Мы не только познакомим вас с уникальными природными и историческими объектами, но и поможем понять культурные корни Азербайджана. Вы откроете тайны заповедника Гобустан и изучите древние петроглифы. Окунётесь в загадочный мир грязевых вулканов и вживую полюбуетесь этим чудом природы. Первая в мире нефтяная скважина и волшебная мечеть Биби-Эйбат — также в программе.

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Описание экскурсии

Заповедник Гобустан. Место, где древняя история буквально вырезана на камне. Петроглифы, которым более 40 тысяч лет, рассказывают о быте и верованиях предков, показывают сцены охоты, ритуалы и повседневную жизнь. Разглядывая эти древние рисунки, вы почувствуете связь с прошлым.

Грязевые вулканы. Газ и вода вырываются на поверхность, образуя грязь, богатую минералами. Это одно из редчайших природных явлений. Азербайджан занимает первое место в мире по количеству таких вулканов. Многие из них активно извергаются — настоящий спектакль, созданный природой!

Мечеть Биби-Эйбат. Не просто архитектурное чудо, но и важное духовное место, восстанавливающее древние исламские традиции. Здесь хранится святыня, поэтому мечеть известна как место чудесных исцелений и паломничества.

Первая в мире нефтяная скважина. Была пробурена в 1846 году и стала символом современной нефтяной эры. Вы узнаете, как Азербайджан стал пионером мировой нефтяной индустрии, при чём здесь братья Нобель и какое значение это имеет сегодня.

В конце путешествия вас ждёт обед в рыбацкой деревне на берегу Каспия.

Организационные детали