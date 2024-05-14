1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Улицы, переулки и дворы Баку
Прогуляться с коренной жительницей города по самым нетуристическим местам
Начало: Возле крепости Ичери Шехер
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€77 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Баку в проекте Захи Хадид
Побывать в легендарном КЦ Гейдара Алиева с его фантазийными формами и увидеть другие локации по пути
Начало: У вашего отеля
19 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€88 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Азербайджанский Марс и аутентичная деревня Хыналыг: на авто из Баку
Впечатлиться красными горами Хызы, посетить высокогорную деревню и зайти в гости к местному жителю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИя14 мая 2024Всем приезжающим в Баку хоть первый раз, хоть в двадцать первый надо сходить на эту экскурсию. Только солнечная Сабина заведет
- ГГалина15 апреля 2024Баку- это то место, куда обязательно захочется вернуться, чтобы продолжить интересное погружение в историю города, его жизнь. Нам повезло начать
- ДДана18 марта 2024Спасибо за такой замечательный тур. Сабина, вы очаровательны! А то, как вы рассказываете, это отдельное искусство. Мне очень понравился ваш
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Необычные дома»
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