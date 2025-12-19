Откройте для себя душу Азербайджана в путешествии, где древняя мечеть Джума в Шамахе встречается с журчанием водопадов «Семь красавиц» в Габале.
Погрузитесь в тишину горных лесов, насладитесь обедом с панорамным видом на долину и поднимитесь на канатной дороге Туфандага, чтобы увидеть Кавказ с высоты птичьего полёта. Это идеальный день, чтобы ощутить гармонию истории, природы и вкуса настоящего Азербайджана.
Описание экскурсииСердце Кавказа: от древних мечетей к горным озёрам Экскурсия Шамаха–Габала — это насыщенное однодневное путешествие, которое объединяет богатое историческое наследие и природную красоту Азербайджана. Вы начнёте с осмотра мечети Джума в Шамахе, одного из древнейших мусульманских храмов Кавказа (743 г.), затем проедете через Исмаиллинские леса, где растут могучие дубы и клены, и почувствуете умиротворённость и силу природы. После этого вас ждёт обед в ресторане на возвышенности с видом на цветущую долину и горы, где вы сможете отдохнуть и попробовать национальные блюда. В Габале вы посетите водопады «Семь красавиц», семь каскадов, текущих между лесистыми склонами Кавказа, а затем отправитесь к живописному озеру Нохур, чтобы прогуляться вдоль его берегов или покататься на катамаране. Завершается экскурсия посещением горнолыжного курорта Туфандаг — в зависимости от времени года вы можете подняться на канатной дороге, насладиться видами с высоты или просто ощутить атмосферу этого горного курорта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Джума (Шамаха)
- Исмаиллинские леса
- Ресторан с видом на долину и хребты
- Водопады «Семь красавиц»
- Озеро Нохур
- Горный курорт Туфандаг
Что включено
- Профессиональный русскоговорящий гид
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Экскурсия по Старому Городу и по Вечернему Баку в подарок
Что не входит в цену
- Входные билеты на канатную дорогу (12$)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Азербайджан, Баку, проспект Азербайджана
Завершение: Там же, где место начала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
