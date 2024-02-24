Откройте для себя Баку с новой стороны: прогулка по трассе Формулы-1 и историческим улицам города оставит незабываемые впечатления
Обзорная экскурсия по Баку предлагает уникальную возможность пройтись по центральным улицам города, которые также являются частью трассы Формулы-1.
Участники смогут узнать интересные факты о гонках и истории города, увидеть главные достопримечательности, насладиться видами Каспийского моря и услышать истории о нефтяных баронах. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит взглянуть на Баку с новой стороны
🏙️ Исторические и современные достопримечательности
🌿 Экзотическая природа и зелёные насаждения
🌊 Вид на Каспийское море
👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Что можно увидеть
Трасса Формулы-1
Старый город
Центральные улицы
Набережная
Описание экскурсии
Прогулка вдоль трассы Формулы-1
Итак, вы увидите участок трассы, по которой проходят самые зрелищные гонки мира. А гуляя вдоль финишной прямой, окажетесь на самом узком участке дороги. Откроете интересные факты о Формуле-1 и особенностях чемпионатов в Баку. А попутно поговорим об исторической части города и его современной архитектуре.
Центральные улицы города
Мы покажем главные достопримечательности города и расскажем, как он рос и развивался. Вы услышите истории о нефтяных баронах. Погуляете по набережной с уютными кафе, современными и советскими инсталляциями. Полюбуетесь Каспийским морем. Узнаете, как в Баку появились многовековые баобабы, экзотические кактусы, магнолии и зелёные ожереловые попугаи. А также увидите первую бакинскую площадь и сад, пройдёте вдоль дореволюционной улицы и познакомитесь с её историческими памятниками.
Организационные детали
На экскурсию с вами могут пойти дети с 7 лет
Позаботьтесь об обуви, удобной для пешеходной прогулки, и возьмите бутылочку воды
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник и субботу в 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€25
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвира — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 112 туристов
Мы — команда профессиональных сертифицированных гидов, горячо
влюбленных в свой город и дело. Мы избегаем шаблонов! Наши маршруты наполнены захватывающими историями, интересными фактами,
необычными локациями и тем самым «огоньком», который запоминается
надолго. Ваш читать дальшеуменьшить
комфорт — наш приоритет. Для групп больше 5 человек мы
используем профессиональное радиооборудование — даже в шумных
местах вы не пропустите ни слова. После экскурсии вы получите
персональные советы: где попробовать местную кухню, как спланировать
день и что нельзя пропустить. Мы не только носители русского, но и мастера находить общий язык с гостями. Вопросы, шутки, дискуссии — для нас это часть диалога с вами. Наша цель — не просто показать город, а влюбить вас в него. Чтобы после прогулки вы унесли в сердце частичку его души. А ещё мы точно знаем: после нашей экскурсии вам захочется вернуться сюда снова. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Ольга
Очень содержательная и интересная экскурсия, огромная благодарность Эльвире. Знает очень много информации, рассказ насыщен интересными историями из жизни, легендами и реальными фактами. Продуманный маршрут, прекрасные локации для фото. Особенно рекомендую в первые дни поездки, за несколько часов складывается представление о городе. Ещё раз благодарю Эльвиру!
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Татьяна
Экскурсия с Эльвирой получилась насыщенной, интересной, большое количество информации было преподнесено грамотно, полно, впечатляют обширные знания экскурсовода, чувствуется большая влюблённость в Баку. Даже на весьма специфические вопросы по Формуле 1 у Эльвиры найдётся ответ. Большое спасибо за прекрасно и с пользой проведённое время.
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Анна
На экскурсии я была одна и боялась, что гид отменит прогулку или проведет ее спустя рукава. Но Эльвира проявила максимум эрудиции, терпения и гостеприимства, спасибо ей огромное! Погода была плохая, но гид помог мне интересно и с пользой провести время в Баку!
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В
Владислав
Очень интересная и подробная экскурсия с красивым маршрутом! Очень понравилось, спасибо:)
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