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Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева

Погрузитесь в атмосферу современного Баку: от футуристических зданий до исторических парков и музеев
Баку - город, где восточный колорит сочетается с современной архитектурой, напоминая о славе Сингапура и Дубая.

На индивидуальной экскурсии «Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева» вы увидите, как старинные традиции
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гармонично уживаются с инновациями. Высотки, стремящиеся к небу, идеальные дороги, роскошные бутики и вкуснейшая еда ждут вас.

Особое внимание уделяется Центру Гейдара Алиева, созданному Захой Хадид, который стал символом нового Баку. Вас ждет не только осмотр здания снаружи, но и знакомство с его экспозициями.

Кроме того, программа включает прогулку по 16 км Бакинской набережной, проезд по трассе Формулы-1, посещение Губернаторского сада и многие другие уникальные места.

Эта экскурсия позволит вам по-новому взглянуть на Баку, увидеть его современное лицо и почувствовать пульсирующий ритм столицы Азербайджана

4.9
16 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Уникальная архитектура
  • 🎨 Визит в Центр Гейдара Алиева
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 📸 Лучшие фотолокации
  • 🌊 Прогулка по набережной
  • 🏞️ Панорамы города
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева

Что можно увидеть

  • Центр Гейдара Алиева
  • Бакинская набережная
  • Губернаторский сад
  • Филармония ИМ.М. Магомаева
  • Музей азербайджанских ковров
  • Бакинская Венеция
  • Площадь государственного флага
  • Азадлыг
  • Белый город
  • Пламенные башни
  • Башня-полумесяц
  • Парижский квартал
  • Смотровое колесо
  • Нагорный парк

Описание экскурсии

Экскурсия в Центре Г. Алиева

Начнём с главного преимущества моей программы. Необычное сооружение, созданное выдающимся архитектором Захой Хадид, — один из символов современного Баку. В 2014 году его признали лучшим в мире, наградив престижной премией «Дизайн года». Здесь проводят рекламные съёмки крупные дизайнерские, парфюмерные и ювелирные компании мира. Как правило, на экскурсиях здание осматривают только снаружи. Но со мной вы познакомитесь с экспозициями центра и сделаете снимки в его оригинальных интерьерах — лучшие ракурсы я подскажу.

Баку во всём своём разнообразии и великолепии

Вы оцените эклектику городской архитектуры от имперской до современной. Прокатитесь по гоночной трассе, парадным улицам и проспектам. Побываете на центральных площадях и в парках. Познакомитесь с самыми модными бакинскими проектами. И узнаете, чем живёт современная азербайджанская столица.

Экскурсия авто-пешеходная: большую часть объектов вы увидите из окна, в некоторых знаковых местах мы остановимся, чтобы погулять и устроить фотосессии. Кроме Центра Г. Алиева в нашей программе:

🔹 16 км Бакинской набережной — место притяжения всех путешественников
🔹 Проезд по кольцевой гоночной трассе Формулы-1
🔹 Губернаторский сад — прародитель более 50-ти городских парков столицы
🔹 Филармония им. М. Магомаева — в прошлом первое казино на Востоке
🔹 Музей с крупнейшей коллекцией азербайджанских ковров в мире
🔹 Бакинская Венеция — система городских каналов с гондолами
🔹 Площадь государственного флага с одним из самых высоких флагштоков в мире
🔹 Главная площадь страны — Азадлыг
🔹 Белый город — лучшая часть современного Баку
🔹 Памятники: поэтам Низами Гянджеви и Мирзе Алекперу Сабиру, музыкантам Магомаеву и Бейбутову, а также очень символичный Памятник освобождённой женщине
🔹 Театры: Маиловский, Драмы, Оперы, Музкомедии, Кристалл Холл
🔹 Знаковые проекты столицы: Пламенные башни, Башня-полумесяц, Парижский квартал, Смотровое колесо
🔹 Нагорный парк и смотровая площадка, с которой вам откроются панорамы Баку с высоты

