Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь пешком изучать Баку с квалифицированным гидом: вас проведут по местам, где снимали советские фильмы, покажут Мастерскую художника Али Шамси, Дворец ширваншахов и Музей Миниатюрных книг. Перед вами предстанут во всей красе ворота Старого города и Девичья башня.

GVTours Ваш гид в Баку Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2.5 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Можно с детьми Да Когда Ежедневно с 09:00 до 16:00. $50 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии Приглашаем вас на наш пеший тур по Старому городу, во время которого вас ждут: Парные ворота Старого Города • Девичья Башня • Дворец Ширваншахов • Музей Миниатюрных Книг • Мастерская художника Али Шамси • Прогулка по местам съёмок советских фильмов («Бриллиантовая рука», «Тегеран-43», «Айболит-66», «Человек-Амфибия») Изучите город вместе с квалифицированным гидом и насладитесь неспешной прогулкой с изучением знаковых достопримечательностей города.

Ежедневно с 09:00 до 16:00. Выбрать дату