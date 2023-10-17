По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе

Познакомиться с историей и достопримечательностями города и узнать о ежегодной бакинской гонке

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Обзорная экскурсия и Гран-при в Азербайджане — казалось бы, необычная комбинация. Дело в том, что часть гоночной трассы проложили вдоль центральных улиц и даже по Старому городу.

Так, наш маршрут будет совпадать с маршрутом пилотов чемпионата мира — и мы поговорим об этом статусном мероприятии. Ну а в фокусе внимания будет сам Баку, его история и символы.
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка вдоль трассы Формулы-1

Итак, вы увидите участок трассы, по которой проходят самые зрелищные гонки мира. А гуляя вдоль финишной прямой, окажетесь на самом узком участке дороги. Откроете интересные факты о Формуле-1 и особенностях чемпионатов в Баку. А попутно поговорим об исторической части города и его современной архитектуре.

Центральные улицы города

Мы покажем главные достопримечательности города и расскажем, как он рос и развивался. Вы услышите истории о нефтяных баронах. Погуляете по набережной с уютными кафе, современными и советскими инсталляциями. Полюбуетесь Каспийским морем. Узнаете, как в Баку появились многовековые баобабы, экзотические кактусы, магнолии и зелёные ожереловые попугаи. А также увидите первую бакинскую площадь и сад, пройдёте вдоль дореволюционной улицы и познакомитесь с её историческими памятниками.

Организационные детали

  • На экскурсию с вами могут пойти дети с 7 лет
  • Позаботьтесь об обуви, удобной для пешеходной прогулки, и возьмите бутылочку воды
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Приморском парке
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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