Мы поговорим о жизни и развитии Баку в период первого нефтяного бума. Посетим единственный за пределами Швеции музей братьев Нобель и разберемся в перипетиях первой иностранной нефтепромышленной фирмы, созданной в Российской империи. Товарищество «Бр. Нобель» своим логотипом и символом избрало изображение абшеронского храма огнепоклонников. Первый нефтеналивной танкер назывался… «Зороастр». А часы с символичным изображением, выполненные фирмой Фаберже для Нобелей, стали самым дорогим предметом в истории Швеции, проданном на аукционе. Об этих и других удивительных деталях вам предстоит услышать на нашей встрече.
Вы познакомитесь с архитектурными достижениями как XIX-XX веков, так и современного Азербайджана, которые состоялись за последние 15 лет.