Обзорная экскурсия по Баку: катаемся на фуникулёре и колесе обозрения

Добро пожаловать в Баку — город, который совмещает Париж, Венецию и Дубай в одном! Если вы хотите погрузиться в атмосферу столицы и увидеть её с самых ярких сторон, эта экскурсия для вас.
Мы проведём вас по самым знаковым уголкам города, раскроем его историю и культуру и, конечно, поделимся увлекательными историями. Уверен, что после экскурсии Баку навсегда останется в вашем сердце!
Описание экскурсии
Наше путешествие начнётся с прогулки по Бакинскому бульвару, где я расскажу вам о его создании и развитии. Здесь вы сможете насладиться зелёными аллеями, скульптурами и фонтанами, погрузившись в атмосферу этого живописного парка. Затем мы посетим знаменитую Бакинскую Венецию – место, где можно прокатиться на гондоле и насладиться атмосферой настоящей водной идиллии. Я также расскажу вам о том, как в Баку появился этот кусочек Венеции. Не упустим шанс осмотреть Центр мугама и Музей ковров, где вы познакомитесь с интересными по форме зданиями и уникальной азербайджанской культурой, включая ковровое искусство, которое тут имеет многовековые традиции. Следующим пунктом программы будет Дениз молл — уникальный торговый центр с захватывающим дизайном. Здесь вы найдёте множество магазинов и кафе и, если захотите, вам будет выделено дополнительное время для самостоятельного осмотра этого места. После этого вас ждёт поездка на Колесе обозрения, один из самых популярных аттракционов Баку, который оставит яркие впечатления у гостей любого возраста. С помощью Бакинского фуникулёра мы поднимемся на вершину холма, откуда откроется панорамный вид на Баку и его бухту. Мы остановимся у Пламенных башен, символа современного Баку. Башни впечатляют своим уникальным дизайном и ночной подсветкой, напоминающей языки пламени. Продолжим путь мимо Парламента и Турецкой мечети до Аллеи Шахидов — мемориального комплекса, посвящённого героям Азербайджана. Далее мы поднимемся на одну из самых высоких смотровых площадок города – Нагорный Парк, откуда открывается потрясающий вид на Баку и его бухту, вдоль которой протянулся Приморский бульвар. Важная информация:
Для детей до 6 лет экскурсия бесплатна.
Каждый день в 16:00 (Кроме понедельника)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бакинский бульвар
- Маленькая Венеция
- Центр Мугама
- Музей Ковра
- Дениз молл
- Колесо обозрения
- Фуникулёр
- Пламенные башни
- Турецкая мечеть
- Здание Парламента
- Аллея Шахидов
- Нагорный парк
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Wi-Fi
Что не входит в цену
- Билеты: Маленькая Венеция - $3, Музей ковра - $6, Колесо обозрения - $6, фуникулёр - $0, 5
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Азнефть
Завершение: Нагорный парк
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 16:00 (Кроме понедельника)
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Для детей до 6 лет экскурсия бесплатна
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
7 сен 2025
Е
Елена
27 июл 2025
Р
Римиа
25 июл 2025
В
Вика
30 мая 2025
Спасибо за экскурсию! Рекомендую брать её туристам в первые дни и при перво посещении города.
Мы посетили основные доминанты города и получили подробную историческую справку. Экскурсовод приятный, образованный и интересующийся, ответил на все наши вопросы.
А
Андрей
2 мая 2025
Очень классно прошлись по всем местам, заявленным в экскурсии. Профессиональный гид Адил сполна рассказал про каждую достопримечательность, а также ответил на все дополнительные вопросы. Всё супер, мы с супругой очень довольны. Спасибо, рекомендуем👍
Е
Екатерина
27 апр 2025
Все понравилось, получилась непринужденная прогулка с рассказом от гида. Посмотрели все, что было заявлено!
М
Марина
24 апр 2025
Мы увидели все, что было заявлено в программе тура. Прогулка была комфортная и интересная. Экскурсовод была на 10баллов! Умница, внимательная, вежливая, рассказала много интересного, ответила на все вопросы и дала лайфхаки по проживанию в Баку. Спасибо ей огромное и "Спутнику" тоже.
И
Инга
23 апр 2025
На самом деле, тем, кто живёт недалеко от бульвара, может экскурсия и не нужна, все рядом, после экс по старому городу мало новой информации, набережная, музей ковра, малая Венеция, тц, фуникулёр и нагорный парк, показалось, что это все можно было посетить самостоятельно. Дикого восторга не испытали
I
Irena
14 апр 2025
Экскурсия по Баку нам очень понравилась! Город удивил сочетанием старинной архитектуры и современных зданий. Гид был очень увлекательным, рассказал много интересных фактов и легенд. Атмосфера была тёплой и дружелюбной — хочется вернуться снова!
Т
Татьяна
10 апр 2025
Л
Лариса
10 апр 2025
Посмотрели иниересные локации Баку. Очень подравился экскурсовод Адиль, доброжелательный, влюбленный в свой город, отвечал на все вопросы. Особенно понравился рассказ про локации Нагорного парка. Адиль очень внимательный, помог нам с ночным трансфером и контролировал наш ночной трансфер до подъезда апартаментов, спасибо ему огромное.
М
Максим
10 мар 2025
Экскурсия была просто потрясающей! Али ведет её с таким мастерством, что создается ощущение, что он знает о Баку абсолютно все! На любой вопрос он давал подробные и содержательные ответы. Информации
A
Anastasiia
3 мар 2025
Авансом ставим три балла из пяти. Не информативно.
Входит в следующие категории Баку
