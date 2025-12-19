Мои заказы

Шамаха-Габала: две жемчужины Кавказа (Cтарый город и Вечерний Баку в подарок)

Откройте для себя душу Азербайджана в путешествии, где древняя мечеть Джума в Шамахе встречается с журчанием водопадов «Семь красавиц» в Габале.

Погрузитесь в тишину горных лесов, насладитесь обедом с панорамным видом на долину и поднимитесь на канатной дороге Туфандага, чтобы увидеть Кавказ с высоты птичьего полёта. Это идеальный день, чтобы ощутить гармонию истории, природы и вкуса настоящего Азербайджана.
Шамаха-Габала: две жемчужины Кавказа (Cтарый город и Вечерний Баку в подарок)
Шамаха-Габала: две жемчужины Кавказа (Cтарый город и Вечерний Баку в подарок)
Шамаха-Габала: две жемчужины Кавказа (Cтарый город и Вечерний Баку в подарок)

Описание экскурсии

Сердце Кавказа: от древних мечетей к горным озёрам Экскурсия Шамаха–Габала — это насыщенное однодневное путешествие, которое объединяет богатое историческое наследие и природную красоту Азербайджана. Вы начнёте с осмотра мечети Джума в Шамахе, одного из древнейших мусульманских храмов Кавказа (743 г.), затем проедете через Исмаиллинские леса, где растут могучие дубы и клены, и почувствуете умиротворённость и силу природы. После этого вас ждёт обед в ресторане на возвышенности с видом на цветущую долину и горы, где вы сможете отдохнуть и попробовать национальные блюда. В Габале вы посетите водопады «Семь красавиц», семь каскадов, текущих между лесистыми склонами Кавказа, а затем отправитесь к живописному озеру Нохур, чтобы прогуляться вдоль его берегов или покататься на катамаране. Завершается экскурсия посещением горнолыжного курорта Туфандаг — в зависимости от времени года вы можете подняться на канатной дороге, насладиться видами с высоты или просто ощутить атмосферу этого горного курорта.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть Джума (Шамаха)
  • Исмаиллинские леса
  • Ресторан с видом на долину и хребты
  • Водопады «Семь красавиц»
  • Озеро Нохур
  • Горный курорт Туфандаг
Что включено
  • Профессиональный русскоговорящий гид
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером
  • Экскурсия по Старому Городу и по Вечернему Баку в подарок
Что не входит в цену
  • Входные билеты на канатную дорогу (12$)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Азербайджан, Баку, проспект Азербайджана
Завершение: Там же, где место начала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии из Баку

Вечерний Баку и огненный Янардаг
На машине
3.5 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Вечерний Баку и огненный Янардаг
Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии
Начало: От отеля проживания туристов
Завтра в 16:00
22 дек в 16:00
€160 за всё до 2 чел.
Шамаха и Габала - сердце Кавказа за один день (Гобустан-Апшерон в подарок)
На автобусе
12 часов
-
25%
51 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Шамаха и Габала - сердце Кавказа за один день (Гобустан-Апшерон в подарок)
Начало: Проспект Азербайджана 1
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$35.30$47 за человека
Салам Баку: экскурсия по вечернему городу
Пешая
2 часа
-
30%
6 отзывов
Мини-группа
до 3 чел.
Салам Баку: экскурсия по вечернему городу
Путешествие по Баку откроет перед вами набережную, Пламенные башни и Старый город. Узнайте об истории и культуре этого удивительного города
Начало: В Старом городе
Расписание: в субботу в 18:00
Завтра в 18:00
27 дек в 18:00
€35€50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку