт-объекты и произведения современного искусства, изготовленные из бытовых отходов — дисков, проводов, лампочек, колес и других, казалось бы, ненужных вещей. А я расскажу, кем был основан этот музей и как он создавался — вы очень удивитесь!

На обратном пути, если останутся силы, можем заехать в парк развлечений «Qala Аylendje», где вы сможете вкусно перекусить, попить чаю, вволю повеселиться на аттракционах или просто прогуляться по живописному парку и прилегающему к нему дендрарию.

Дополнительная опция: Интерактивное путешествие в музее под открытым небом

Если захотите, в музее под открытым небом работники музея организуют для вас специальный «Интерактивный тур», который перенесет вас в настоящую сказку и позволит своими руками прочувствовать азербайджанский быт: вы сможете соткать ковер, смастерить кувшин из глины на гончарном круге, испечь хлеб в старинной печи и поработать молотом в настоящей кузнице. Поверьте, это невероятный опыт!

Кому подойдет экскурсия

Путешествие будет интересно людям любого возраста. Если в вашу группу входят дети, то в музее под открытым небом для них откроется огромный простор для игр и развлечений.

Организационные детали