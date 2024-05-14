Необычные дома в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Баку на русском языке, цены от €77, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Улицы, переулки и дворы Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Улицы, переулки и дворы Баку
Прогуляться с коренной жительницей города по самым нетуристическим местам
Начало: Возле крепости Ичери Шехер
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
77 за всё до 3 чел.
Баку в проекте Захи Хадид
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Баку в проекте Захи Хадид
Побывать в легендарном КЦ Гейдара Алиева с его фантазийными формами и увидеть другие локации по пути
Начало: У вашего отеля
19 июня в 10:00
22 июня в 10:00
88 за всё до 3 чел.
Азербайджанский Марс и аутентичная деревня Хыналыг: на авто из Баку
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Азербайджанский Марс и аутентичная деревня Хыналыг: на авто из Баку
Впечатлиться красными горами Хызы, посетить высокогорную деревню и зайти в гости к местному жителю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ия
    14 мая 2024
    Улицы, переулки и дворы Баку
    Всем приезжающим в Баку хоть первый раз, хоть в двадцать первый надо сходить на эту экскурсию. Только солнечная Сабина заведет
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    вас в такие уголки и дворики Старого Города, проведет такими милыми улочками, где вы почувствуете истинный дух Баку. Вы увидите дивные балконы, не повторяющиеся от дома к дому, кованые навесы над крылечками, старые-престарые виноградные лозы, у которых и ствол-то выглядит как старческая рука, а вверху это будет зеленый навес из листьев, и розы будут радовать ваш глаз и обоняние. И вас заведут в закрытые дворики, где коренные бакинцы и улыбнутся вам, и что-то спросят, и пожелают доброго. И вы окунетесь в запахи старых дворов - готовящейся еды, старых вещей, старого дерева. Сабина расскажет вам как любят киношники Старый Баку, заведет в уютную таверну попить чаю с вареньем. Сами вы никогда всего не увидите, так многообразен Старый Город, он ошеломляет. А вот коренная бакинка Сабина, выросшая в этом переплетении улочек, проведет этими лабиринтами, расскажет о каждом местечке что-то интересное, сделает экскурсию очень теплой и душевной.

  • Г
    Галина
    15 апреля 2024
    Улицы, переулки и дворы Баку
    Баку- это то место, куда обязательно захочется вернуться, чтобы продолжить интересное погружение в историю города, его жизнь. Нам повезло начать
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    знакомство с Баку через экскурсию по улицам, переулкам и дворам, которые провела Сабина! Это тот счастливый случай, когда турист и экскурсовод на одной волне; когда интересно и слушателю, и рассказчику; когда 2,5 часа пролетают незаметно, а знаний о городе заметно прибавляется; когда ты идешь на встречу с незнакомым тебе человеком, а расстаешься уже с добрым знакомым. Однозначно рекомендуем данную прогулку по городу! Сабине огромное СПАСИБО!!! ❤️

    Баку- это то место, куда обязательно захочется вернуться, чтобы продолжить интересное погружение в историю города, егоБаку- это то место, куда обязательно захочется вернуться, чтобы продолжить интересное погружение в историю города, егоБаку- это то место, куда обязательно захочется вернуться, чтобы продолжить интересное погружение в историю города, егоБаку- это то место, куда обязательно захочется вернуться, чтобы продолжить интересное погружение в историю города, егоБаку- это то место, куда обязательно захочется вернуться, чтобы продолжить интересное погружение в историю города, егоБаку- это то место, куда обязательно захочется вернуться, чтобы продолжить интересное погружение в историю города, егоБаку- это то место, куда обязательно захочется вернуться, чтобы продолжить интересное погружение в историю города, егоБаку- это то место, куда обязательно захочется вернуться, чтобы продолжить интересное погружение в историю города, его
  • Д
    Дана
    18 марта 2024
    Улицы, переулки и дворы Баку
    Спасибо за такой замечательный тур. Сабина, вы очаровательны! А то, как вы рассказываете, это отдельное искусство. Мне очень понравился ваш
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    солнечный город Баку (самые доброжелательные, гостеприимные, душевные люди, невероятно чистый город, очень красивый город, очень интересное сочетание востока и запада архитектурных памятников и старинных зданий). Старый город - это one love, каждая локация в старом городе имеет свою историю, которую вы с таким трепетом и любовью рассказываете. Очень рада знакомству с вами, Сабина. Вы зарядили меня такой большой порцией позитива во время моего пребывания. Всех благ Вам и вашему городу Баку! Обнимаю!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Необычные дома»

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  3. Азербайджанский Марс и аутентичная деревня Хыналыг: на авто из Баку
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  2. Самое главное
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  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 77 до 180 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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