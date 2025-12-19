Описание Фото Ответы на вопросы Откройте для себя душу Азербайджана в путешествии, где древняя мечеть Джума в Шамахе встречается с журчанием водопадов «Семь красавиц» в Габале.



Погрузитесь в тишину горных лесов, насладитесь обедом с панорамным видом на долину и поднимитесь на канатной дороге Туфандага, чтобы увидеть Кавказ с высоты птичьего полёта. Это идеальный день, чтобы ощутить гармонию истории, природы и вкуса настоящего Азербайджана.

Описание экскурсии Сердце Кавказа: от древних мечетей к горным озёрам Экскурсия Шамаха–Габала — это насыщенное однодневное путешествие, которое объединяет богатое историческое наследие и природную красоту Азербайджана. Вы начнёте с осмотра мечети Джума в Шамахе, одного из древнейших мусульманских храмов Кавказа (743 г.), затем проедете через Исмаиллинские леса, где растут могучие дубы и клены, и почувствуете умиротворённость и силу природы. После этого вас ждёт обед в ресторане на возвышенности с видом на цветущую долину и горы, где вы сможете отдохнуть и попробовать национальные блюда. В Габале вы посетите водопады «Семь красавиц», семь каскадов, текущих между лесистыми склонами Кавказа, а затем отправитесь к живописному озеру Нохур, чтобы прогуляться вдоль его берегов или покататься на катамаране. Завершается экскурсия посещением горнолыжного курорта Туфандаг — в зависимости от времени года вы можете подняться на канатной дороге, насладиться видами с высоты или просто ощутить атмосферу этого горного курорта.

