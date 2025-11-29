Мои заказы

Ремёсла Баку: мастер-классы и атмосфера древнего Апшерона

Попробовать себя в роли ткача, гончара, пекаря и кузнеца и создать собственные сувениры
Древним ремёслам на Апшероне — больше 3 000 лет.

Гончарные печи здесь сохранились ещё с эпохи бронзы, а рецепты лаваша передаются от поколения к поколению. Вас ждёт день в аутентичных мастерских Апшерона. Каждый мастер — потомственный ремесленник, продолжающий семейную традицию. Вы узнаете секреты старинных технологий и сделаете свои особенные изделия на память.
Ремёсла Баку: мастер-классы и атмосфера древнего Апшерона© Лия
Ремёсла Баку: мастер-классы и атмосфера древнего Апшерона© Лия
Ремёсла Баку: мастер-классы и атмосфера древнего Апшерона© Лия

Описание мастер-класса

Ковроткачество. Вы познакомитесь с процессом создания азербайджанского ковра — от выбора нити до узора. Сядете за настоящий станок и соткёте фрагмент традиционного орнамента.

Гончарное ремесло. Под руководством мастера сформируете изделие на круге или слепите фигурку вручную. Узнаете о древних приёмах работы с глиной.

Выпечка лаваша. Раскатаете тесто, испечёте лаваш на садже и услышите историю древнего рецепта, который в Азербайджане хранят как семейную реликвию.

Кузнечное дело. Увидите, как из раскалённого металла рождается узор. Мастер покажет технику ковки, и вы попробуете сделать лёгкий элемент своими руками.

После мастер-классов можно посетить главные достопримечательности района:

  • крепость 14 века, откуда открывается панорама Апшерона
  • средневековое поселение с ремесленными дворами

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на минивэне (до 5 чел.)
  • Если вас больше, поедем на комфортабельном автобусе. Трансфер в таком случае оплачивается дополнительно — €50 за группу
  • Мастер-классы рассчитаны на участников от 4 лет
  • В перерывах между мастер-классами можно отдохнуть в уютном дворике и попробовать чай со сладостями — дополнительно €8 за чел.
  • Дорога займёт 40 мин., посещение каждого мастер-класса — 15-20 мин. Осмотр достопримечательностей при желании — дополнительно 1-2 часа (включено в стоимость)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У фуникулёра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия
Лия — ваш гид в Баку
Провела экскурсии для 1160 туристов
Дорогие друзья! Азербайджан — удивительная, гостеприимная и безумно красивая страна! Я с большим удовольствием открою вам все её потайные уголки, покажу самые красивые города, деревни, бескрайние виноградники, строгие зелёные горы
читать дальше

с заснеженными вершинами и лазурное Каспийское море. Угощу настоящим азербайджанским чаем с традиционными сладостями и необычными видами варенья. Отведу в места, которые ещё не оккупировали туристы, и где готовят вкуснейшие азербайджанские блюда. А ещё помогу составить маршрут лично для вас, посоветую и подберу отели и транспорт, встречу в аэропорту и организую трансфер.

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии из Баку

Ассоциативная прогулка по Баку с историком: нескучная летопись города в камне
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
Ассоциативная прогулка по Баку с историком
Погружение в архитектурные тайны Баку с историком: увлекательный маршрут, где каждый камень расскажет свою историю. Откройте для себя магию города
Начало: В районе станции метро «Ичери Шехер»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €80 за человека
Все памятники Баку за 1 день: путешествие во времени
Пешая
4 часа
48 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия по всем памятникам Баку за один день
Откройте для себя удивительный мир Баку, где старинные крепости и современные здания расскажут вам историю города. Прогулка по старому и новому Баку
Сегодня в 09:00
1 дек в 09:00
от €129 за человека
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Узнайте о самобытной архитектуре Баку и посетите грязевые вулканы Гобустана. Вдохновляющее путешествие в прошлое и настоящее Азербайджана
Сегодня в 09:00
1 дек в 09:00
от €129 за человека
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку