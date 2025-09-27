Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Согласно утверждениям учёных, грязевые вулканы на территории современного Азербайджана начали извергаться около 25 миллионов лет назад.



Хотя я не могу сказать, что с тех самых пор, но в последние годы гости нашей страны стали проявлять интерес к этому удивительному природному явлению и открыли для себя несравненное удовольствие, а также лечебные и косметические свойства купания в кратерах вулканов.