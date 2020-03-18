80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем

Тоф
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Тоф – ваш гид
Айда знакомиться с секретами Баку и улицами Старого города в компании коренного бакинца! Мы обойдем главные must-see локации города от Ичери Шехер до Пламенных башен, поговорим о судьбах местных жителей и традициях Азербайджана, при этом никуда не спеша – ведь «впереди вечность», как говорят бакинцы.

За три часа вы погрузитесь в атмосферу Баку, наполненного солнцем, негой, восточным колоритом и ароматами местной кухни.
От 65 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Старого города
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У этой экскурсии80 отзывов
4.86
Узнать Баку за 3 часа
Узнать Баку за 3 часа

Что вас ожидает

Ключевые места Баку и их истории
За три часа мы прогуляемся по главным улочкам, бульварам и площадям Баку, словно перелистывая «историю города в камне». Вы увидите крепостные стены Ичери Шехер и средневековые караван-сараи, побываете на рыночной площади Базар майданы и откроете тайны Девичьей башни, осмотрите древние мечети и дворец Ширваншахов 12 века. Я проведу вас по красивейшей Николаевской улице, расскажу истории, которые скрываются за фасадами дворцов бакинских миллионеров Гаджинского, Нагиева, Мирбабаева, Тагиева. После заглянем в Губернаторский садик — первый бакинский парк, пройдем по набережной, полюбуемся каналами Бакинской Венеции и современными Пламенными башнями. А «вишенкой на торте» станет подъем на фуникулёре к смотровой площадке с изумительной панорамой Баку.

Посмотреть на город глазами бакинца
На прогулке я увлекательно и с «бакинским юмором» расскажу вам все самое важное о традициях, истории и культуре Азербайджана, открою секрет, чем отличаются бакинцы от жителей других городов и почему в Баку можно каждый день влюбляться заново. В результате вы прочувствуете контрасты, дух и особую атмосферу этого древнего и современного города, а кроме того, поймете, почему романтичный восточный Баку называют Парижем Востока.

Организационные детали

Билеты на фуникулёр включены в стоимость экскурсии.

