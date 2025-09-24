Что вас ждёт? Сразу после завтрака вы отправитесь в однодневный тур: первая остановка — мавзолей Дири Баба в Шемахинском районе, который вы сможете посетить. Далее вас ждёт мечеть Джума в Шемаха. Сразу после вы отправитесь на ферму «Альпака» в Шемахинском районе, где гид покажет и расскажет, как живут эти милые животные. Здесь можно будет из рук покормить альпак и сфотографироваться. Ваш обед пройдёт в винодельне-ресторане Абгора, находящейся в трёх минутах езды от фермы, где можно будет вкусно отобедать с видом на виноградные плантации и небольшое искусственное озеро. Здесь вы также сможете по желанию приобрести вина азербайджанского бренда «Meyseri». Важная информация:

Рекомендуется взять с собой питьевую воду и надеть удобную обувь.