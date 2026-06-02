Мы поговорим о жизни и развитии Баку в период первого нефтяного бума. Посетим единственный за пределами Швеции музей братьев Нобель и разберемся в перипетиях первой иностранной нефтепромышленной фирмы, созданной в Российской империи. Товарищество «Бр. Нобель» своим логотипом и символом избрало изображение абшеронского храма огнепоклонников. Первый нефтеналивной танкер назывался… «Зороастр». А часы с символичным изображением, выполненные фирмой Фаберже для Нобелей, стали самым дорогим предметом в истории Швеции, проданном на аукционе. Об этих и других удивительных деталях вам предстоит услышать на нашей встрече.
План путешествия
Одно из наиболее крупных озёр Азербайджана (реликтового происхождения)
Великолепные здания, построенные польскими архитекторами в XIX веке, и современные архитектурные шедевры
Нагорный парк, где с высоты птичьего полета открывается незабываемая панорама города — «Бакинский амфитеатр»
Башни пламени и Аллея почетного захоронения
Приморский бульвар и бакинская Венеция
Кристал Холл, где проходило Евровидение-2012, и Площадь государственного флага с флагштоком, занесенным в книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире
Площадь фонтанов и улица Низами (знаменитая Торговая)
Особняки бывших нефтяных магнатов XIX века и Молоканский сад
Центр «Мугам» и Музей ковра
Бакинский фуникулер и фантастический Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту архитектора Захи Хадид
А также многое другое
Вы познакомитесь с архитектурными достижениями как XIX-XX веков, так и современного Азербайджана, которые состоялись за последние 15 лет.
Организационные детали
Трансфер включен в стоимость экскурсии
Дополнительные расходы: билеты в музей и страховка (по желанию)
Возьмите с собой бутылочку воды и солнцезащитные очки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лала — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1111 туристов
Я лицензированный гид в Азербайджане, международный мастер по шахматам, коренная бакинка. До 2010 года работала корреспондентом крупнейшего немецкого информационного агентства DPA в Азербайджане. Два высших образования — училась в Азербайджане читать дальшеуменьшить
и Норвегии. Прошла сотни курсов и тренингов, в том числе и в WFTGA.
Я и мои коллеги проводим обзорные, тематические и авторские экскурсии для взрослых и детей на датском, норвежском, русском и английском языках. У нас свыше 125 программ.
Разрабатываем индивидуальные программы любой сложности по всему Азербайджану. Также предлагаем экскурсии и мастер-классы для школьных групп.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Благодарим за познавательную экскурсию! Лала прекрасный экскурсовод, который увлекательно рассказала и показала нам разносторонний город Баку. Впечатлил музей братьев Нобелей, первая скважина Баку, городской пантеон. Потрясадзие виды со смотровой у огненных башен. Вначале экскурсии учли все наши пожелания и скорректировали немного программу. Очень внимательное отношение, водичка в машине, туалет всегда вовремя) Милые подарочки и внимание очень тронули. Реомендуем данную экскурсию))
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Елена
Перед экскурсией Лала внимательно выслушала наши пожелания и скорректировала маршрут. Во время экскурсии она подробно отвечала на все вопросы, весело рассказала, например, о свадьбах в Баку. Мы увидели много всего, но главным читать дальшеуменьшить
объектом был дом-музей Братьев Нобель. Мы даже не предполагали, что это будет ТАК интересно!!! Потряс нас не только рассказ об этой семье и их деле, но и потрясающей красоты интерьеры дома! Всем рекомендую эту тему и этого экскурсовода!
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И
Ирина
Большое спасибо за экскурсию! Посмотрели старый и новый Баку вместе с коренной жительницей города. Получили много информации, море впечатлений, Баку раскрылся с неожиданных сторон. Рекомендую этот тур всем любителям истории и архитектуры. Отдельно благодарны за внимание со стороны гида, ответы на вопросы и рекомендации, что еще посмотреть в Азербайджане.
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Л
Любовь
Лала, учитывая что уже были в Баку, включила новые места в маршрут экскурсии, которые мы получили приятным бонусом. Экскурсия вместо заявленных 3 часов длилась 5!!!!! Среди нас был пожилой (80+) читать дальшеуменьшить
человек, который мог идти в комфортном темпе. Интересная программа - дом-музей Нобель очень рекомендуем для посещения. Кроме информации о посещаемых объектах многое было рассказано про Азербаджан и Баку общей интересной информации и фактов. А по завершении нам подарили локальные вкусности, чем окончательно покорили нас и убедили в гостеприимстве азербайджанцев🙏 Нам также предложили помощь в случае, если возникнут сложности (он-лайн покупка жд билетов для путешествия по стране, бронирование билетов в театр и по любым другим вопросам)
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Н
Наталья
Мы в восторге!!! Велеколепная автопешеходная экскурсия! Увидели весь Баку и шедевры архитектуры! Особенно удивил единственный за пределами Швеции музей братьев Нобель! На 100% индивидуальный поход к каждому туристу! Рассказывает интересно, подробно, объективно, комплексно. Лала не только знающий, но и чуткий гид, всегда учитывает интересы и пожелания путешественников. Спасибо Лала за прекрасно проведённые дни в Азербайджане! Всем рекомендую!!!
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Марк
Спасибо Лале за интересную, увлекательную экскурсию. Изложение материала больше походило на беседу хороших друзей. Спасибо, до новых встреч!
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