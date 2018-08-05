8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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«Гала» - быт и история древнего Азербайджана

Старинная крепость, наскальные рисунки и традиционные ремесла в огромном музейном комплексе
«Гала» — один из крупнейших музейных комплексов недалеко от Баку, посвященный древнему быту, ремеслам и истории Азербайджана.

Вы побываете в музее-заповеднике, где можно своими руками испечь хлеб в старинной печи, соткать
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ковер, слепить кувшин или поработать кузнецом. Пройдете потайными ходами крепости Гала и полюбуетесь панорамой Апшеронского полуострова с её башни.

А кроме того, увидите наскальные изображения, шатры, средневековые постройки и антикварные предметы, которые помогут прочувствовать дух азербайджанской культуры.

5
8 отзывов
«Гала» - быт и история древнего Азербайджана
«Гала» - быт и история древнего Азербайджана
«Гала» - быт и история древнего Азербайджана

Описание экскурсии

Древний быт Азербайджана в музее под открытым небом

Наше приключение начнется с посещения огромного музея под открытым небом, на территории которого находятся древние раскопки, курганы, старинные жилища, переносные шатры из шкур животных, гончарные мастерские, пекарня, настоящая кузница, модель старинного базара, загон с верблюдами и многое другое. Здесь вы узнаете и увидите, как жили, оборонялись, что мастерили и как вели хозяйство азербайджанцы в былые времена. Рассмотрите на выставках сохранившиеся древние предметы быта, посуду, монеты, украшения и другие интересные экспонаты. А если захотите, мастерицы музея нанесут на ваши руки красивые узоры хной.

Подземелья и панорамы крепости Гала

Вы побываете в старинной величественной крепости Гала и услышите её непростую историю: как она строилась, неоднократно разрушалась и отстраивалась заново. По изумительной винтовой лестнице вы подниметесь на вершину крепости и полюбуетесь с высоты завораживающими видами Апшеронского полуострова. Затем мы спустимся в крепостной двор и побродим по подземным потайным ходам: некогда тоннели тянулись из крепости до самого моря, но сейчас от них осталась лишь небольшая часть, которая, тем не менее, вас непременно впечатлит.

Дух старины в Музее антикварных предметов

Выбравшись из подземных тоннелей, мы отправимся в уютный Музей антикварных предметов. Вы рассмотрите старинные предметы интерьера и быта, которыми люди прошлой эпохи пользовались каждый день: масляные лампы, утюги и даже старинный фаэтон. Основную же часть экспозиции составляет превосходная коллекция винтажных самоваров, о создании которой я обязательно расскажу.

Музей современного искусства «From waste to art»

Окончательно вернуться в нынешнюю эпоху вам поможет необычная экспозиция музея «From waste to art». Здесь можно встретить занятные арт-объекты и произведения современного искусства, изготовленные из бытовых отходов — дисков, проводов, лампочек, колес и других, казалось бы, ненужных вещей. А я расскажу, кем был основан этот музей и как он создавался — вы очень удивитесь!

На обратном пути, если останутся силы, можем заехать в парк развлечений «Qala Аylendje», где вы сможете вкусно перекусить, попить чаю, вволю повеселиться на аттракционах или просто прогуляться по живописному парку и прилегающему к нему дендрарию.

Дополнительная опция: Интерактивное путешествие в музее под открытым небом

Если захотите, в музее под открытым небом работники музея организуют для вас специальный «Интерактивный тур», который перенесет вас в настоящую сказку и позволит своими руками прочувствовать азербайджанский быт: вы сможете соткать ковер, смастерить кувшин из глины на гончарном круге, испечь хлеб в старинной печи и поработать молотом в настоящей кузнице. Поверьте, это невероятный опыт!

Кому подойдет экскурсия

Путешествие будет интересно людям любого возраста. Если в вашу группу входят дети, то в музее под открытым небом для них откроется огромный простор для игр и развлечений.

