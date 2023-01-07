Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века

О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города

Престижный мировой бренд — шведская фамилия Нобель тесно связана с Баку, развитием нефтегазовой промышленности в стране, первым нефтяным бумом, а также культурой и историей нашего народа.

На авто-пешеходной экскурсии вы осознаете важность компании, созданной здесь знаменитыми братьями, и откроете малоизвестные факты об их бакинской деятельности. А шедевры архитектуры выступят иллюстрацией к моему рассказу.
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
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Описание

Что вас ожидает

Мы поговорим о жизни и развитии Баку в период первого нефтяного бума. Посетим единственный за пределами Швеции музей братьев Нобель и разберемся в перипетиях первой иностранной нефтепромышленной фирмы, созданной в Российской империи. Товарищество «Бр. Нобель» своим логотипом и символом избрало изображение абшеронского храма огнепоклонников. Первый нефтеналивной танкер назывался… «Зороастр». А часы с символичным изображением, выполненные фирмой Фаберже для Нобелей, стали самым дорогим предметом в истории Швеции, проданном на аукционе. Об этих и других удивительных деталях вам предстоит услышать на нашей встрече.

План нашего путешествия

  • Одно из наиболее крупных озёр Азербайджана (реликтового происхождения).
  • Великолепные здания, построенные польскими архитекторами в XIX веке, и современные архитектурные шедевры.
  • Нагорный парк, где с высоты птичьего полета открывается незабываемая панорама города — «Бакинский амфитеатр».
  • Башни пламени и Аллея почетного захоронения.
  • Приморский бульвар и бакинская Венеция.
  • Кристал Холл, где проходило Евровидение 2012, и Площадь государственного флага с флагштоком, занесенным в книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире.
  • Площадь фонтанов и улица Низами (знаменитая Торговая).
  • Особняки бывших нефтяных магнатов XIX века и Молоканский сад.
  • Центр «Мугам» и Музей ковра.
  • Бакинский фуникулер и фантастический Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту архитектора Захи Хадид.
  • А также многое другое.

Вы познакомитесь с архитектурными достижениями как XIX-XX веков, так и современного Азербайджана, которые состоялись за последние 15 лет.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: билеты в музей и страховка (по желанию)
  • Возьмите с собой бутылочку воды и солнцезащитные очки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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