Старинный город Шамаха, средневековый посёлок Лагич, винодельня Мейсари, ферма Альпак

Это увлекательное путешествие по живописным уголкам Азербайджана, где в начале мы посетим мавзолей Дири-Бабы с таинственной и мистической историей, далее направимся к старинному городу Шемаха, известный своим богатым прошлым и
восточной архитектурой, включая старинную Джума-мечеть.

После выдвигаемся к посёлку мастеров Лагич, уникальное горное селение с узкими мощеными улочками и мастерскими традиционных ремесленников.

Завершением тура станет посещение винодельни Мейсари, где мы сможем ознакомиться с процессом производства местных вин, насладиться их дегустацией и открыть для себя богатство вкусов региона, или же посетим Ферму Альпак.

Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Что нас ожидает:• Мавзолей Дири-Баба — это уникальный исторический памятник, расположенный в 20 км. от Шемахи, в живописной местности. Мавзолей был построен в 1402 году. Архитектурно он представляет собой монументальную каменную структуру, выполненную в стиле, характерном для средневекового Азербайджана, частично вырезан в скале будто парит в воздухе, что придает ему загадочность и особую ауру. Мавзолей Дири-Баба считается местом паломничества, а его название связано с известным суфийским святым, чьи останки, по преданиям, покоятся здесь. Это место привлекает не только верующих, но и туристов, благодаря своей энергетике, мистической атмосфере и великолепным природным пейзажам вокруг;
  • Джума-мечеть в Шемахе — одна из старейших и наиболее значимых мечетей Кавказа, построенная в 743 году. Она является важным историко-архитектурным памятником, выполненным в традиционном исламском стиле. Мечеть известна своими величественными минаретами, несколькими куполами и красивыми резными элементами. Мечеть пережила множество разрушений и восстановлений, в том числе и от землетрясений, но при этом сохранила свою духовную ценность. Сегодня она продолжает служить важным культовым центром для мусульман региона;
  • Винодельня Мейсари — это известное винодельческое предприятие, расположенное в районе Шемахи, которое специализируется на производстве высококачественного местного вина. Данная винодельня использует, как современные, так и традиционные методы изготовления вин, сохраняя многовековые рецепты с использованием особенностей местных сортов винограда. В ходе винной экскурсии здесь можно ознакомиться с процессом производства вин, продегустировать различные его сорта и узнать о богатой винной культуре региона. Винодельня Мейсари — это не только место для любителей вина, но и туристическая достопримечательность, сочетающая в себе традиции, атмосферу и уникальные вкусовые ощущения;
  • Ферма Альпак — это очень уютное место, где можно познакомиться с дружелюбными альпаками, насладиться природой и провести время на свежем воздухе. Здесь гости могут близко пообщаться с животными, погладить и покормить их, сделать памятные фотографии, а также узнать больше об этих милых созданиях. Парк идеально подходит для семейного отдыха и приятного времяпрепровождения;
  • Лагич — старинный посёлок ремесленников, расположенный в горах на востоке Азербайджана, относительно недалеко от Шемахи, известен своей уникальной атмосферой и мастерством местных кузнецов, ювелиров, гончаров и других ремесленников. Посёлок славится своими ручными изделиями, такими как медная посуда, украшения и традиционные керамические изделия. Лагич сохраняет древние традиции и техники, передающиеся из поколения в поколение. Это место привлекает не только своими ремесленными изделиями, но и живописными улочками и аутентичной атмосферой, словно сохранившейся восточный посёлок средних веков. Важная информация: Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером: Honda Civic, Nissan X-Trail, Mersedes Vito, Mercedes Sprinter и т. д. в зависимости от количество участников. Мы вас заберем с места вашего проживания (центр), а после завершении экскурсии привезем обратно. Продолжительность экскурсии 9-10 часов. В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь. Бутылированная вода и доступ к wi-fi включены в стоимость экскурсии. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все наши гиды русскоговорящие. При желании можем увелилить количество участников. Цену уточняйте у гида. Во время экскурсии по вашему желанию можем остановиться на обед в одном из ресторанов c вкусной национальной кухней. Экскурсию можно начать и завершить в аэропорту, или вне центра по вашему желанию за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у гида.

Ежедневно по договоренности.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей Дири Баба
  • Джума мечеть
  • Винодельня Мейсари
  • Ферма Альпак
  • Поселок ремесленников Лагич
Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Водитель на комфортабельном автомобиле
  • Бутилированная вода
  • Доступ к интернету через WI-FI
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Билеты в мавзолей Дири Баба (6 usd на 1 чел)
  • Билет на ферму Альпак (20 usd на 1 чел, детям на 1-го 6-14 лет - 9 usd, до 5-и лет бесплатно)
  • Полнометражный винный тур от 32 usd на чел.
  • Обед от 10 usd на чел.
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером: Honda Civic, Nissan X-Trail, Mersedes Vito, Mercedes Sprinter и т. д. в зависимости от количество участников
  • Мы вас заберем с места вашего проживания (центр), а после завершении экскурсии привезем обратно
  • Продолжительность экскурсии 9-10 часов
  • В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь
  • Бутылированная вода и доступ к wi-fi включены в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все наши гиды русскоговорящие
  • При желании можем увелилить количество участников. Цену уточняйте у гида
  • Во время экскурсии по вашему желанию можем остановиться на обед в одном из ресторанов c вкусной национальной кухней
  • Экскурсию можно начать и завершить в аэропорту, или вне центра по вашему желанию за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Баку

