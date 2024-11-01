Гобустан и тайны грязевых вулканов: экскурсия из Баку

Расшифровать петроглифы, увидеть символ нефтяной эры и посмотреть на извержение грязевого вулкана
Мы не только познакомим вас с уникальными природными и историческими объектами, но и поможем понять культурные корни Азербайджана. Вы откроете тайны заповедника Гобустан и изучите древние петроглифы. Окунётесь в загадочный мир грязевых вулканов и вживую полюбуетесь этим чудом природы. Первая в мире нефтяная скважина и волшебная мечеть Биби-Эйбат — также в программе.
5
1 отзыв
Гобустан и тайны грязевых вулканов: экскурсия из Баку
Гобустан и тайны грязевых вулканов: экскурсия из Баку
Гобустан и тайны грязевых вулканов: экскурсия из Баку
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Заповедник Гобустан. Место, где древняя история буквально вырезана на камне. Петроглифы, которым более 40 тысяч лет, рассказывают о быте и верованиях предков, показывают сцены охоты, ритуалы и повседневную жизнь. Разглядывая эти древние рисунки, вы почувствуете связь с прошлым.

Грязевые вулканы. Газ и вода вырываются на поверхность, образуя грязь, богатую минералами. Это одно из редчайших природных явлений. Азербайджан занимает первое место в мире по количеству таких вулканов. Многие из них активно извергаются — настоящий спектакль, созданный природой!

Мечеть Биби-Эйбат. Не просто архитектурное чудо, но и важное духовное место, восстанавливающее древние исламские традиции. Здесь хранится святыня, поэтому мечеть известна как место чудесных исцелений и паломничества.

Первая в мире нефтяная скважина. Была пробурена в 1846 году и стала символом современной нефтяной эры. Вы узнаете, как Азербайджан стал пионером мировой нефтяной индустрии, при чём здесь братья Нобель и какое значение это имеет сегодня.

В конце путешествия вас ждёт обед в рыбацкой деревне на берегу Каспия.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном легковом автомобиле, услуги гида, бутилированная вода
  • Мы заберём вас из отеля и после экскурсии отвезём обратно
  • Отдельно оплачивается: дополнительный трансфер на вулканы — 20 манат, входные билеты — 10 манат за всё и обед — по желанию
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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У
1 ноя 2024
Гида Аяза было интересно слушать. Путешествие прошло на одном дыхании. С одной стороны показалось, что все закончилось стремительно, с другой стороны, наш подросток не успел заскучать, ему было интересно. Поездка
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к грязевым вулканам на Ладе - отдельные эмоции 🙃 Необычная красивая мечеть. Первая нефтяная вышка. И прекрасное завершение - обед в рыбном ресторане прямо на берегу Каспия. Быстро, вкусно, недорого (по меркам Баку). Успели ощутить, что мы побывали на море☀️

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