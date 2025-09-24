Отправьтесь вместе с гидом в однодневный тур, который начнётся с посещения мавзолея Дири Баба и мечети Джума в Шемахе.
Вы также отправитесь на ферму «Альпака», где сможете познакомиться с забавными животными и даже покормить их с рук! Обед пройдёт в винодельне-ресторане Абгора с прекрасным видом на виноградники и озеро.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Сразу после завтрака вы отправитесь в однодневный тур: первая остановка — мавзолей Дири Баба в Шемахинском районе, который вы сможете посетить. Далее вас ждёт мечеть Джума в Шемаха. Сразу после вы отправитесь на ферму «Альпака» в Шемахинском районе, где гид покажет и расскажет, как живут эти милые животные. Здесь можно будет из рук покормить альпак и сфотографироваться. Ваш обед пройдёт в винодельне-ресторане Абгора, находящейся в трёх минутах езды от фермы, где можно будет вкусно отобедать с видом на виноградные плантации и небольшое искусственное озеро. Здесь вы также сможете по желанию приобрести вина азербайджанского бренда «Meyseri». Важная информация:
Рекомендуется взять с собой питьевую воду и надеть удобную обувь.
Ежедневно в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Дири Баба
- Джума Мечеть в Шемаха
- Ферма «Альпака»
- Ресторан-винодельня Абгора
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты: на ферму Альпака - €24/чел., Мавзолей Дири Баба - €5/чел.
- Обед в Абгора ресторане (оплачивается дополнительно)
- Алкоголь (оплачивается дополнительно)
- Страховка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Рекомендуется взять с собой питьевую воду и надеть удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
