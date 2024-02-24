Обзорная экскурсия по Баку предлагает уникальную возможность пройтись по центральным улицам города, которые также являются частью трассы Формулы-1. Участники смогут узнать интересные факты о гонках и истории города, увидеть главные достопримечательности, насладиться видами Каспийского моря и услышать истории о нефтяных баронах. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит взглянуть на Баку с новой стороны

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прогулка вдоль трассы Формулы-1

Итак, вы увидите участок трассы, по которой проходят самые зрелищные гонки мира. А гуляя вдоль финишной прямой, окажетесь на самом узком участке дороги. Откроете интересные факты о Формуле-1 и особенностях чемпионатов в Баку. А попутно поговорим об исторической части города и его современной архитектуре.

Центральные улицы города

Мы покажем главные достопримечательности города и расскажем, как он рос и развивался. Вы услышите истории о нефтяных баронах. Погуляете по набережной с уютными кафе, современными и советскими инсталляциями. Полюбуетесь Каспийским морем. Узнаете, как в Баку появились многовековые баобабы, экзотические кактусы, магнолии и зелёные ожереловые попугаи. А также увидите первую бакинскую площадь и сад, пройдёте вдоль дореволюционной улицы и познакомитесь с её историческими памятниками.

Организационные детали