Эта экскурсия даст вам возможность научиться читать и понимать орнаменты ковров. Это в некоем роде урок древнего иностранного языка, со своими кодами, символами и красками.
Описание экскурсии
Погружение в мир ковров
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность научиться читать и понимать орнаменты ковров. Вы сможете познакомиться с древним языком, который состоит из символов, кодов и ярких красок.
Традиции ткачества
Не так давно, создание ковров в домашних условиях было обычным занятием. Наши бабушки с удовольствием занимались ткачеством, а невесты должны были обладать навыками, чтобы быть достойными вхождения в новый дом.
Места экскурсии
Экскурсия пройдет в двух замечательных местах Баку:
- Креативный национальный музей ковров Азербайджана
- Прогулка по Набережному парку Бульвару
Национальный музей ковров
В национальном музее ковров вы сможете насладиться экскурсиями по его залам, где хранятся коллекции, начиная с 17 века и до наших дней. Это уникальная возможность увидеть, как развивалось искусство ткачества на протяжении веков.
Ежедневно, кроме понедельника
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный музей ковра Азербайджана
- Набережный парк
- ТЦ Даниз Молл
- Малая Венеция
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсия в Музее ковров
- Бутылка воды на человека.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей
- Обед
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Перед Национальным музеем ковра
Завершение: Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Удобная обувь и хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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