Отправьтесь пешком изучать Баку с квалифицированным гидом: вас проведут по местам, где снимали советские фильмы, покажут Мастерскую художника Али Шамси, Дворец ширваншахов и Музей Миниатюрных книг. Перед вами предстанут во всей красе ворота Старого города и Девичья башня.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Приглашаем вас на наш пеший тур по Старому городу, во время которого вас ждут:Парные ворота Старого Города • Девичья Башня • Дворец Ширваншахов • Музей Миниатюрных Книг • Мастерская художника Али Шамси • Прогулка по местам съёмок советских фильмов («Бриллиантовая рука», «Тегеран-43», «Айболит-66», «Человек-Амфибия») Изучите город вместе с квалифицированным гидом и насладитесь неспешной прогулкой с изучением знаковых достопримечательностей города.
Ежедневно с 09:00 до 16:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парные ворота Старого Города
- Девичья Башня
- Дворец Ширваншахов
- Музей Миниатюрных Книг
- Мастерская художника Али Шамси
- Места съёмок советских фильмов
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парные Ворота Старого Города
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 16:00.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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