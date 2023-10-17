Обзорная экскурсия и Гран-при в Азербайджане — казалось бы, необычная комбинация. Дело в том, что часть гоночной трассы проложили вдоль центральных улиц и даже по Старому городу. Так, наш маршрут будет совпадать с маршрутом пилотов чемпионата мира — и мы поговорим об этом статусном мероприятии. Ну а в фокусе внимания будет сам Баку, его история и символы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка вдоль трассы Формулы-1

Итак, вы увидите участок трассы, по которой проходят самые зрелищные гонки мира. А гуляя вдоль финишной прямой, окажетесь на самом узком участке дороги. Откроете интересные факты о Формуле-1 и особенностях чемпионатов в Баку. А попутно поговорим об исторической части города и его современной архитектуре.

Центральные улицы города

Мы покажем главные достопримечательности города и расскажем, как он рос и развивался. Вы услышите истории о нефтяных баронах. Погуляете по набережной с уютными кафе, современными и советскими инсталляциями. Полюбуетесь Каспийским морем. Узнаете, как в Баку появились многовековые баобабы, экзотические кактусы, магнолии и зелёные ожереловые попугаи. А также увидите первую бакинскую площадь и сад, пройдёте вдоль дореволюционной улицы и познакомитесь с её историческими памятниками.

Организационные детали