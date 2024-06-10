Очарование прошлого: прогулка по Баку 19 века с VR-очками

Отправиться в увлекательное путешествие на 150 лет назад и ощутить дух города в эпоху нефтяного бума
В середине позапрошлого века в Баку начался новый период. С развитием нефтяной промышленности он стал стремительно расти.

На экскурсии с помощью очков виртуальной реальности вы наглядно представите изменения в архитектуре и социальной структуре Баку. Узнаете о выдающихся людях, которые формировали его облик и культурное наследие. И услышите захватывающие истории из жизни нефтяных магнатов.
Очарование прошлого: прогулка по Баку 19 века с VR-очками
Очарование прошлого: прогулка по Баку 19 века с VR-очками
Очарование прошлого: прогулка по Баку 19 века с VR-очками
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Баку в эпоху нефтяного бума

Вторая половина 19 века ознаменовалась началом нефтяной эпохи, что привело к массовому переселению людей и индустриализации города. Это явление изменило Баку, превратив его в крупный промышленный и культурный центр.

Рассказы гида и VR-очки перенесут вас в те времена — и вот, что вы увидите:

  • Пассаж Шагиданова и «Французский электро-биограф». Монументальный архитектурный шедевр, ставший центром торговли и общения в Баку, а также символом новаторства в строительстве. И первый синематограф в городе.
  • «Метрополь». Изначально караван-сарай, который превратился в точку притяжения бакинской элиты, а в 1939 году здесь открыли литературный музей Низами Гянджеви.
  • Дворец Исмаилия. Здание, вдохновлённое венецианским дворцом Ка-д’Оро и ставшее символом благотворительности и культурного просвещения.
  • Мухтаровский дворец. Пример архитектурного синтеза итальянских влияний и местных традиций, воплощение роскошной жизни нефтяных магнатов и любовной истории Муртузы Мухтарова.
  • Собор Александра Невского. Одна из наиболее значимых потерь архитектурного наследия Баку, этот собор был вторым по величине в Российской империи. История его создания и разрушения — олицетворение перемен в истории города.

Пионеры в нефтедобыче и гендерном равенстве в образовании, общественные деятели и благотворители, крупнейшие магнаты и просветители — вы услышите о нефтепромышленниках, которые оставили неизгладимый след в истории и культуре Баку, вложив свои богатства и влияние в развитие города и его общества.

Как проходит экскурсия

Каждый из вас получит VR-очки с наушниками, в которых вы услышите часть экскурсии, когда будете любоваться изменениями города в виртуальной реальности. Рассказы буду продолжаться и на прогулке от точки к точке. Всё время вас будет сопровождать гид, который возьмёт на себя все технические вопросы.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто стремятся выйти за рамки традиционных туристических маршрутов и ощутить настоящий дух Баку. Мы приглашаем не только гостей города, но и его жителей, желающих взглянуть на привычные места под новым углом, перенестись в прошлое и узнать удивительные детали о своём родном городе. Это уникальная возможность почувствовать связь поколений, оценить величие тех времён и увидеть, как прошлое влияет на настоящее.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Нефтяников
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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