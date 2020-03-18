80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсию «УЗНАТЬ БАКУ ЗА ТРИ ЧАСА» заказали на сайте, тут же связались с Тофом, который ее презентует. Он незамедлительно отписался о том, что экскурсия состоится при любой погоде и хорошем настроении) отметил, что возможно, нашим гидом станет Анар. Анар связался со мной за пару дней до предполагаемой даты- мы тут же обсудили вариабельность маршрута, и несколько скорректировали его ко всеобщему удовольствию. В предварительной переписке Анар снабдил меня полезной информацией по уровню цен на трансферы, такси и местном курсе валют. До начала экскурсии Анар передал нам брошюру «50 вопросов Гиду по Баку», которую мы с удовольствием прочли уже после экскурсии. Сейчас ее читают и наши дети, -история глазами коренного бакинца, написанная с любовью к своему народу и стране.

Не могу предположить, как бы прошла наша экскурсия в сопровождении Тофа, - прочла о его формате многочисленные положительные отзывы-отсюда и выбор, но с уверенностью могу сказать, что с Анаром нам повезло!

Во-первых это человек искренне влюблённый в историю своей страны. Историк по образованию, Анар настолько увлечённо и живо рассказывал нам об исторических событиях, архитектуре его любимого города, легендах ( куда же без них) и правде, трансформациях Баку и его преображениях историческом контексте, что мы буквально были зачарованы! А нашу компанию профессиональных и опытных путешественников ( и не скрою, достаточно притязательных к уровню сервиса и подаче материала) он сумел с первых минут заинтересовать, расположить и увлечь. Мы начали наш экскурсионный поход от Вечного огня и Аллеи Шахидов около нашего отеля Fairmont Baku и закончили после осмотра Старого Города, на набережной Каспия. Обычно она происходит ровно в другой последовательности, но нам так было даже удобнее. Анар порекомендовал нам места для дальнейшего ознакомления с прекрасным Баку, рестораны с национальной кухней, рынки.

На память из Баку мы привезли,в том числе во-многом благодаря Анару, самые тёплые воспоминания, колоритные фото, незабываемые впечатления и прониклись ментальностью азербайджанского народа.

А самое главное- я просила об этом Тофа в переписке,но реализовал мою мечту именно Анар- у меня теперь есть семена самых настоящих бакинских помидор!

Ну и пару слов о личном ощущении о человеке. Анар весьма деликатен, очень тонко чувствует Ваше настроение, прекрасный профессионал своего дела и искренне влюблённый в свою работу человек. Что ещё нужно для знакомства с Баку?!