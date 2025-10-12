Откройте для себя Баку, город, где Восток встречается с Западом. Погрузитесь в историю и современность, наслаждаясь уникальными достопримечательностями
Экскурсия по Баку предлагает уникальную возможность увидеть город с разных сторон.
Прогулка по проспекту нефтяников, где проходит трасса Формулы-1, прогулка по набережной с видом на Каспийское море, остановка в Белом городе и Нагорном парке, посещение Пламенных башен и Дома Гаджинского - все это и многое другое ждет вас в этой насыщенной программе. Откройте для себя историческое и современное лицо Баку
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 2263 туристов
Приветствую вас, дорогие гости Азербайджана! Меня зовут Джамал, я родился и вырос в Баку. Вожу экскурсии по всей стране уже более 7 лет. С большой радостью знакомлю гостей с историей, традициями и кухней любимой страны. Работаю со своими коллегами-гидами.
И
Инга
12 окт 2025
Экскурсия по Баку оставила очень приятное впечатление. Интересный маршрут по современным районам с увлекательными рассказами гида в приемлемом темпе. Отличная возможность лучше узнать город и почувствовать его атмосферу. Рекомендую!
Александра
30 авг 2025
На экскурсии была с Джамалом. Очень внимательный, предупредительный, знает много интересных фактов, но не перегружает ими. Добавляет новые локации, чтобы дух города ощущался особенным образом. Учитывает все пожелания для удобства клиентов. Рекомендую
А
Анастасия
5 авг 2025
У нас была отличная экскурсия для первого дня после прилета, очень удобно, что перемещение на машине. Джамал хороший рассказчик. Красивые виды.
Ю
Юлия
31 июл 2025
Отличный гид - Джамал! Показал красивые места Баку и рассказал все доходчиво и интересно, даже ребенок остался очень доволен. Приятный бонус, что прогулка была не только пешей, но и на автомобиле, в такую жару - это очень удобно 🙂. Обращусь еще с большим удовольствием! Однозначно рекомендую 👍
Anjela
22 июн 2025
Было очень интересно, живо и не скучно! Отдельное спасибо, Джамалу за помощь в других экскурсия!!!
А
Арина
27 апр 2025
Хочу выразить благодарность Джамалу за проведенную экскурсию. Мы заранее договорись о времени и месте встречи. Джамал человек с невероятным кругозором, сразу видно его любовь к родному городу. Он очень хорошо читать дальше
знает, как историю Азербайджана, так и его окрестности. Джамал отвечал на любой вопрос, также дал много советов куда можно ещё сходить в Баку. Хочу также отметить комфортабельное авто, на котором проходила обзорная экскурсия. Однозначно рекомендую!
Татьяна
5 апр 2025
Гид Джамал показал интересные места Баку. Привез на смотровую площадку у телебашни, откуда виден весь Баку, рассказал много интересного о Баку, Азербайджане, посмотрели новый район Белый город. Рекомендуем экскурсию и гида! Спасибо за позитив!
Дилмухаммад
19 фев 2025
12 февраля, побывал на индивидуальной экскурсии, проведенной гидом Джамалом. Экскурсия в ночном Баку оставила незабываемые впечатления! Джамал, обладая не только профессионализмом, но и невероятным обаянием, провел меня по самым живописным читать дальше
уголкам ночного города. В особенности, хочу отметить ночную прогулку по Shahidlar Monument и рассказ о ней, от которого у меня до сих пор мурашки по коже. Стоит также отметить, что пунктуальность Джамала, его внимание к деталям и способность ответить на интересующиеся меня вопросы сделали мою экскурсию насыщенной и незабываемой. Рекомендую всем, кто хочет насладиться атмосферой ночного Баку!