Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы По «азербайджанской Швейцарии» у меня множество маршрутов, но вам я представляю, на мой взгляд, самый интересный.



Имея за плечами более 20 лет в туризме и 10 лет опыта организации сложных маршрутов, я делаю авторские туры и экспедиции для тех, кто знает в этом толк.



Именно поэтому, присоединяясь к этому туру, вы получите погружение в реальную жизнь Азербайджана, а не туристический фаст-фуд. 5 2 отзыва

Др. Яхья Ваш гид в Баку Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $200 за экскурсию Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел. 5 2 отзыва 🇷🇺 русский 12 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Места Азербайджана, куда не ступала нога туриста Едем в самую загадочную деревню в Габале. Наша задача разгадать тайны единственного Храма солнца (напоминающий голову чебурашки) на Кавказе и 4 суфийских мавзолея. Мы узнаем про огнепоклонников и про другую древнюю религию, которые многие скрывают, а также много других тайн и секретов. Всего 3 км. пешком (1,5 туда и 1,5 обратно), но по вашему желанию мы сможем подняться туда на внедорожнике. Как раз сейчас, идеальные условия для прохождения этого маршрута для тех, кто любит зелёные луга и холмы, небольшие горы и интересные пейзажи, древние храмы и панораму. Кулинарные приключения будут на обратном пути, где мы продегустируем с вами (по желанию) специальные кебаб, приготовленный по древним рецептам. Избегайте банальных маршрутов, одарите себе возможность по-настоящему узнать эти прекрасные места. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Автомобиль, топливо

Услуги гида Что не входит в цену Питание Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш отель, если он в черте города Завершение: По вашему желанию Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.