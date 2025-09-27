Согласно утверждениям учёных, грязевые вулканы на территории современного Азербайджана начали извергаться около 25 миллионов лет назад.
Хотя я не могу сказать, что с тех самых пор, но в последние годы гости нашей страны стали проявлять интерес к этому удивительному природному явлению и открыли для себя несравненное удовольствие, а также лечебные и косметические свойства купания в кратерах вулканов.
Описание экскурсииКупание в грязевых вулканах летом Как человек, который сам купался в этих вулканах, могу заверить: осознание того, что ты погружаешься в активный кратер, и понимание, что под твоими ногами трёхкилометровая глубина, не сравнится ни с чем! При этом чувство полной невесомости, наслаждение от слегка прохладной температуры вулканической грязи в летний зной и радость оказаться в эпицентре взрыва грязевого пузыря усиливают эти ощущения многократно. В такие моменты особенно вспоминаются строки Гавриила Державина: «Кипит внизу, бьёт вверх буграми, От брызгов синий холм стоит…» Правда, холм тут не синий, а серый. Интересно, что именно таким названием — «серая гора» («боз даг» на азербайджанском) — местные жители издавна величают эти грязевые холмы и горы. Несмотря на отсутствие поблизости душа или раздевалки, я обеспечу вам комфорт с помощью своего автомобиля. Предоставлю резиновые коврики, чистую воду и прочее. При бронировании экскурсии я подробнее расскажу вам о процессе купания. Грязевые вулканы зимой Что же делать, если вы прибыли в Баку в период, когда сезон купания в кратере грязевых вулканов Гобустана уже завершился (обычно с начала октября до конца мая), но вам всё равно хочется ощутить на своей коже чудодейственную силу свежей грязи, буквально только что поднявшейся из недр Земли? Существует отличная альтернатива! Невозможность искупаться в грязевом вулкане вовсе не исключает возможность полюбоваться им, и мы начнём нашу экскурсию с посещения этого природного чуда. Добравшись на автомобиле до Гобустанского заповедника, мы пересядем на внедорожник «Нива» и отправимся в долину вулканических кратеров. Существует большая вероятность, что наша поездка совпадёт с одним из дождливых осенне-зимне-весенних дней. Но даже если мы попадём под дождь, расстраиваться не стоит: такая погода имеет огромное преимущество — в сырой сезон грязевые вулканы становятся активнее. Те кратеры, активность которых летом приходилось ждать довольно долго, зимой извергаются непрерывно и с гораздо большей силой. Чтобы прогуляться по вулканической грязи и не испачкать обувь, мы воспользуемся старым проверенным способом — наденем на ноги полиэтиленовые пакеты. Возникает полное ощущение, что на тебе космический скафандр, а ты сам — космонавт, приземлившийся на Марс. Причём у этого космонавта есть чёткая миссия — взять образец инопланетного грунта, то есть набрать 5-10 литров грязи из жерла вулкана. Именно это мы с вами и осуществим! Грязевые ванны в хаммаме Мы отправимся в старинный хаммам (восточную баню), где вас ожидают целебные и косметические грязевые процедуры. Сейчас он выглядит немного обветшалым, но зато это подлинная действующая бакинская баня, каких больше нигде в городе не найти. Именно на примере этого хаммама я расскажу вам о наших старинных банных традициях. Вы узнаете, чем Бакинские хаммамы отличаются от Турецких, что такое банный меджлис, тахт, в чём секрет особого банного сундука и многое другое. Перед началом банных процедур я проведу для вас экскурсию среди остатков гораздо более древней бани, которую однажды раскопали неподалёку. К тому моменту наш хаммам уже будет хорошо разогрет. Внутри вас будет ждать горячий чай с вареньем. Я поделюсь с вами главным секретом использования Гобустанской грязи вне грязевых вулканов и оставлю хаммам полностью в вашем распоряжении. Внутри не будет никого, включая банщика. После того как вы вволю накупаетесь, насладитесь грязевыми процедурами и немного отдохнёте, мы вернёмся обратно в город. Важная информация:

- Не забудьте одеться по погоде: летом наденьте головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой обязательно тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки.

- Обязательно наденьте удобную обувь.

- Для процесса купания захватите с собой резиновые тапочки и полотенца. Если у вас их не будет, напишите мне заранее, и я привезу тапочки с полотенцами для вас.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Грязевые вулканы
- Хаммам Баку (в несезон)
- Транспорт (кроссовер Hyundai SantaFe, если количество участников 1-4 человек)
- Бутилированная вода
- Транспорт ($120 за минивэн Mercedes Vito или Viano, если количество участников 5-6 человек)
- Оплата хаммама - $50 за всю группу
Ваш отель
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Не забудьте одеться по погоде: летом наденьте головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой обязательно тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки
- Обязательно наденьте удобную обувь
- Для процесса купания захватите с собой резиновые тапочки и полотенца. Если у вас их не будет, напишите мне заранее, и я привезу тапочки с полотенцами для вас
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
