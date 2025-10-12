Мои заказы

Главное в Баку: на авто и пешком

Откройте для себя Баку, город, где Восток встречается с Западом. Погрузитесь в историю и современность, наслаждаясь уникальными достопримечательностями
Экскурсия по Баку предлагает уникальную возможность увидеть город с разных сторон.

Прогулка по проспекту нефтяников, где проходит трасса Формулы-1, прогулка по набережной с видом на Каспийское море, остановка в Белом городе и Нагорном парке, посещение Пламенных башен и Дома Гаджинского - все это и многое другое ждет вас в этой насыщенной программе. Откройте для себя историческое и современное лицо Баку
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Уникальная архитектура
  • 🌊 Прогулка вдоль Каспийского моря
  • 🔥 Пламенные башни
  • 🏛️ Исторические здания
  • 🚗 Комфортное передвижение
Главное в Баку: на авто и пешком© Джамал
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 10:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Проспект нефтяников
  • Набережная
  • Площадь государственного флага
  • Белый город
  • Нагорный парк
  • Аллея вечного огня
  • Парламент
  • Пламенные башни
  • Дом правительства
  • Дом Гаджинского

Описание экскурсии

Проспект нефтяников (трасса Формулы 1). Эта улица известна как часть трассы Формулы-1 в Баку, где проходят захватывающие гонки на фоне красивой городской архитектуры.

Набережная. Прекрасное место для прогулок вдоль Каспийского моря, с видом на современную архитектуру и развлекательные зоны.

Площадь государственного флага. Здесь установлен один из самых высоких флагштоков в мире, символизирующий национальную гордость и единство.

Белый город (с остановкой и прогулкой). Современный жилой и деловой район с футуристическими зданиями.

Нагорный парк (с остановкой и прогулкой). Зелёная зона с панорамным видом на Баку, идеальное место для отдыха!

Аллея вечного огня. Мемориальный комплекс в память о героях, павших за независимость страны.

Парламент. Здание Милли Меджлиса — парламента Азербайджана.

Пламенные башни (с остановкой и прогулкой). Этот комплекс небоскрёбов символизирует, как и следует из названия, огонь. Вы узнаете больше о значении этой стихии для нашей страны.

Дом правительства. Импозантное здание в стиле сталинского ампира.

Дом Гаджинского. Историческое здание в стиле модерн начала 20 века. Мы расскажем о нефтятном магнате, которому Баку обязан многим.

Организационные детали

  • Экскурсия для 1–4 человек проходит на седане, для 5–7 — на минивэне
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00 и 20:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€27
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал
Джамал — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 2263 туристов
Приветствую вас, дорогие гости Азербайджана! Меня зовут Джамал, я родился и вырос в Баку. Вожу экскурсии по всей стране уже более 7 лет. С большой радостью знакомлю гостей с историей, традициями и кухней любимой страны. Работаю со своими коллегами-гидами.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
И
Инга
12 окт 2025
Экскурсия по Баку оставила очень приятное впечатление. Интересный маршрут по современным районам с увлекательными рассказами гида в приемлемом темпе. Отличная возможность лучше узнать город и почувствовать его атмосферу. Рекомендую!
Александра
Александра
30 авг 2025
На экскурсии была с Джамалом. Очень внимательный, предупредительный, знает много интересных фактов, но не перегружает ими. Добавляет новые локации, чтобы дух города ощущался особенным образом. Учитывает все пожелания для удобства клиентов. Рекомендую
А
Анастасия
5 авг 2025
У нас была отличная экскурсия для первого дня после прилета, очень удобно, что перемещение на машине. Джамал хороший рассказчик. Красивые виды.
Ю
Юлия
31 июл 2025
Отличный гид - Джамал! Показал красивые места Баку и рассказал все доходчиво и интересно, даже ребенок остался очень доволен. Приятный бонус, что прогулка была не только пешей, но и на автомобиле, в такую жару - это очень удобно 🙂. Обращусь еще с большим удовольствием! Однозначно рекомендую 👍
Anjela
Anjela
22 июн 2025
Было очень интересно, живо и не скучно! Отдельное спасибо, Джамалу за помощь в других экскурсия!!!
А
Арина
27 апр 2025
Хочу выразить благодарность Джамалу за проведенную экскурсию. Мы заранее договорись о времени и месте встречи. Джамал человек с невероятным кругозором, сразу видно его любовь к родному городу. Он очень хорошо
читать дальше

знает, как историю Азербайджана, так и его окрестности. Джамал отвечал на любой вопрос, также дал много советов куда можно ещё сходить в Баку. Хочу также отметить комфортабельное авто, на котором проходила обзорная экскурсия. Однозначно рекомендую!

Татьяна
Татьяна
5 апр 2025
Гид Джамал показал интересные места Баку. Привез на смотровую площадку у телебашни, откуда виден весь Баку, рассказал много интересного о Баку, Азербайджане, посмотрели новый район Белый город. Рекомендуем экскурсию и гида! Спасибо за позитив!
Дилмухаммад
Дилмухаммад
19 фев 2025
12 февраля, побывал на индивидуальной экскурсии, проведенной гидом Джамалом. Экскурсия в ночном Баку оставила незабываемые впечатления! Джамал, обладая не только профессионализмом, но и невероятным обаянием, провел меня по самым живописным
читать дальше

уголкам ночного города. В особенности, хочу отметить ночную прогулку по Shahidlar Monument и рассказ о ней, от которого у меня до сих пор мурашки по коже.
Стоит также отметить, что пунктуальность Джамала, его внимание к деталям и способность ответить на интересующиеся меня вопросы сделали мою экскурсию насыщенной и незабываемой.
Рекомендую всем, кто хочет насладиться атмосферой ночного Баку!

Входит в следующие категории Баку

