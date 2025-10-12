Экскурсия по Баку предлагает уникальную возможность увидеть город с разных сторон. Прогулка по проспекту нефтяников, где проходит трасса Формулы-1, прогулка по набережной с видом на Каспийское море, остановка в Белом городе и Нагорном парке, посещение Пламенных башен и Дома Гаджинского - все это и многое другое ждет вас в этой насыщенной программе. Откройте для себя историческое и современное лицо Баку

Время начала: 10:00, 20:00

Проспект нефтяников (трасса Формулы 1). Эта улица известна как часть трассы Формулы-1 в Баку, где проходят захватывающие гонки на фоне красивой городской архитектуры.

Набережная. Прекрасное место для прогулок вдоль Каспийского моря, с видом на современную архитектуру и развлекательные зоны.

Площадь государственного флага. Здесь установлен один из самых высоких флагштоков в мире, символизирующий национальную гордость и единство.

Белый город (с остановкой и прогулкой). Современный жилой и деловой район с футуристическими зданиями.

Нагорный парк (с остановкой и прогулкой). Зелёная зона с панорамным видом на Баку, идеальное место для отдыха!

Аллея вечного огня. Мемориальный комплекс в память о героях, павших за независимость страны.

Парламент. Здание Милли Меджлиса — парламента Азербайджана.

Пламенные башни (с остановкой и прогулкой). Этот комплекс небоскрёбов символизирует, как и следует из названия, огонь. Вы узнаете больше о значении этой стихии для нашей страны.

Дом правительства. Импозантное здание в стиле сталинского ампира.

Дом Гаджинского. Историческое здание в стиле модерн начала 20 века. Мы расскажем о нефтятном магнате, которому Баку обязан многим.

