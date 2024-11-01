Описание экскурсии
Заповедник Гобустан. Место, где древняя история буквально вырезана на камне. Петроглифы, которым более 40 тысяч лет, рассказывают о быте и верованиях предков, показывают сцены охоты, ритуалы и повседневную жизнь. Разглядывая эти древние рисунки, вы почувствуете связь с прошлым.
Грязевые вулканы. Газ и вода вырываются на поверхность, образуя грязь, богатую минералами. Это одно из редчайших природных явлений. Азербайджан занимает первое место в мире по количеству таких вулканов. Многие из них активно извергаются — настоящий спектакль, созданный природой!
Мечеть Биби-Эйбат. Не просто архитектурное чудо, но и важное духовное место, восстанавливающее древние исламские традиции. Здесь хранится святыня, поэтому мечеть известна как место чудесных исцелений и паломничества.
Первая в мире нефтяная скважина. Была пробурена в 1846 году и стала символом современной нефтяной эры. Вы узнаете, как Азербайджан стал пионером мировой нефтяной индустрии, при чём здесь братья Нобель и какое значение это имеет сегодня.
В конце путешествия вас ждёт обед в рыбацкой деревне на берегу Каспия.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном легковом автомобиле, услуги гида, бутилированная вода
- Мы заберём вас из отеля и после экскурсии отвезём обратно
- Отдельно оплачивается: дополнительный трансфер на вулканы — 20 манат, входные билеты — 10 манат за всё и обед — по желанию
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды