Это увлекательное путешествие по живописным уголкам Азербайджана, где в начале мы посетим мавзолей Дири-Бабы с таинственной и мистической историей, далее направимся к старинному городу Шемаха, известный своим богатым прошлым и
Описание экскурсииЧто нас ожидает:• Мавзолей Дири-Баба — это уникальный исторический памятник, расположенный в 20 км. от Шемахи, в живописной местности. Мавзолей был построен в 1402 году. Архитектурно он представляет собой монументальную каменную структуру, выполненную в стиле, характерном для средневекового Азербайджана, частично вырезан в скале будто парит в воздухе, что придает ему загадочность и особую ауру. Мавзолей Дири-Баба считается местом паломничества, а его название связано с известным суфийским святым, чьи останки, по преданиям, покоятся здесь. Это место привлекает не только верующих, но и туристов, благодаря своей энергетике, мистической атмосфере и великолепным природным пейзажам вокруг;
- Джума-мечеть в Шемахе — одна из старейших и наиболее значимых мечетей Кавказа, построенная в 743 году. Она является важным историко-архитектурным памятником, выполненным в традиционном исламском стиле. Мечеть известна своими величественными минаретами, несколькими куполами и красивыми резными элементами. Мечеть пережила множество разрушений и восстановлений, в том числе и от землетрясений, но при этом сохранила свою духовную ценность. Сегодня она продолжает служить важным культовым центром для мусульман региона;
- Винодельня Мейсари — это известное винодельческое предприятие, расположенное в районе Шемахи, которое специализируется на производстве высококачественного местного вина. Данная винодельня использует, как современные, так и традиционные методы изготовления вин, сохраняя многовековые рецепты с использованием особенностей местных сортов винограда. В ходе винной экскурсии здесь можно ознакомиться с процессом производства вин, продегустировать различные его сорта и узнать о богатой винной культуре региона. Винодельня Мейсари — это не только место для любителей вина, но и туристическая достопримечательность, сочетающая в себе традиции, атмосферу и уникальные вкусовые ощущения;
- Ферма Альпак — это очень уютное место, где можно познакомиться с дружелюбными альпаками, насладиться природой и провести время на свежем воздухе. Здесь гости могут близко пообщаться с животными, погладить и покормить их, сделать памятные фотографии, а также узнать больше об этих милых созданиях. Парк идеально подходит для семейного отдыха и приятного времяпрепровождения;
- Лагич — старинный посёлок ремесленников, расположенный в горах на востоке Азербайджана, относительно недалеко от Шемахи, известен своей уникальной атмосферой и мастерством местных кузнецов, ювелиров, гончаров и других ремесленников. Посёлок славится своими ручными изделиями, такими как медная посуда, украшения и традиционные керамические изделия. Лагич сохраняет древние традиции и техники, передающиеся из поколения в поколение. Это место привлекает не только своими ремесленными изделиями, но и живописными улочками и аутентичной атмосферой, словно сохранившейся восточный посёлок средних веков.
Ежедневно по договоренности.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Дири Баба
- Джума мечеть
- Винодельня Мейсари
- Ферма Альпак
- Поселок ремесленников Лагич
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Водитель на комфортабельном автомобиле
- Бутилированная вода
- Доступ к интернету через WI-FI
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты в мавзолей Дири Баба (6 usd на 1 чел)
- Билет на ферму Альпак (20 usd на 1 чел, детям на 1-го 6-14 лет - 9 usd, до 5-и лет бесплатно)
- Полнометражный винный тур от 32 usd на чел.
- Обед от 10 usd на чел.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером: Honda Civic, Nissan X-Trail, Mersedes Vito, Mercedes Sprinter и т. д. в зависимости от количество участников
- Мы вас заберем с места вашего проживания (центр), а после завершении экскурсии привезем обратно
- Продолжительность экскурсии 9-10 часов
- В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь
- Бутылированная вода и доступ к wi-fi включены в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все наши гиды русскоговорящие
- При желании можем увелилить количество участников. Цену уточняйте у гида
- Во время экскурсии по вашему желанию можем остановиться на обед в одном из ресторанов c вкусной национальной кухней
- Экскурсию можно начать и завершить в аэропорту, или вне центра по вашему желанию за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
