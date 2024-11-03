Вечером, после 17:30 огни Горящей горы переливаются с перламутрового до светло-синего тонов. Зрелище потрясает красотой, не упустите возможность увидеть его!
Описание экскурсииЭкскурсия посвящена местам cилы на Апшеронском полуострове Представьте себе огненную линию у подножья хребта, которая не гаснет более 1000 лет, о которой можно найти информацию в записях путешественников. Это чудо – природное явление, которое находится недалеко от города Баку, всего в 25 минутах езды. Заказник Янардаг (Горящая гора) предлагает посещение интерактивного музея, поездку на скутерах по горным хребтам, протяжностью около 7 километров. Эта экскурсия идеально подходит тем, кто предпочитает духовные практики, такие как йога и медитация. Вы увидите огонь – древний, негаснущий, с невероятной энергией очищения организма от негативной энергетики. После Янардаг планируется посещение индийско-зороастрийского храма XVII века. Интересно, что сам период постройки храма занял аж 200 лет! В зороастрийском храме Атяшгах (Дом огня) сотни лет проводили огненные ритуалы очищения и реинкарнации. После экскурсии по Храму огня, нас ожидает достаточно необычная экскурсия по поселку Сураханы, с маленькими домами, улочками, местными кафе и нефтяными колодцами. Краткая программа:
- Трансфер за туристами и начало экскурсии;
- Поездка в зороастрийский храм Атяшгах (в 25 минутах езды от города);
- Экскурсия по храму, посещение келий;
- Необычная экскурсия по поселку Сураханы, с маленькими домами, улочками, местными кафе и нефтяными колодцами;
- Далее едем в направлении заказника Янардаг;
- Посещение интерактивного музея;
- Поездка на скутерах по горным хребтам, протяжностью около 7 километров;
• Возвращение в Баку. Важная информация:
- Продолжительность: 4-5 часов;
- Возможен для граждан с физическим лимитом;
- Желательно надевать удобную обувь.
Ежедневно, по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горящая гора Янардаг
- Индийско-зороастрийский храм огнепоклонников Атяшгах
- Сураханы
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт: минивен, вито или виано
- Бутылка воды на человека
- Местные сезонные фрукты.
Что не входит в цену
- Комбинированный билет в два музея (11 АЗН (6, 5 долларов)
- Аренда скутера (40 минут/37 АЗН за человека)
- Дополнительные расходы на еду, и на любые виды напитков.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
- Продолжительность: 4-5 часов
- Возможен для граждан с физическим лимитом
- Желательно надевать удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
НАТАЛИЯ
3 ноя 2024
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
-
25%
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия из Баку: Янардаг, розовое озеро и горы
Увидеть разноцветную палитру Азербайджана и необычные природные явления
Начало: У вашего отеля в центре Баку или на улице Шовкет А...
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
от €150
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сураханы, Гала и Мардакан - этнографический тур
Погрузитесь в историю и культуру Азербайджана, посетив древние поселки Апшеронского полуострова. Откройте для себя уникальные места и традиции
Начало: У вашего отеля, если отель в центральной части гор...
Завтра в 09:30
25 сен в 09:30
€167 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Вечерняя экскурсия по Баку
Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии
Начало: От отеля проживания туристов
29 сен в 16:00
30 сен в 16:00
€160 за всё до 2 чел.