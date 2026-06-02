Шведская фамилия Нобель тесно связана с Баку и его первым нефтяным бумом. Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить единственный за пределами Швеции музей братьев Нобель. Участники узнают о первых нефтяных танкерах и часах фирмы Фаберже, ставших самыми дорогими в истории Швеции. Архитектурные шедевры XIX-XX веков и современные здания, такие как Центр Гейдара Алиева, дополнят рассказ о развитии города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы поговорим о жизни и развитии Баку в период первого нефтяного бума. Посетим единственный за пределами Швеции музей братьев Нобель и разберемся в перипетиях первой иностранной нефтепромышленной фирмы, созданной в Российской империи. Товарищество «Бр. Нобель» своим логотипом и символом избрало изображение абшеронского храма огнепоклонников. Первый нефтеналивной танкер назывался… «Зороастр». А часы с символичным изображением, выполненные фирмой Фаберже для Нобелей, стали самым дорогим предметом в истории Швеции, проданном на аукционе. Об этих и других удивительных деталях вам предстоит услышать на нашей встрече.

План путешествия

Одно из наиболее крупных озёр Азербайджана (реликтового происхождения)

Великолепные здания, построенные польскими архитекторами в XIX веке, и современные архитектурные шедевры

Нагорный парк, где с высоты птичьего полета открывается незабываемая панорама города — «Бакинский амфитеатр»

Башни пламени и Аллея почетного захоронения

Приморский бульвар и бакинская Венеция

Кристал Холл, где проходило Евровидение-2012, и Площадь государственного флага с флагштоком, занесенным в книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире

Площадь фонтанов и улица Низами (знаменитая Торговая)

Особняки бывших нефтяных магнатов XIX века и Молоканский сад

Центр «Мугам» и Музей ковра

Бакинский фуникулер и фантастический Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту архитектора Захи Хадид

А также многое другое

Вы познакомитесь с архитектурными достижениями как XIX-XX веков, так и современного Азербайджана, которые состоялись за последние 15 лет.

Организационные детали