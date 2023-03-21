Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева

Динамичная авто-пешеходная экскурсия по самым впечатляющим местам столицы

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Баку интересен не только древностью и Старым городом.

Наш колоритный восточный красавец — тот ещё модник и стиляга, которому не даёт покоя слава Сингапура и Дубая.

Здесь уходящие в небо высотки, идеальные дороги, вкусная еда и роскошные бутики, а ещё море и кавказское гостеприимство.

Вы познакомитесь с лучшими городскими проектами, включая футуристические шедевры, и почувствуете пульс бакинского сердца.
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия в Центре Г. Алиева

Начнём с главного преимущества моей программы. Необычное сооружение, созданное выдающимся архитектором Захой Хадид, — один из символов современного Баку. В 2014 году его признали лучшим в мире, наградив престижной премией «Дизайн года». Здесь проводят рекламные съёмки крупные дизайнерские, парфюмерные и ювелирные компании мира. Как правило, на экскурсиях здание осматривают только снаружи. Но со мной вы познакомитесь с экспозициями центра и сделаете снимки в его оригинальных интерьерах — лучшие ракурсы я подскажу.

Баку во всём своём разнообразии и великолепии

Вы оцените эклектику городской архитектуры от имперской до современной. Прокатитесь по гоночной трассе, парадным улицам и проспектам. Побываете на центральных площадях и в парках. Познакомитесь с самыми модными бакинскими проектами. И узнаете, чем живёт современная азербайджанская столица.

Экскурсия авто-пешеходная: большую часть объектов вы увидите из окна, в некоторых знаковых местах мы остановимся, чтобы погулять и устроить фотосессии. Кроме Центра г. Алиева в нашей программе:

🔹 16 км Бакинской набережной — место притяжения всех путешественников
🔹 Проезд по кольцевой гоночной трассе Формулы-1
🔹 Губернаторский сад — прародитель более 50-ти городских парков столицы
🔹 Филармония им. М. Магомаева — в прошлом первое казино на Востоке
🔹 Музей с крупнейшей коллекцией азербайджанских ковров в мире
🔹 Бакинская Венеция — система городских каналов с гондолами
🔹 Площадь государственного флага с одним из самых высоких флагштоков в мире
🔹 Главная площадь страны — Азадлыг
🔹 Белый город — лучшая часть современного Баку
🔹 Памятники: поэтам Низами Гянджеви и Мирзе Алекперу Сабиру, музыкантам Магомаеву и Бейбутову, а также очень символичный Памятник освобождённой женщины
🔹 Театры: Маиловский, Драмы, Оперы, Музкомедии, Кристалл Холл
🔹 Знаковые проекты столицы: Пламенные башни, Башня-полумесяц, Парижский квартал, Смотровое колесо
🔹 Нагорный парк и смотровая площадка, с которой вам откроются панорамы Баку с высоты

🚶 Остановки с выходами: Набережная и Белый город, Центр Г. Алиева, Нагорный парк.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе, а также билеты в центр Г. Алиева
  • Экскурсию можно сократить до 2 часов, если не посещать культурный центр, в этом случае я предложу скидку

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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