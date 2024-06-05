Экскурсии с посещением канатной дороги в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Канатная дорога» в Баку на русском языке, цены от €44, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
20 отзывов
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
Познакомиться с уникальной природой Азербайджана и прокатиться по канатной дороге Туфандаг
Начало: У Парных ворот Старого города
«Канатная дорога Туфандаг — поездка по ней подарит вам незабываемые впечатления и десяток фото с открыточными видами»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
44 за человека
Азербайджанская Швейцария
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
11 часов
23 отзыва
Азербайджанская Швейцария: история и природа в одной экскурсии
Откройте древние города Азербайджана: Шемаху, Исмаиллы и Габалу с их неповторимыми пейзажами и памятниками
Начало: в вашем отеле
«Канатная дорога позволит оценить красоту Габалинского района с высоты птичьего полета»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
276194 за всё до 6 чел.
Азербайджанская Швейцария: в мини-группе из Баку (всё включено)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Азербайджанская Швейцария: в мини-группе из Баку (всё включено)
Полюбоваться горным озером Нохур, увидеть водопад Семь красавиц и прокатиться по канатной дороге
Начало: У отеля или у Парных ворот
«14:00 — Обед в живописном ресторане, расположенном прямо в лесу15:40 — Озеро Нохур16:20 — Канатная дорога в Габале17:30 — Водопад Семь красавиц18:00 — Дегустация мёда22:00 — Возвращение в Баку»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Настя
    5 июня 2024
    Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
    Очень понравилась экскурсия, хотелось бы поделиться впечатлениями и рекомендациями. Посетили древний архитектурный памятник, утопающий в зелени. Это место поразило меня
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    своей величественностью и красотой. Гид рассказал очень интересную историю этого места, что придало посещению дополненительный смысл. Некоторое время мы провели на водопаде, наслаждаясь звуком падающей воды и свежестью воздуха. Озеро идеально подходит для спокойного отдыха. Окружающие горы создают завораживающий пейзаж, а с учетом того, что тут проходит обед, это вообще супер! Завершением тура стала поездка на канатной дороге. Удалось насладится панорамными видами на всю округу. Этот маршрут рекомендую всем любителям природы, истории и приключений! ❤️

  • А
    Артем
    5 июня 2024
    Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
    Экскурсия прошла великолепно! Все очень понравилось👍🏻 Спасибо за организацию, обязательно посоветую знакомым, кто посетит Азербайджан!
  • Л
    Леонид
    31 мая 2024
    Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
    Великолепная природа! Все очень понравилось, гид очаровательный, поделился большим количеством очень интересной информации. Советую к посещению, планирую брать еще экскурсию с ребятами)
  • Н
    Николай
    12 мая 2024
    Азербайджанская Швейцария
    Долгая, но очень красивая дорога со множеством интереснейших мест!
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Азербайджанская Швейцария: в мини-группе из Баку (всё включено)
    Комфортная обстановка, красивые виды, клиентоориентированность) спасибо!)
  • А
    Александра
    10 марта 2024
    Азербайджанская Швейцария
    Спасибо за прекрасную экскурсию. Гид образованная, приятная, рассказывала много, интересно, отвечала на все наши вопросы. Очень удобный автомобиль, поэтому дальняя
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    дорога прошла комфортно и водитель мастерски вел машину через плотный туман, очень приятный. Сама экскурсия в летний период, я думаю, была бы интереснее, а нам не повезло с погодой, лил сильный дождь, поднявшись в горы на фуникулёре, все было в тумане,но зато мы увидели горы в снегу, пока поднимались. Водопад очень красивый, мощный поток, девственная природа. На озере можно покататься на катамаране, но под дождем нам не хотелось. По дороге мы увидели разный Азербайджан. Таким образом познакомились ближе с колоритом, природой и культурой этой страны.

    Спасибо за прекрасную экскурсию. Гид образованная, приятная, рассказывала много, интересно, отвечала на все наши вопросы. Очень

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Канатная дорога»

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  2. Самое главное
  3. Девичья башня
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  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Канатная дорога" можно забронировать 3 экскурсии от 44 до 194 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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