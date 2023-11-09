По «азербайджанской Швейцарии» у меня множество маршрутов, но вам я представляю, на мой взгляд, самый интересный.
Имея за плечами более 20 лет в туризме и 10 лет опыта организации сложных маршрутов, я делаю авторские туры и экспедиции для тех, кто знает в этом толк.
Именно поэтому, присоединяясь к этому туру, вы получите погружение в реальную жизнь Азербайджана, а не туристический фаст-фуд.
Имея за плечами более 20 лет в туризме и 10 лет опыта организации сложных маршрутов, я делаю авторские туры и экспедиции для тех, кто знает в этом толк.
Именно поэтому, присоединяясь к этому туру, вы получите погружение в реальную жизнь Азербайджана, а не туристический фаст-фуд.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Места Азербайджана, куда не ступала нога туриста Едем в самую загадочную деревню в Габале. Наша задача разгадать тайны единственного Храма солнца (напоминающий голову чебурашки) на Кавказе и 4 суфийских мавзолея. Мы узнаем про огнепоклонников и про другую древнюю религию, которые многие скрывают, а также много других тайн и секретов. Всего 3 км. пешком (1,5 туда и 1,5 обратно), но по вашему желанию мы сможем подняться туда на внедорожнике. Как раз сейчас, идеальные условия для прохождения этого маршрута для тех, кто любит зелёные луга и холмы, небольшие горы и интересные пейзажи, древние храмы и панораму. Кулинарные приключения будут на обратном пути, где мы продегустируем с вами (по желанию) специальные кебаб, приготовленный по древним рецептам. Избегайте банальных маршрутов, одарите себе возможность по-настоящему узнать эти прекрасные места. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Автомобиль, топливо
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Завершение: По вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Увлекательная экскурсия, удивительная природа Азербайджана, много интересных исторических фактов и все это в сопровождении замечательного и веселого гида. Мы планировали только одну экскурсию, но после полученных эмоций, решили, что одной будет мало. Яхья, спасибо Вам большое за то, что так увлечённо и интересно рассказываете об истории своей страны.
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Е
Увлекательная экскурсия, удивительная природа Азербайджана, много интересных исторических фактов и все это в сопровождении замечательного и веселого гида. Мы планировали только одну экскурсию, но после полученных эмоций, решили, что одной будет мало. Яхья, спасибо Вам большое за то, что так увлечённо и интересно рассказываете об истории своей страны.
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