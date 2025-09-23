Экскурсия по Старому Городу «Ичери Шехер» На этой экскурсии вас ждёт множество достопримечательностей Старого города Баку. Вы сможете увидеть новые места и разгадать тайны этого необъятного города. Мы увидим:

Крепостные стены и Шемахинские Ворота (XII век).

Рыночная площадь (XVII век).

Дом богатого купца XIX века, являющийся ныне 4-хзвёздочным отелем.

Памятник Г. Зардаби — издателю первой газеты на мусульманском востоке.

Дом с цепями.

Легендарная Девичья Башня («Гыз Галасы») — самый таинственный и величественный памятник высотой 28 метров. Точное назначение и дата возведения неизвестны до сих пор.

Бани: Гаджи Гаиба (XV век); Касым-бека (XVII век).

Караван-сараи: Малый Караван-сарай, где в настоящее время расположен театр «Мугам», Ханский караван-сарай (XV век).

Пятничная Джума-мечеть (XV-XIX века).

Бутик-магазин натуральных изделий из чистого азербайджанского шёлка и кроличьей шерсти. Здесь также находятся антикварные изделия.

Посещение улицы гостевых домов бакинских ханов, где находится шоу-рум брендового азербайджанского гранатового вина «Абшерон-Шараб». Вам будет предложено продегустировать его бесплатно!

Филармонический сад (Губернаторский) начала ХХ века.

Кафе «Чёрт побери», где снимался эпизод из фильма «Бриллиантовая рука».

Можно отдохнуть в уютном кафе, где подаётся азербайджанский чай и имеется выбор из 138-ми видов варений.

Памятник А. Вахиду — легендарному поэту ХХ века и основателю жанра «Мейхана» (словесный баттл).

Остановка у Суфийского Ханегяха (образовательного центра) XV века, называющегося ныне Дворцом Ширваншахов.

Посещение дома покойного сейида (из рода пророка Мухаммада) Мирмовсума Ага — местного «Николая Целителя», который обладал даром исцелять людей.

Здание Исмаилия, построенное в стиле венецианской готики — самое красивое здание Баку начала XX века.

Почётное захоронение, где находятся могилы великих сынов азербайджанского народа: Г. Алиева, М. Магомаева и Р. Бехбудова.

Морской Бульвар и «Бакинская Венеция», построенная в 1965 году. Экскурсия в Азербайджанский Государственный Музей Ковра Музей, основанный в 1967 году, является первым в мире специализированным музеем по сбору, сохранению и изучению ковра. Его первая экспозиция была открыта в 1972 году в Джума-мечети на территории древней крепости города Баку — Ичери-Шехер. Музей — сокровищница азербайджанской национальной культуры, он демонстрирует ковёр в тесной взаимосвязи с другими видами традиционного искусства Азербайджана. Его коллекция содержит около 14000 ковров, вышивки, одежды, медночеканных изделий, предметов ювелирного искусства, современных работ из стекла, дерева и войлока. Музей является научным центром по изучению и развитию азербайджанского ковра. Важная информация:.

Морской Бульвар и «Бакинская Венеция», построенная в 1965 году. Экскурсия в Азербайджанский Государственный Музей Ковра Музей, основанный в 1967 году, является первым в мире специализированным музеем по сбору, сохранению и изучению ковра. Его первая экспозиция была открыта в 1972 году в Джума-мечети на территории древней крепости города Баку — Ичери-Шехер. Музей — сокровищница азербайджанской национальной культуры, он демонстрирует ковёр в тесной взаимосвязи с другими видами традиционного искусства Азербайджана. Его коллекция содержит около 14000 ковров, вышивки, одежды, медночеканных изделий, предметов ювелирного искусства, современных работ из стекла, дерева и войлока. Музей является научным центром по изучению и развитию азербайджанского ковра. Важная информация:.

• Морской Бульвар и «Бакинская Венеция», построенная в 1965 году. Экскурсия в Азербайджанский Государственный Музей Ковра Музей, основанный в 1967 году, является первым в мире специализированным музеем по сбору, сохранению и изучению ковра. Его первая экспозиция была открыта в 1972 году в Джума-мечети на территории древней крепости города Баку — Ичери-Шехер. Музей — сокровищница азербайджанской национальной культуры, он демонстрирует ковёр в тесной взаимосвязи с другими видами традиционного искусства Азербайджана. Его коллекция содержит около 14000 ковров, вышивки, одежды, медночеканных изделий, предметов ювелирного искусства, современных работ из стекла, дерева и войлока. Музей является научным центром по изучению и развитию азербайджанского ковра. Важная информация: