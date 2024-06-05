1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
Познакомиться с уникальной природой Азербайджана и прокатиться по канатной дороге Туфандаг
Начало: У Парных ворот Старого города
«Канатная дорога Туфандаг — поездка по ней подарит вам незабываемые впечатления и десяток фото с открыточными видами»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€44 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
11 часов
Азербайджанская Швейцария: история и природа в одной экскурсии
Откройте древние города Азербайджана: Шемаху, Исмаиллы и Габалу с их неповторимыми пейзажами и памятниками
Начало: в вашем отеле
«Канатная дорога позволит оценить красоту Габалинского района с высоты птичьего полета»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
276€194 за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Азербайджанская Швейцария: в мини-группе из Баку (всё включено)
Полюбоваться горным озером Нохур, увидеть водопад Семь красавиц и прокатиться по канатной дороге
Начало: У отеля или у Парных ворот
«14:00 — Обед в живописном ресторане, расположенном прямо в лесу15:40 — Озеро Нохур16:20 — Канатная дорога в Габале17:30 — Водопад Семь красавиц18:00 — Дегустация мёда22:00 — Возвращение в Баку»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННастя5 июня 2024Очень понравилась экскурсия, хотелось бы поделиться впечатлениями и рекомендациями. Посетили древний архитектурный памятник, утопающий в зелени. Это место поразило меня
- ААртем5 июня 2024Экскурсия прошла великолепно! Все очень понравилось👍🏻 Спасибо за организацию, обязательно посоветую знакомым, кто посетит Азербайджан!
- ЛЛеонид31 мая 2024Великолепная природа! Все очень понравилось, гид очаровательный, поделился большим количеством очень интересной информации. Советую к посещению, планирую брать еще экскурсию с ребятами)
- ННиколай12 мая 2024Долгая, но очень красивая дорога со множеством интереснейших мест!
- ИИрина29 апреля 2024Комфортная обстановка, красивые виды, клиентоориентированность) спасибо!)
- ААлександра10 марта 2024Спасибо за прекрасную экскурсию. Гид образованная, приятная, рассказывала много, интересно, отвечала на все наши вопросы. Очень удобный автомобиль, поэтому дальняя
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Канатная дорога»
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