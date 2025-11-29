Древним ремёслам на Апшероне — больше 3 000 лет. Гончарные печи здесь сохранились ещё с эпохи бронзы, а рецепты лаваша передаются от поколения к поколению. Вас ждёт день в аутентичных мастерских Апшерона. Каждый мастер — потомственный ремесленник, продолжающий семейную традицию. Вы узнаете секреты старинных технологий и сделаете свои особенные изделия на память.

Ваш гид в Баку

Описание мастер-класса

Ковроткачество. Вы познакомитесь с процессом создания азербайджанского ковра — от выбора нити до узора. Сядете за настоящий станок и соткёте фрагмент традиционного орнамента.

Гончарное ремесло. Под руководством мастера сформируете изделие на круге или слепите фигурку вручную. Узнаете о древних приёмах работы с глиной.

Выпечка лаваша. Раскатаете тесто, испечёте лаваш на садже и услышите историю древнего рецепта, который в Азербайджане хранят как семейную реликвию.

Кузнечное дело. Увидите, как из раскалённого металла рождается узор. Мастер покажет технику ковки, и вы попробуете сделать лёгкий элемент своими руками.

После мастер-классов можно посетить главные достопримечательности района:

крепость 14 века, откуда открывается панорама Апшерона

средневековое поселение с ремесленными дворами

Организационные детали