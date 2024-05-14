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вас в такие уголки и дворики Старого Города, проведет такими милыми улочками, где вы почувствуете истинный дух Баку. Вы увидите дивные балконы, не повторяющиеся от дома к дому, кованые навесы над крылечками, старые-престарые виноградные лозы, у которых и ствол-то выглядит как старческая рука, а вверху это будет зеленый навес из листьев, и розы будут радовать ваш глаз и обоняние. И вас заведут в закрытые дворики, где коренные бакинцы и улыбнутся вам, и что-то спросят, и пожелают доброго. И вы окунетесь в запахи старых дворов - готовящейся еды, старых вещей, старого дерева. Сабина расскажет вам как любят киношники Старый Баку, заведет в уютную таверну попить чаю с вареньем. Сами вы никогда всего не увидите, так многообразен Старый Город, он ошеломляет. А вот коренная бакинка Сабина, выросшая в этом переплетении улочек, проведет этими лабиринтами, расскажет о каждом местечке что-то интересное, сделает экскурсию очень теплой и душевной.