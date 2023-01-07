Престижный мировой бренд — шведская фамилия Нобель тесно связана с Баку, развитием нефтегазовой промышленности в стране, первым нефтяным бумом, а также культурой и историей нашего народа. На авто-пешеходной экскурсии вы осознаете важность компании, созданной здесь знаменитыми братьями, и откроете малоизвестные факты об их бакинской деятельности. А шедевры архитектуры выступят иллюстрацией к моему рассказу.

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Описание

Что вас ожидает

Мы поговорим о жизни и развитии Баку в период первого нефтяного бума. Посетим единственный за пределами Швеции музей братьев Нобель и разберемся в перипетиях первой иностранной нефтепромышленной фирмы, созданной в Российской империи. Товарищество «Бр. Нобель» своим логотипом и символом избрало изображение абшеронского храма огнепоклонников. Первый нефтеналивной танкер назывался… «Зороастр». А часы с символичным изображением, выполненные фирмой Фаберже для Нобелей, стали самым дорогим предметом в истории Швеции, проданном на аукционе. Об этих и других удивительных деталях вам предстоит услышать на нашей встрече.

План нашего путешествия

Одно из наиболее крупных озёр Азербайджана (реликтового происхождения).

Великолепные здания, построенные польскими архитекторами в XIX веке, и современные архитектурные шедевры.

Нагорный парк, где с высоты птичьего полета открывается незабываемая панорама города — «Бакинский амфитеатр».

Башни пламени и Аллея почетного захоронения.

Приморский бульвар и бакинская Венеция.

Кристал Холл, где проходило Евровидение 2012, и Площадь государственного флага с флагштоком, занесенным в книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире.

Площадь фонтанов и улица Низами (знаменитая Торговая).

Особняки бывших нефтяных магнатов XIX века и Молоканский сад.

Центр «Мугам» и Музей ковра.

Бакинский фуникулер и фантастический Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту архитектора Захи Хадид.

А также многое другое.

Вы познакомитесь с архитектурными достижениями как XIX-XX веков, так и современного Азербайджана, которые состоялись за последние 15 лет.

Организационные детали