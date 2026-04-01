Начнём с главного преимущества моей программы. Необычное сооружение, созданное выдающимся архитектором Захой Хадид, — один из символов современного Баку. В 2014 году его признали лучшим в мире, наградив престижной премией «Дизайн года». Здесь проводят рекламные съёмки крупные дизайнерские, парфюмерные и ювелирные компании мира. Как правило, на экскурсиях здание осматривают только снаружи. Но со мной вы познакомитесь с экспозициями центра и сделаете снимки в его оригинальных интерьерах — лучшие ракурсы я подскажу.
Баку во всём своём разнообразии и великолепии
Вы оцените эклектику городской архитектуры от имперской до современной. Прокатитесь по гоночной трассе, парадным улицам и проспектам. Побываете на центральных площадях и в парках. Познакомитесь с самыми модными бакинскими проектами. И узнаете, чем живёт современная азербайджанская столица.
Экскурсия авто-пешеходная: большую часть объектов вы увидите из окна, в некоторых знаковых местах мы остановимся, чтобы погулять и устроить фотосессии. Кроме Центра Г. Алиева в нашей программе:
🔹 16 км Бакинской набережной — место притяжения всех путешественников 🔹 Проезд по кольцевой гоночной трассе Формулы-1 🔹 Губернаторский сад — прародитель более 50-ти городских парков столицы 🔹 Филармония им. М. Магомаева — в прошлом первое казино на Востоке 🔹 Музей с крупнейшей коллекцией азербайджанских ковров в мире 🔹 Бакинская Венеция — система городских каналов с гондолами 🔹 Площадь государственного флага с одним из самых высоких флагштоков в мире 🔹 Главная площадь страны — Азадлыг 🔹 Белый город — лучшая часть современного Баку 🔹 Памятники: поэтам Низами Гянджеви и Мирзе Алекперу Сабиру, музыкантам Магомаеву и Бейбутову, а также очень символичный Памятник освобождённой женщине 🔹 Театры: Маиловский, Драмы, Оперы, Музкомедии, Кристалл Холл 🔹 Знаковые проекты столицы: Пламенные башни, Башня-полумесяц, Парижский квартал, Смотровое колесо 🔹 Нагорный парк и смотровая площадка, с которой вам откроются панорамы Баку с высоты
🚶 Остановки с выходами: Набережная и Белый город, Центр Г. Алиева, Нагорный парк.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе, а также билеты в Центр Г. Алиева
Экскурсию можно сократить до 2 часов, если не посещать культурный центр, в этом случае я предложу скидку
Большим группам — большие скидки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тоф — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3024 туристов
Баку — моя малая Родина, вдохновение и продолжение. Я гид, исследователь столицы, городского фольклора и повседневной жизни города. По образованию инженер, по призванию — рассказчик и фотограф. Путешествуя по миру, читать дальшеуменьшить
я понял, как сделать экскурсию живой, интересной и без академичности.
Показываю и дворцы, и дворы, и витрину, и изнанку Баку, чтобы вы почувствовали его настоящий ритм. В моих маршрутах соединяются история, архитектура, социология, урбанистика и этнография. Провожу экскурсии для VIP-гостей и корпоративные программы для больших групп.
Приоритет для меня — атмосфера: достоверные истории, сбалансированные маршруты, комфортный транспорт, мини-фотосессия и никаких скучных лекций. Создайте свои впечатления — и получите результат, который выдержит испытание временем. А главное, вы обязательно влюбитесь в Баку.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алеся
Это наше первое пребывание в Баку. Для знакомства с городом выбрала экскурсию у Тофа «Современный Баку с посещением центра Гейдара Алиева». Именно у Тофа наполнение экскурсии отличалось от других. Помимо читать дальшеуменьшить
знакомства с современным городом, основными достопримечательностями узнали историю «нефтяного Баку», посетили экспозиции в центре Г. Алиева. Материал преподносится очень интересно, легко,интелегенто, с юмором, прекрасная русская речь. Ребенку 10 лет было не скучно. Четыре часа пролетели незаметно. Еще раз спасибо, Тоф, Вы влюбили нас в Баку!!!
Тоф
Ответ организатора:
Большое спасибо, дорогие гости из прекрасной Беларуси!
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Ольга
Фантастическая экскурсия! Замечательный экскурсовод с глубокими знаниями, хорошим грамотным языком, прекрасной подачей. Нам очень и очень повезло с таким хорошим экскурсоводом! Выбирайте смело, экскурсия стоит каждого евро.
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Инесса
Интеллигентность, воспитание, знания, чувство юмора, комфорт - это то, что будет вас сопровождать на экскурсии с Тофом! Спасибо большое🙏
Тоф
Ответ организатора:
Спасибо, что выбрали мое предложение и отставили искренний, тёплый отзыв.
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Ю
Юлия
Всё очень понравилось. Тоф очень приятный, интеллигентный, доброжелательный, знающий человек. Он очень интересно рассказывает. Прекрасно продуманный маршрут. Рекомендую
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Е
Елена
Современный Баку не менее интересен и красив, чем исторический старый. Потрясающее впечатление производит центр Г. Алиева. Произведение Захи Хадид оставляет желание вернуться туда вновь. Наполнение КЦ тоже оч интересное. Панорама Баку с высоты Нагорного парка и Огненные башни вблизи, это прекрасно! Отличная экскурсия по современности. Экскурсоводу отдельная благодарность. Интересно, информативно, без излишней перегруженности. Замечательная экскурсия.
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Валерия
Замечательная поездка. Тофик - прекрасный рассказчик, с богатым и красивым русским языком (а это очень важно, когда слушаешь новую для тебя информацию). Знает очень много интересных фактов, глубоко ориентируется в читать дальшеуменьшить
истории, очень тактичный. Подстроил программу поездки под мой личный запрос: и по содержанию, и по времени. С большим удовольствием рекомендую экскурсию с ним! Тофик! Спасибо огромное за сегодняшний день! 🔥 Буду рада вернуться!
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