Экскурсия по центру Баку предлагает уникальную возможность увидеть главные достопримечательности города. За два часа можно узнать, как нефтяной бум и советский период повлияли на развитие столицы.
Прогулка включает посещение площади Фонтанов, музея литературы, бывшего дворца Тагиева и других знаковых мест. Особое внимание уделяется архитектуре, которая сочетает традиционные и современные элементы. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в историю и культуру Баку
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть главные достопримечательности
- 🕰️ Узнать историю города
- 🎭 Посетить театры и музеи
- 🌆 Оценить архитектуру
- 💡 Получить советы по посещению музеев
Что можно увидеть
- Площадь Фонтанов
- Музей литературы
- Отель «Новая Европа»
- Музей истории Азербайджана
- Молоканский сад
- Русский драматический театр имени Самеда Вургуна
- Азербайджанский государственный театр юных зрителей
- Театр оперы и балета
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы познакомитесь с советским прошлым, элементами традиционного азербайджанского зодчества и образцами современной архитектуры.
Итак, в нашей программе:
- Площадь Фонтанов — одна из первых площадей в центре города
- Музей литературы, построенный как одноэтажный караван-сарай
- Отель «Новая Европа» — сегодня в здании размещается офис «Лукойла»
- Музей истории Азербайджана — бывший дворец Тагиева
- Молоканский сад, он же cад имени Хагани
- Русский драматический театр имени Самеда Вургуна — построен по заказу бакинских миллионеров
- Азербайджанский государственный театр юных зрителей — здание с советской архитектурой
- Театр оперы и балета, возведённый всего за 11 месяцев из-за пари
А также Бакинский театр кукол, национальную библиотеку Азербайджана, сад Сахиля, Приморский бульвар, Часовую башню и многое-многое другое! Мы расскажем и покажем, как нефть может творить настоящие чудеса: менять судьбы людей и кардинально преображать облик целого города.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осмотрим снаружи. Если вас интересуют музеи — с радостью дадим советы, какие стоит посетить
- Рекомендованный возраст — от 8 до 55 лет. Из-за подземных переходов в центре города, прогулка может не подойти пожилым людям
- По закону Азербайджана доплата на месте только в местной валюте — в манатах
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€14
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке имени Мирзы Алекпера Сабира
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00 и 16:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фуад — ваша команда гидов в Баку
Здравствуйте! Мы — команда лицензированных гидов, проводим экскурсии по Баку и другим регионам Азербайджана. Обращайтесь — с удовольствием подберём для вас туристический пакет, покажем необычные места и расскажем удивительные истории нашей страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
марина
11 сен 2025
Экскурсия понравилась. Я просто не ожидала что Баку такой интересный город где сочетается старина и современность. Гид Фауд провел по такому необычному маршруту, рассказал запоминаюшиеся истории про жителей города и закончил экскурсию на набережной Баку, оставляющей незабываемые впечатления. Спасибо Фауд за пешеходную экскурсию по улочкам Баку и желаю ему хороших и любознательных экскурсантов.
Э
Эльнара
10 авг 2025
Очень хорошая, подробная экскурсия. Всем советую
Входит в следующие категории Баку