Организационные детали

  • Для детей до 3 лет экскурсия бесплатна, детям до 12 лет — скидка 50%.
  • Трансфер входит в стоимость, если количество участников больше 2 человек. Если вас 1-2 человека, то дополнительно за транспорт оплачивается €30.
  • Все входные билеты в 3 музея и бутилированная вода входят в стоимость экскурсии.
  • Роспись хной на руке (для девушек) оплачивается мной в качестве подарка.
  • «Интерактивный тур» в стоимость экскурсии не входит и заказывается по желанию, стоимость — €75. Для заказа Интерактивного тура нужно заранее уточнить этот момент у гида.
  • Экскурсия начинается от любого отеля в городе, куда мы также возвращаем вас после экскурсии.
  • Совет! Музейный комплекс расположен недалеко от аэропорта Баку, поэтому будет удобно забронировать экскурсию на день прилета. Прямо из аэропорта мы отправимся на экскурсию, а затем в ваш отель. Так вы сможете выиграть время и деньги (не придется заказывать лишний трансфер из аэропорта в отель).
  • Режим работы комплекса: будние дни — 9:00-18:00, воскресные дни и праздники — 10:00-18:00.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€107
Дети до 12 лет€60
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фуад
Фуад — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 991 туриста
Я — коренной бакинец, влюблённый в свой город и его окрестности. Для меня каждая экскурсия — это захватывающее приключение, в которое я отправляюсь вместе с новыми друзьями. Я обожаю создавать интересные
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программы, потому что верю: путешествие начинается с тех образов, что рождаются при чтении моих строк. Моя цель — погрузить вас в эпоху, когда создавались величественные дворцы Ширваншахов или таинственная Девичья башня, передать красоту природы от пламенной горы Янардаг до древних рисунков Гобустана. Мой подход — это живая история, наполненная легендами и личным отношением. Я помню каждого гостя и мечтаю показать вам изюминку Азербайджана, ту самую, что останется в вашем сердце.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
О
Добрый день! Перед поездкой в Баку долго выбирали экскурсии, остановились на музее-заповеднике Гала. Экскурсоводом у нас был замечательный Фуад. Экскурсия продолжалась около 6 часов и, несмотря на то, что было
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очень жарко, время пролетело, было очень интересно и ребенку 6 лет, и нам взрослым. Организация безупречная, все вовремя, никаких задержек, с паузами на отдых. Фуад поделился массой информации об истории Апшеронского полуострова, на любой вопрос мы получали развернутый ответ, говорили о жизни людей, об истории… На территории музея классный зоопарк, особенно верблюды! В музее современного искусства посмотрели на работы из необычных материалов (всякого мусора). Запомнилось, как мы в крепости лазали по подземельным ходам, класс! Спасибо Фуаду за прекрасную экскурсию и обед, который организовал в ближайшем домашнем кафе.

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Елена
Спасибо Фуаду за познавательную экскурсию, было очень интересно, особенно с интерактивным туром, где мы смогли сами попробовать ткать ковер, печь лаваш, быть помощником кузнеца, делать горшок из глины. Покормили хлебом верблюдов и осликов. Фуад оказался внимательным, грамотным и эрудированным рассказчиком, отлично знающим историю и быт своей страны.
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Алексей
Отличная экскурсия!
Гид Фуад - очень открытый, чуткий и ответственный организатор. Для нашей семьи все сделал на высшем уровне. В том числе, позаботился и о комфорте на случай жары, и предложил очень интересные дополнения к программе. Мы ни о чем не пожалели).
Спасибо еще раз за такое трепетное отношение и познавательный тур!
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Елена
В первый день прилёта в Баку у нас состоялась экскурсия «Гала» — быт и история древнего Азербайджана. Всё очень понравилось. Брали интерактивный тур: пекли, пряли, лепили. Довольно интересно. Фуад потом помог поменять деньги, отвёз к гостинице. Очень отзывчивый. Мы в восторге! Рекомендуем!
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А
Отличная экскурсия,особенно для детей, детям очень понравились мастер-классы,лазить по подземному ходу. Очень удивил музей мусора и приятно порадовал. Фуад интересно рассказывал по дороге факты из истории Азербайджана. Экскурсия нам очень понравилась
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С
Экскурсия была замечательная. Фуад - наш гид был очень вниматилен и точен, что порадовало. Тема была интересна, как взрослым, так и подросткам. Мы узнали много нового про историю Баку и Азербайджана. Рекомендуем эту экскурсию. Большое спасибо Фуаду!
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