Польские следы в Баку

Архитектура, нефть и люди, изменившие город
Моя авторская экскурсия посвящена малоизвестной, но значимой странице истории Баку — вкладу польских архитекторов, инженеров и нефтепромышленников в развитие города на рубеже 19–20 веков.

Вы увидите ключевые постройки той эпохи, в том числе дворец Мухтарова, здание Исмаилия и пассаж Тагиева. И узнаете, как европейская архитектурная школа повлияла на облик современного Баку.
Польские следы в Баку

Описание экскурсии

Я учредитель Польской общины, активно провожу исследования в регионах Азербайджана и в архивах Баку.

Со мной вы узнаете:

  • как польские архитекторы повлияли на формирование облика Баку в эпоху нефтяного бума
  • какие здания были созданы при их участии и чем они выделяются
  • как сотрудничали бакинские нефтепромышленники и европейские специалисты
  • почему именно польские инженеры и архитекторы оказались востребованы в Баку в конце 19 — начале 20 века
  • какие судьбы стояли за этими проектами и как сложилась жизнь их авторов
  • как европейские стили адаптировались к местной культуре и климату

Достопримечательности по маршруту

Дворец Мухтарова — синематограф «Феномен» — контора Ротшильдов — благотворительное общество Исмаилия — мусульманская школа для девочек — дом нефтепромышленников Рыльских — польские школы — дом архитектора Гославского — улица Польских архитекторов — пассаж Тагиева — дом Ростроповичей — городская Дума — дворец Тагиева — здание железнодорожного вокзала

Организационные детали

  • Достопримечательности осматриваем снаружи
  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Офил
Офил — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провёл экскурсии для 1760 туристов
Коренной бакинец, член Ассоциации гидов Азербайджана. В туризме с 2008 года. В 2024 году отмечен почетной грамотой государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики. Имею сертификат Министерства туризма Греции. Являюсь главным
редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель национальной туристической премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую по Азербайджану, фотографирую, пишу статьи. Имею высшее образование (вуз окончил в России). Учредитель польской диаспоры в Азербайджане, почётный гражданин Далласа (США). Свободно владею русским и азербайджанским языками, говорю на польском, турецком и английском.

