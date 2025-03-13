Эта экскурсия даст вам возможность научиться читать и понимать орнаменты ковров. Это в некоем роде урок древнего иностранного языка, со своими кодами, символами и красками.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 10 чел.)

Описание экскурсии

Погружение в мир ковров

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность научиться читать и понимать орнаменты ковров. Вы сможете познакомиться с древним языком, который состоит из символов, кодов и ярких красок.

Традиции ткачества

Не так давно, создание ковров в домашних условиях было обычным занятием. Наши бабушки с удовольствием занимались ткачеством, а невесты должны были обладать навыками, чтобы быть достойными вхождения в новый дом.

Места экскурсии

Экскурсия пройдет в двух замечательных местах Баку:

Креативный национальный музей ковров Азербайджана

Прогулка по Набережному парку Бульвару

Национальный музей ковров

В национальном музее ковров вы сможете насладиться экскурсиями по его залам, где хранятся коллекции, начиная с 17 века и до наших дней. Это уникальная возможность увидеть, как развивалось искусство ткачества на протяжении веков.