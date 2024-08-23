Мы едем отдыхать! И наслаждаться видами уникального места — Клюва орла, самой восточной точки Апшерона. Вы пройдёте посуху почти до середины Каспийского моря. Сделаете эффектные фото и отправитесь на популярный пляж Бильгя, известный лечебными грязями. А по пути увидите бакинские деревни и узнаете о древних традициях, которые до сих пор в них сохранены.

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за 1-2 человека или €45 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Мы отправимся к самой восточной точке страны, называемой Клювом орла — узкому, всего несколько метров в ширину, кончику Апшеронского полуострова, возле которого сливаются нескольких заливов. Вы окажетесь почти в середине Каспия, окружённые со всех сторон водой.

Далее проедем через живописные северо-восточные бакинские деревни — Шувеляны, Мардакян и Бузовна. Остановимся в посёлке Мардакян возле святилища Пир Гасан 17 века.

Посетим Бильгя — один из лучших пляжей на северо-востоке Баку, где вы сможете искупаться и насладиться морскими пейзажами, устроить пикник или пообедать в ближайшей деревне.

По пути я расскажу историю нашего города и бакинских деревень, познакомлю с обычаями и укладом жизни коренных бакинцев.

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер на комфортабельном авто Toyota Corolla или Kia Optima, услуги гида

Дополнительные расходы