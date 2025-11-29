Древним ремёслам на Апшероне — больше 3 000 лет.
Гончарные печи здесь сохранились ещё с эпохи бронзы, а рецепты лаваша передаются от поколения к поколению. Вас ждёт день в аутентичных мастерских Апшерона. Каждый мастер — потомственный ремесленник, продолжающий семейную традицию. Вы узнаете секреты старинных технологий и сделаете свои особенные изделия на память.
Описание мастер-класса
Ковроткачество. Вы познакомитесь с процессом создания азербайджанского ковра — от выбора нити до узора. Сядете за настоящий станок и соткёте фрагмент традиционного орнамента.
Гончарное ремесло. Под руководством мастера сформируете изделие на круге или слепите фигурку вручную. Узнаете о древних приёмах работы с глиной.
Выпечка лаваша. Раскатаете тесто, испечёте лаваш на садже и услышите историю древнего рецепта, который в Азербайджане хранят как семейную реликвию.
Кузнечное дело. Увидите, как из раскалённого металла рождается узор. Мастер покажет технику ковки, и вы попробуете сделать лёгкий элемент своими руками.
После мастер-классов можно посетить главные достопримечательности района:
- крепость 14 века, откуда открывается панорама Апшерона
- средневековое поселение с ремесленными дворами
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на минивэне (до 5 чел.)
- Если вас больше, поедем на комфортабельном автобусе. Трансфер в таком случае оплачивается дополнительно — €50 за группу
- Мастер-классы рассчитаны на участников от 4 лет
- В перерывах между мастер-классами можно отдохнуть в уютном дворике и попробовать чай со сладостями — дополнительно €8 за чел.
- Дорога займёт 40 мин., посещение каждого мастер-класса — 15-20 мин. Осмотр достопримечательностей при желании — дополнительно 1-2 часа (включено в стоимость)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фуникулёра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия — ваш гид в Баку
Провела экскурсии для 1160 туристов
Дорогие друзья! Азербайджан — удивительная, гостеприимная и безумно красивая страна! Я с большим удовольствием открою вам все её потайные уголки, покажу самые красивые города, деревни, бескрайние виноградники, строгие зелёные горы
