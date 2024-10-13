Вы полюбуетесь величественной дореволюционной архитектурой, утилитарной советской и яркой современной.
Рассмотрите безмолвных охранников на фасадах старых домов, выясните, где обитают драконы и боги, и найдёте кусочек Италии. Узнаете, как развивался город, какие эпохи прошёл и за счёт чего обогащался.
Рассмотрите безмолвных охранников на фасадах старых домов, выясните, где обитают драконы и боги, и найдёте кусочек Италии. Узнаете, как развивался город, какие эпохи прошёл и за счёт чего обогащался.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 16:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Истиглалият — самую красивую улицу города.
- Первую на мусульманском Востоке светскую женскую школу.
- Фасад одного из самых старых музеев Азербайджана.
- Первую площадь Баку и сад с очень необычными жителями.
И узнаете:
- Что оставили в наследство городу нефтяные магнаты и что они дарили жёнам.
- Какие тайны хранит помпезная отделка домов.
- Как выглядит бакинская готика.
- Где прячется самая короткая улочка Баку.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, среду и пятницу в 10:00, в воскресенье в 16:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от площади Фонтанов
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 10:00, в воскресенье в 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвира — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 22 туристов
Мы команда профессиональных сертифицированных гидов. Проводим групповые и индивидуальные экскурсии. Приглашаем вас в страну контрастов, вкусной еды и захватывающих историй. В лёгкой и увлекательной форме вы познакомитесь с Баку и его окрестностями. Не упустите возможность провести путешествие интересно и познавательно, даже если у вас минимум свободного времени!Задать вопрос
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