Как проходит экскурсия

  • Это пешеходная экскурсия
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
  • Подъемы на Девичью Башню и Дворец Ширван Шахов не предусмотрены: вы сможете это сделать самостоятельно после экскурсии
Узнать Баку за 3 часа
Узнать Баку за 3 часа
Узнать Баку за 3 часа
Узнать Баку за 3 часа
Узнать Баку за 3 часа
Узнать Баку за 3 часа
Узнать Баку за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Старого города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Тоф
Тоф
Я опытный гид, харизматичный коренной бакинец, влюбленный в своё дело профессионал, координатор ассоциации гидов АР, перфекционист, гурман и музыкант, ведущий активный образ жизни. Провожу авторские экскурсии по Баку, Азербайджану и Грузии. Девиз — «Никаких скучных маршрутов!» Мои программы отличаются нетривиальным подходом, легкостью восприятия, надёжностью и гибкостью и нацелены в первую очередь на интересы гостей, потому что для меня каждый гость — личность. На Трипстере я зарегистрирован недавно, поэтому отзывов пока немного, но, уверен, это временное явление ) Обращайтесь, друзья, и вы абсолютно точно влюбитесь в Баку!
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80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 марта 2020
Спасибо большое за чудесную экскурсию. Нам очень понравилось, интересно и познавательно!
27 февраля 2020
Экскурсию «УЗНАТЬ БАКУ ЗА ТРИ ЧАСА» заказали на сайте, тут же связались с Тофом, который ее презентует. Он незамедлительно отписался о том, что экскурсия состоится при любой погоде и хорошем настроении) отметил, что возможно, нашим гидом станет Анар. Анар связался со мной за пару дней до предполагаемой даты- мы тут же обсудили вариабельность маршрута, и несколько скорректировали его ко всеобщему удовольствию. В предварительной переписке Анар снабдил меня полезной информацией по уровню цен на трансферы, такси и местном курсе валют. До начала экскурсии Анар передал нам брошюру «50 вопросов Гиду по Баку», которую мы с удовольствием прочли уже после экскурсии. Сейчас ее читают и наши дети, -история глазами коренного бакинца, написанная с любовью к своему народу и стране.
Не могу предположить, как бы прошла наша экскурсия в сопровождении Тофа, - прочла о его формате многочисленные положительные отзывы-отсюда и выбор, но с уверенностью могу сказать, что с Анаром нам повезло!
Во-первых это человек искренне влюблённый в историю своей страны. Историк по образованию, Анар настолько увлечённо и живо рассказывал нам об исторических событиях, архитектуре его любимого города, легендах ( куда же без них) и правде, трансформациях Баку и его преображениях историческом контексте, что мы буквально были зачарованы! А нашу компанию профессиональных и опытных путешественников ( и не скрою, достаточно притязательных к уровню сервиса и подаче материала) он сумел с первых минут заинтересовать, расположить и увлечь. Мы начали наш экскурсионный поход от Вечного огня и Аллеи Шахидов около нашего отеля Fairmont Baku и закончили после осмотра Старого Города, на набережной Каспия. Обычно она происходит ровно в другой последовательности, но нам так было даже удобнее. Анар порекомендовал нам места для дальнейшего ознакомления с прекрасным Баку, рестораны с национальной кухней, рынки.
На память из Баку мы привезли,в том числе во-многом благодаря Анару, самые тёплые воспоминания, колоритные фото, незабываемые впечатления и прониклись ментальностью азербайджанского народа.
А самое главное- я просила об этом Тофа в переписке,но реализовал мою мечту именно Анар- у меня теперь есть семена самых настоящих бакинских помидор!
Ну и пару слов о личном ощущении о человеке. Анар весьма деликатен, очень тонко чувствует Ваше настроение, прекрасный профессионал своего дела и искренне влюблённый в свою работу человек. Что ещё нужно для знакомства с Баку?!
21 января 2020
Огромное спасибо за экскурсию! Мы получили громадное удовольствие! Город сказочный! И гид на высоком уровне! Будем Тофа предлагать друзьям, если удастся выбраться в Баку
7 января 2020
Все супер! Интересно и познавательно! Спасибо !
7 января 2020
Увлекательная экскурсия с замечательным гидом. Вёл экскурсию Анар, с таким рассказчиком, как он, время летит незаметно! Потрясающие знания и тонкий юмор его отличительные черты! Всем рекомендую узнать город вместе с ним!
7 января 2020
Гид-историк, что может быть лучше😊 Все показал, рассказал, мы мега довольны😁
6 января 2020
Всем нашей большой компанией благодарим за увлекательную и очень познавательную экскурсию по красивым местам Баку!
23 декабря 2019
Побывали на экскурсии вместе с Тофом! Мы в восторге! Погуляли по всем уголкам Баку, насладились прекрасными видами и очень интересным рассказом Тофа о городе, жителях и стране в целом! С удовольствием вернёмся в Баку ещё раз, чтобы узнать у нашего Тофа что-нибудь ещё!)
23 ноября 2019
Впервые приехав в Баку решили воспользоваться экскурсией «Узнать Баку за 3 часа». С погодой нам «повезло»: дождь , ветер -но Тоф с такой теплотой и заинтересованностью рассказывал про свой замечательный город, что мы просто не могли не влюбиться в Баку. 3 часа пролетели незаметно, мы узнали много для себя нового ,получили ответы на все наши вопросы.А рекомендованный ресторанчик и последующие дни согревал нас своим колоритом и национальной кухней.Замечательный экскурсовод. Обязательно порекомендуем Тофа своим знакомым и непременно вернёмся сами.
19 ноября 2019
Это было правильным решениям начать наше знакомство с Баку с "Узнать Баку за 3 часа". Тоф прекрасный и инересный рассказчик! Много историй, интересных фактов. Все наши вопросы не остались не отвеченными. Прогулка прошла на одном дыхании! Всем рекомендую!
Ещё 70 отзывов

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