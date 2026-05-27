Моя авторская экскурсия посвящена малоизвестной, но значимой странице истории Баку — вкладу польских архитекторов, инженеров и нефтепромышленников в развитие города на рубеже 19–20 веков.
Вы увидите ключевые постройки той эпохи, в том числе дворец Мухтарова, здание Исмаилия и пассаж Тагиева. И узнаете, как европейская архитектурная школа повлияла на облик современного Баку.
Описание экскурсии
Я учредитель Польской общины, активно провожу исследования в регионах Азербайджана и в архивах Баку.
Со мной вы узнаете:
- как польские архитекторы повлияли на формирование облика Баку в эпоху нефтяного бума
- какие здания были созданы при их участии и чем они выделяются
- как сотрудничали бакинские нефтепромышленники и европейские специалисты
- почему именно польские инженеры и архитекторы оказались востребованы в Баку в конце 19 — начале 20 века
- какие судьбы стояли за этими проектами и как сложилась жизнь их авторов
- как европейские стили адаптировались к местной культуре и климату
Достопримечательности по маршруту
Дворец Мухтарова — синематограф «Феномен» — контора Ротшильдов — благотворительное общество Исмаилия — мусульманская школа для девочек — дом нефтепромышленников Рыльских — польские школы — дом архитектора Гославского — улица Польских архитекторов — пассаж Тагиева — дом Ростроповичей — городская Дума — дворец Тагиева — здание железнодорожного вокзала
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Офил — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 1760 туристов
Коренной бакинец, член Ассоциации гидов Азербайджана. В туризме с 2008 года. В 2024 году отмечен почетной грамотой государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики. Имею сертификат Министерства туризма Греции. Являюсь главным