🚶 Остановки с выходами: Набережная и Белый город, Центр Г. Алиева, Нагорный парк.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе, а также билеты в Центр Г. Алиева
  • Экскурсию можно сократить до 2 часов, если не посещать культурный центр, в этом случае я предложу скидку
  • Большим группам — большие скидки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тоф
Тоф — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3024 туристов
Баку — моя малая Родина, вдохновение и продолжение. Я гид, исследователь столицы, городского фольклора и повседневной жизни города. По образованию инженер, по призванию — рассказчик и фотограф. Путешествуя по миру,
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я понял, как сделать экскурсию живой, интересной и без академичности. Показываю и дворцы, и дворы, и витрину, и изнанку Баку, чтобы вы почувствовали его настоящий ритм. В моих маршрутах соединяются история, архитектура, социология, урбанистика и этнография. Провожу экскурсии для VIP-гостей и корпоративные программы для больших групп. Приоритет для меня — атмосфера: достоверные истории, сбалансированные маршруты, комфортный транспорт, мини-фотосессия и никаких скучных лекций. Создайте свои впечатления — и получите результат, который выдержит испытание временем. А главное, вы обязательно влюбитесь в Баку.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
1
А
Это наше первое пребывание в Баку. Для знакомства с городом выбрала экскурсию у Тофа «Современный Баку с посещением центра Гейдара Алиева». Именно у Тофа наполнение экскурсии отличалось от других. Помимо
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знакомства с современным городом, основными достопримечательностями узнали историю «нефтяного Баку», посетили экспозиции в центре Г. Алиева. Материал преподносится очень интересно, легко,интелегенто, с юмором, прекрасная русская речь. Ребенку 10 лет было не скучно. Четыре часа пролетели незаметно. Еще раз спасибо, Тоф, Вы влюбили нас в Баку!!!

Тоф
Тоф
Ответ организатора:
Большое спасибо, дорогие гости из прекрасной Беларуси!
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Ольга
Фантастическая экскурсия! Замечательный экскурсовод с глубокими знаниями, хорошим грамотным языком, прекрасной подачей. Нам очень и очень повезло с таким хорошим экскурсоводом! Выбирайте смело, экскурсия стоит каждого евро.
Фантастическая экскурсия! Замечательный экскурсовод с глубокими знаниями, хорошим грамотным языком, прекрасной подачей. Нам очень и очень
Фантастическая экскурсия! Замечательный экскурсовод с глубокими знаниями, хорошим грамотным языком, прекрасной подачей. Нам очень и очень
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Инесса
Интеллигентность, воспитание, знания, чувство юмора, комфорт - это то, что будет вас сопровождать на экскурсии с Тофом!
Спасибо большое🙏
Тоф
Тоф
Ответ организатора:
Спасибо, что выбрали мое предложение и отставили искренний, тёплый отзыв.
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Ю
Всё очень понравилось.
Тоф очень приятный, интеллигентный, доброжелательный, знающий человек.
Он очень интересно рассказывает.
Прекрасно продуманный маршрут.
Рекомендую
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Е
Современный Баку не менее интересен и красив, чем исторический старый. Потрясающее впечатление производит центр Г. Алиева. Произведение Захи Хадид оставляет желание вернуться туда вновь. Наполнение КЦ тоже оч интересное. Панорама Баку с высоты Нагорного парка и Огненные башни вблизи, это прекрасно! Отличная экскурсия по современности. Экскурсоводу отдельная благодарность. Интересно, информативно, без излишней перегруженности. Замечательная экскурсия.
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Валерия
Замечательная поездка. Тофик - прекрасный рассказчик, с богатым и красивым русским языком (а это очень важно, когда слушаешь новую для тебя информацию). Знает очень много интересных фактов, глубоко ориентируется в
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истории, очень тактичный. Подстроил программу поездки под мой личный запрос: и по содержанию, и по времени. С большим удовольствием рекомендую экскурсию с ним!
Тофик! Спасибо огромное за сегодняшний день! 🔥 Буду рада вернуться!

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