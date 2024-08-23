Каспийский берег и слияние заливов на краю Баку

Постоять в середине Каспийского моря и искупаться на одном из лучших бакинских пляжей
Мы едем отдыхать! И наслаждаться видами уникального места — Клюва орла, самой восточной точки Апшерона. Вы пройдёте посуху почти до середины Каспийского моря. Сделаете эффектные фото и отправитесь на популярный пляж Бильгя, известный лечебными грязями.

А по пути увидите бакинские деревни и узнаете о древних традициях, которые до сих пор в них сохранены.
5
3 отзыва
Каспийский берег и слияние заливов на краю Баку
Каспийский берег и слияние заливов на краю Баку
Каспийский берег и слияние заливов на краю Баку
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30

Описание экскурсии

Мы отправимся к самой восточной точке страны, называемой Клювом орла — узкому, всего несколько метров в ширину, кончику Апшеронского полуострова, возле которого сливаются нескольких заливов. Вы окажетесь почти в середине Каспия, окружённые со всех сторон водой.

Далее проедем через живописные северо-восточные бакинские деревни — Шувеляны, Мардакян и Бузовна. Остановимся в посёлке Мардакян возле святилища Пир Гасан 17 века.

Посетим Бильгя — один из лучших пляжей на северо-востоке Баку, где вы сможете искупаться и насладиться морскими пейзажами, устроить пикник или пообедать в ближайшей деревне.

По пути я расскажу историю нашего города и бакинских деревень, познакомлю с обычаями и укладом жизни коренных бакинцев.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном авто Toyota Corolla или Kia Optima, услуги гида

Дополнительные расходы

  • Въезд на Клюв орла — 5 манатов за чел.
  • Обед в деревне (по желанию). Вы также можете взять с собой перекус для пикника на берегу

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
23 авг 2024
Спасибо огромное Джамалу за прекрасную экскурсию, очень необычное направление и комфортная поездка) очень довольны!!!!
Н
5 авг 2024
Отличная экскурсия с гидом Джавидом, являющимся настоящим мастером своего дела! Прекрасное Каспийское море в сопровождении истории и традиций Азербайджана, рассказанных Джавидом, делают данную экскурсию и познавательной, и полной релакса! Вы посетите места, в которых редко бывают туристы, побудете на самом краю полуострова, насладитесь морем! Экскурсию рекомендую!
А
3 авг 2024
Прекрасная экскурсия, с невероятно красивыми видами.
Джамал учел все наши пожелания и погрузил в атмосферу города Баку.
Очень понравилось, остались только положительные эмоции, обязательно вернемся снова!!!)

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