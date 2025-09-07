Обзорная экскурсия по Баку: катаемся на фуникулёре и колесе обозрения

Наше путешествие начнётся с прогулки по Бакинскому бульвару, где я расскажу вам о его создании и развитии. Здесь вы сможете насладиться зелёными аллеями, скульптурами и фонтанами, погрузившись в атмосферу этого живописного парка. Затем мы посетим знаменитую Бакинскую Венецию – место, где можно прокатиться на гондоле и насладиться атмосферой настоящей водной идиллии. Я также расскажу вам о том, как в Баку появился этот кусочек Венеции. Не упустим шанс осмотреть Центр мугама и Музей ковров, где вы познакомитесь с интересными по форме зданиями и уникальной азербайджанской культурой, включая ковровое искусство, которое тут имеет многовековые традиции. Следующим пунктом программы будет Дениз молл — уникальный торговый центр с захватывающим дизайном. Здесь вы найдёте множество магазинов и кафе и, если захотите, вам будет выделено дополнительное время для самостоятельного осмотра этого места. После этого вас ждёт поездка на Колесе обозрения, один из самых популярных аттракционов Баку, который оставит яркие впечатления у гостей любого возраста. С помощью Бакинского фуникулёра мы поднимемся на вершину холма, откуда откроется панорамный вид на Баку и его бухту. Мы остановимся у Пламенных башен, символа современного Баку. Башни впечатляют своим уникальным дизайном и ночной подсветкой, напоминающей языки пламени. Продолжим путь мимо Парламента и Турецкой мечети до Аллеи Шахидов — мемориального комплекса, посвящённого героям Азербайджана. Далее мы поднимемся на одну из самых высоких смотровых площадок города – Нагорный Парк, откуда открывается потрясающий вид на Баку и его бухту, вдоль которой протянулся Приморский бульвар. Важная информация:

Для детей до 6 лет экскурсия бесплатна.