Обзорная экскурсия по столице Азербайджана, в рамках которой вы сможете насладиться ночными огнями Баку и посетить его ключевые достопримечательности.
Время начала: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Баку
Приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию по столице Азербайджана — Баку. Этот город, наполненный историей и современностью, порадует вас своими ночными огнями и живописными пейзажами.
Что вас ждет в ходе экскурсии?
- Нагорный Парк: Это место станет идеальной точкой для начала вашей экскурсии. Здесь вы сможете насладиться великолепным видом на город, особенно в вечернее время, когда огни Баку сверкают как драгоценные камни.
- Филармония имени Муслима Магомаева: Это здание не только впечатляет своей архитектурой, но и является важным культурным центром. Вы сможете узнать больше о музыкальной жизни города и его выдающихся исполнителях.
- Центр Гейдара Алиева: Этот уникальный архитектурный объект привлекает внимание своим современным дизайном. Здесь проходят различные выставки и культурные мероприятия, которые позволят вам глубже понять азербайджанскую культуру.
- Приморский Бульвар: Прогулка по этому бульвару подарит вам незабываемые впечатления. Вы сможете насладиться свежим воздухом и красивыми видами на Каспийское море.
Заключение
Эта экскурсия — отличная возможность открыть для себя Баку с новой стороны. Вы увидите, как гармонично сочетаются традиции и современность, а также сможете насладиться атмосферой этого удивительного города. Не упустите шанс сделать свою поездку незабываемой!
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нагорный парк
- Филармония имени Муслима Магомаева
- Центр Гейдара Алиева
- Приморский Бульвар
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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