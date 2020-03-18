80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ключевые места Баку и их истории
За три часа мы прогуляемся по главным улочкам, бульварам и площадям Баку, словно перелистывая «историю города в камне». Вы увидите крепостные стены Ичери Шехер и средневековые караван-сараи, побываете на рыночной площади Базар майданы и откроете тайны Девичьей башни, осмотрите древние мечети и дворец Ширваншахов 12 века. Я проведу вас по красивейшей Николаевской улице, расскажу истории, которые скрываются за фасадами дворцов бакинских миллионеров Гаджинского, Нагиева, Мирбабаева, Тагиева. После заглянем в Губернаторский садик — первый бакинский парк, пройдем по набережной, полюбуемся каналами Бакинской Венеции и современными Пламенными башнями. А «вишенкой на торте» станет подъем на фуникулёре к смотровой площадке с изумительной панорамой Баку.
Посмотреть на город глазами бакинца
На прогулке я увлекательно и с «бакинским юмором» расскажу вам все самое важное о традициях, истории и культуре Азербайджана, открою секрет, чем отличаются бакинцы от жителей других городов и почему в Баку можно каждый день влюбляться заново. В результате вы прочувствуете контрасты, дух и особую атмосферу этого древнего и современного города, а кроме того, поймете, почему романтичный восточный Баку называют Парижем Востока.
Билеты на фуникулёр включены в стоимость экскурсии.
Как проходит экскурсия