Историко-этнографический заповедник «Гала» – экскурсии в Баку

Найдено 4 экскурсии в категории «Историко-этнографический заповедник «Гала»» в Баку на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сураханы, Гала и Мардакан - этнографический тур
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Сураханы, Гала и Мардакан - этнографический тур
Погрузитесь в историю и культуру Азербайджана, посетив древние поселки Апшеронского полуострова. Откройте для себя уникальные места и традиции
Начало: У вашего отеля, если отель в центральной части гор...
18 июня в 09:00
23 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
«Гала» - быт и история древнего Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
«Гала» - быт и история древнего Азербайджана
Старинная крепость, наскальные рисунки и традиционные ремесла в огромном музейном комплексе
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 200 за всё до 20 чел.
Зороастрийская история Азербайджана
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
7 отзывов
Зороастрийская история Азербайджана
Узнать о древней религии и истории апшеронского полуострова
Начало: в районе метро Ичери Шехер
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
60 за человека
Нескучная этнография в окрестностях Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Нескучная этнография в окрестностях Баку
Посетить храм огня и познакомиться с жизнью бакинских поселков
Начало: У вашей гостиницы
19 июня в 09:30
22 июня в 09:30
97 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Нескучная этнография в окрестностях Баку
    Провели с Наилей в путешествиях по Баку и окрестностям 3 полных дня!!! Остались полностью довольны и общением и полученной информацией и
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    визуалом. Программы все составлены очень грамотно,экскурсовод эрудирован,наверное нет ни одного вопроса,на который Наиля не смогла бы ответить или проанализировать со всех сторон. Очень комфортное перемещение по осматриваемым объектам с исчерпывающей информацией о них. Экскурсия Гала-Балаханы у нас была запланирована последней в нашем списке знакомства с городом Баку и его окресномтям и оставила очень приятное послевкусие от предпринятого небольшого путешествия в страну огней,т. к на обратном пути мы ещё заехали к горящей горе Янардаг. Город Балаханы прекрасен-это действительно азербайджанский Санторини-прекрасный,тихий, милый и душевный городок, будто игрушечный… Видно,как любят свой город местные жители,как ухаживают за своими домами,как украшают свои жилища,очень атмосферные узенькие улочки,много зелени и интересных дизайнерских деталей,сделанных с любовью руками местных жителей. Городок выдержан в едином стиле,все постройки небольшой этажности. Даже не верится,что так близко от шумного и бурлящего мегаполиса можно оказаться совсем в другом мире-спокойном,тихом и уютном,с размеренной и неспешной жизнью. Очаровательное и гармоничное место,наполняющее силами и вдохновением,со своей аурой,в основе которой традиции и уклад азербайджанской культуры. Перезагрузка в результате путешествия полностью состоялась)) С благодарностью,Ирина и Тимофей.

  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Сураханы, Гала и Мардакан - этнографический тур
    Из 3х гидов в Баку, Офил тот, к кому я вернусь вновь! Спасибо Вам за прекрасный и интересный день🌺
    Из 3х гидов в Баку, Офил тот, к кому я вернусь вновь! Спасибо Вам за прекрасный и интересный день🌺Из 3х гидов в Баку, Офил тот, к кому я вернусь вновь! Спасибо Вам за прекрасный и интересный день🌺
  • О
    ОЛЬГА
    20 апреля 2024
    Сураханы, Гала и Мардакан - этнографический тур
    Добрый день будущие гости Баку. Позвольте поделиться своими впечатлениями от работы экскурсовода по имени Афил. Этот бакинец порззил меня своей
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    влюбленностью в Азербайджан, его жителей и историю. Его познания в истории и этнографии страны достойны уважения. Мы с ним словно наяву прошли с караваном огнепоклонников, увиделись с великим азербайджанским меценатом Тогуевым, и посмотрели как в наши дни "черный Баку" становится белым… Легкий в общении, разностлронне образованный и влюбленный в свое дело экскурсовод, что ещё нужно любознательному туристу.

  • И
    Ирина
    12 марта 2024
    Сураханы, Гала и Мардакан - этнографический тур
    Спасибо Офилу за замечательную экскурсию. Все было очень интересно и грамотно спланировано, заменив, по нашему желанию,второй пункт программы на Балаханы.
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    Офил прекрасный рассказчик, настоящий профессионал, обладающий глубокими знаниями, но, в тоже время, не перегружающий лишней информацией. Он очень чувствует туриста, легкий в общении человек. С ним интересно и комфортно путешествовать. Настоятельно рекомендую Офила, а у меня большой опыт общения с гидами. Офил, буду ждать от вас новых маршрутов!!!!

  • Е
    Екатерина
    5 февраля 2024
    Нескучная этнография в окрестностях Баку
    Это была наша первая экскурсия с Наилей, связались с ней еще до отъезда в Баку, я благодарна за информацию о
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    погоде и рекомендации относительно одежды. Поразили пунктуальность гида, прибывшего заранее к нашей гостинице, чистота в ее машине (как будто только из салона). Экскурсионное сопровождение было непрерывным, но одновременно Наиля не теряла связь с нами, интересуясь периодически, не устали ли, комфортно, хотим ли перекус, обед и т. д., что всегда приятно! Экскурсия подходит взрослым путешественникам - много истории. Нам все понравилось и мы с нетерпением ждали втрой экскурсии!

  • О
    Ольга
    30 июня 2023
    Нескучная этнография в окрестностях Баку
    Наиля отличный гид, экскурсия была интересная и хорошо организована. Много информации об историческом прошлом. Рекомендую!
  • С
    Светлана
    10 марта 2020
    Зороастрийская история Азербайджана
    Узнали очень много нового для себя. Очень вежливый гид, дал много информации про одну из древнейших религий.
  • О
    Олеся
    22 сентября 2019
    «Гала» - быт и история древнего Азербайджана
    Экскурсия с гидом Фуадом была очень увлекательной, мы узнали много фактов из истории Азербайджана. С удовольствием рекомендуем Фуада гостям, приезжающим в Баку!
  • Е
    Елена
    21 сентября 2019
    «Гала» - быт и история древнего Азербайджана
    Спасибо Фуаду за познавательную экскурсию, было очень интересно, особенно с интерактивным туром, где мы смогли сами попробовать ткать ковер, печь
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    лаваш, быть помощником кузнеца, делать горшок из глины. Покормили хлебом верблюдов и осликов. Фуад оказался внимательным, грамотным и эрудированным рассказчиком, отлично знающим историю и быт своей страны.

  • А
    Анна
    4 ноября 2018
    «Гала» - быт и история древнего Азербайджана
    Фуад, спасибо вам огромное от всей нашей большой компании за чудесную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Историко-этнографический заповедник «Гала»»

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Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
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