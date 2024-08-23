Мы едем отдыхать! И наслаждаться видами уникального места — Клюва орла, самой восточной точки Апшерона. Вы пройдёте посуху почти до середины Каспийского моря. Сделаете эффектные фото и отправитесь на популярный пляж Бильгя, известный лечебными грязями.
А по пути увидите бакинские деревни и узнаете о древних традициях, которые до сих пор в них сохранены.
А по пути увидите бакинские деревни и узнаете о древних традициях, которые до сих пор в них сохранены.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30
Описание экскурсии
Мы отправимся к самой восточной точке страны, называемой Клювом орла — узкому, всего несколько метров в ширину, кончику Апшеронского полуострова, возле которого сливаются нескольких заливов. Вы окажетесь почти в середине Каспия, окружённые со всех сторон водой.
Далее проедем через живописные северо-восточные бакинские деревни — Шувеляны, Мардакян и Бузовна. Остановимся в посёлке Мардакян возле святилища Пир Гасан 17 века.
Посетим Бильгя — один из лучших пляжей на северо-востоке Баку, где вы сможете искупаться и насладиться морскими пейзажами, устроить пикник или пообедать в ближайшей деревне.
По пути я расскажу историю нашего города и бакинских деревень, познакомлю с обычаями и укладом жизни коренных бакинцев.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном авто Toyota Corolla или Kia Optima, услуги гида
Дополнительные расходы
- Въезд на Клюв орла — 5 манатов за чел.
- Обед в деревне (по желанию). Вы также можете взять с собой перекус для пикника на берегу
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 52 туристов
Приветствую вас, дорогие гости Азербайджана! Меня зовут Джамал, я родился и вырос в Баку. Вожу экскурсии по всей стране уже более семи лет. С большой радостью знакомлю гостей с историей, традициями и кухней любимой страны. Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даня
23 авг 2024
Спасибо огромное Джамалу за прекрасную экскурсию, очень необычное направление и комфортная поездка) очень довольны!!!!
Н
Наталья
5 авг 2024
Отличная экскурсия с гидом Джавидом, являющимся настоящим мастером своего дела! Прекрасное Каспийское море в сопровождении истории и традиций Азербайджана, рассказанных Джавидом, делают данную экскурсию и познавательной, и полной релакса! Вы посетите места, в которых редко бывают туристы, побудете на самом краю полуострова, насладитесь морем! Экскурсию рекомендую!
А
Арпине
3 авг 2024
Прекрасная экскурсия, с невероятно красивыми видами.
Джамал учел все наши пожелания и погрузил в атмосферу города Баку.
Очень понравилось, остались только положительные эмоции, обязательно вернемся снова!!!)
Джамал учел все наши пожелания и погрузил в атмосферу города Баку.
Очень понравилось, остались только положительные эмоции, обязательно вернемся снова!!!)
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