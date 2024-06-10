В середине позапрошлого века в Баку начался новый период. С развитием нефтяной промышленности он стал стремительно расти. На экскурсии с помощью очков виртуальной реальности вы наглядно представите изменения в архитектуре и социальной структуре Баку. Узнаете о выдающихся людях, которые формировали его облик и культурное наследие. И услышите захватывающие истории из жизни нефтяных магнатов.

за 1-2 человека или €35 за человека, если вас больше

от €70 за 1-2 человека или €35 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Баку в эпоху нефтяного бума

Вторая половина 19 века ознаменовалась началом нефтяной эпохи, что привело к массовому переселению людей и индустриализации города. Это явление изменило Баку, превратив его в крупный промышленный и культурный центр.

Рассказы гида и VR-очки перенесут вас в те времена — и вот, что вы увидите:

Пассаж Шагиданова и «Французский электро-биограф» . Монументальный архитектурный шедевр, ставший центром торговли и общения в Баку, а также символом новаторства в строительстве. И первый синематограф в городе.

. Монументальный архитектурный шедевр, ставший центром торговли и общения в Баку, а также символом новаторства в строительстве. И первый синематограф в городе. «Метрополь» . Изначально караван-сарай, который превратился в точку притяжения бакинской элиты, а в 1939 году здесь открыли литературный музей Низами Гянджеви.

. Изначально караван-сарай, который превратился в точку притяжения бакинской элиты, а в 1939 году здесь открыли литературный музей Низами Гянджеви. Дворец Исмаилия . Здание, вдохновлённое венецианским дворцом Ка-д’Оро и ставшее символом благотворительности и культурного просвещения.

. Здание, вдохновлённое венецианским дворцом Ка-д’Оро и ставшее символом благотворительности и культурного просвещения. Мухтаровский дворец . Пример архитектурного синтеза итальянских влияний и местных традиций, воплощение роскошной жизни нефтяных магнатов и любовной истории Муртузы Мухтарова.

. Пример архитектурного синтеза итальянских влияний и местных традиций, воплощение роскошной жизни нефтяных магнатов и любовной истории Муртузы Мухтарова. Собор Александра Невского. Одна из наиболее значимых потерь архитектурного наследия Баку, этот собор был вторым по величине в Российской империи. История его создания и разрушения — олицетворение перемен в истории города.

Пионеры в нефтедобыче и гендерном равенстве в образовании, общественные деятели и благотворители, крупнейшие магнаты и просветители — вы услышите о нефтепромышленниках, которые оставили неизгладимый след в истории и культуре Баку, вложив свои богатства и влияние в развитие города и его общества.

Как проходит экскурсия

Каждый из вас получит VR-очки с наушниками, в которых вы услышите часть экскурсии, когда будете любоваться изменениями города в виртуальной реальности. Рассказы буду продолжаться и на прогулке от точки к точке. Всё время вас будет сопровождать гид, который возьмёт на себя все технические вопросы.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто стремятся выйти за рамки традиционных туристических маршрутов и ощутить настоящий дух Баку. Мы приглашаем не только гостей города, но и его жителей, желающих взглянуть на привычные места под новым углом, перенестись в прошлое и узнать удивительные детали о своём родном городе. Это уникальная возможность почувствовать связь поколений, оценить величие тех времён и увидеть, как прошлое влияет на настоящее.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.