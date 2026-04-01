Баку - город, где восточный колорит сочетается с современной архитектурой, напоминая о славе Сингапура и Дубая.На индивидуальной экскурсии «Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева» вы увидите, как старинные традиции

гармонично уживаются с инновациями. Высотки, стремящиеся к небу, идеальные дороги, роскошные бутики и вкуснейшая еда ждут вас. Особое внимание уделяется Центру Гейдара Алиева, созданному Захой Хадид, который стал символом нового Баку. Вас ждет не только осмотр здания снаружи, но и знакомство с его экспозициями. Кроме того, программа включает прогулку по 16 км Бакинской набережной, проезд по трассе Формулы-1, посещение Губернаторского сада и многие другие уникальные места. Эта экскурсия позволит вам по-новому взглянуть на Баку, увидеть его современное лицо и почувствовать пульсирующий ритм столицы Азербайджана

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Экскурсия в Центре Г. Алиева

Начнём с главного преимущества моей программы. Необычное сооружение, созданное выдающимся архитектором Захой Хадид, — один из символов современного Баку. В 2014 году его признали лучшим в мире, наградив престижной премией «Дизайн года». Здесь проводят рекламные съёмки крупные дизайнерские, парфюмерные и ювелирные компании мира. Как правило, на экскурсиях здание осматривают только снаружи. Но со мной вы познакомитесь с экспозициями центра и сделаете снимки в его оригинальных интерьерах — лучшие ракурсы я подскажу.

Баку во всём своём разнообразии и великолепии

Вы оцените эклектику городской архитектуры от имперской до современной. Прокатитесь по гоночной трассе, парадным улицам и проспектам. Побываете на центральных площадях и в парках. Познакомитесь с самыми модными бакинскими проектами. И узнаете, чем живёт современная азербайджанская столица.

Экскурсия авто-пешеходная: большую часть объектов вы увидите из окна, в некоторых знаковых местах мы остановимся, чтобы погулять и устроить фотосессии. Кроме Центра Г. Алиева в нашей программе:

🔹 16 км Бакинской набережной — место притяжения всех путешественников

🔹 Проезд по кольцевой гоночной трассе Формулы-1

🔹 Губернаторский сад — прародитель более 50-ти городских парков столицы

🔹 Филармония им. М. Магомаева — в прошлом первое казино на Востоке

🔹 Музей с крупнейшей коллекцией азербайджанских ковров в мире

🔹 Бакинская Венеция — система городских каналов с гондолами

🔹 Площадь государственного флага с одним из самых высоких флагштоков в мире

🔹 Главная площадь страны — Азадлыг

🔹 Белый город — лучшая часть современного Баку

🔹 Памятники: поэтам Низами Гянджеви и Мирзе Алекперу Сабиру, музыкантам Магомаеву и Бейбутову, а также очень символичный Памятник освобождённой женщине

🔹 Театры: Маиловский, Драмы, Оперы, Музкомедии, Кристалл Холл

🔹 Знаковые проекты столицы: Пламенные башни, Башня-полумесяц, Парижский квартал, Смотровое колесо

🔹 Нагорный парк и смотровая площадка, с которой вам откроются панорамы Баку с высоты

🚶 Остановки с выходами: Набережная и Белый город, Центр Г. Алиева, Нагорный парк.

Организационные детали