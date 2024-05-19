1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Сураханы, Гала и Мардакан - этнографический тур
Погрузитесь в историю и культуру Азербайджана, посетив древние поселки Апшеронского полуострова. Откройте для себя уникальные места и традиции
Начало: У вашего отеля, если отель в центральной части гор...
18 июня в 09:00
23 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Гала» - быт и история древнего Азербайджана
Старинная крепость, наскальные рисунки и традиционные ремесла в огромном музейном комплексе
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от €200 за всё до 20 чел.
Мини-группа
5 часов
Зороастрийская история Азербайджана
Узнать о древней религии и истории апшеронского полуострова
Начало: в районе метро Ичери Шехер
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€60 за человека
Индивидуальная
5 часов
Нескучная этнография в окрестностях Баку
Посетить храм огня и познакомиться с жизнью бакинских поселков
Начало: У вашей гостиницы
19 июня в 09:30
22 июня в 09:30
€97 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина19 мая 2024Провели с Наилей в путешествиях по Баку и окрестностям 3 полных дня!!! Остались полностью довольны и общением и полученной информацией и
- ЮЮлия6 мая 2024Из 3х гидов в Баку, Офил тот, к кому я вернусь вновь! Спасибо Вам за прекрасный и интересный день🌺
- ООЛЬГА20 апреля 2024Добрый день будущие гости Баку. Позвольте поделиться своими впечатлениями от работы экскурсовода по имени Афил. Этот бакинец порззил меня своей
- ИИрина12 марта 2024Спасибо Офилу за замечательную экскурсию. Все было очень интересно и грамотно спланировано, заменив, по нашему желанию,второй пункт программы на Балаханы.
- ЕЕкатерина5 февраля 2024Это была наша первая экскурсия с Наилей, связались с ней еще до отъезда в Баку, я благодарна за информацию о
- ООльга30 июня 2023Наиля отличный гид, экскурсия была интересная и хорошо организована. Много информации об историческом прошлом. Рекомендую!
- ССветлана10 марта 2020Узнали очень много нового для себя. Очень вежливый гид, дал много информации про одну из древнейших религий.
- ООлеся22 сентября 2019Экскурсия с гидом Фуадом была очень увлекательной, мы узнали много фактов из истории Азербайджана. С удовольствием рекомендуем Фуада гостям, приезжающим в Баку!
- ЕЕлена21 сентября 2019Спасибо Фуаду за познавательную экскурсию, было очень интересно, особенно с интерактивным туром, где мы смогли сами попробовать ткать ковер, печь
- ААнна4 ноября 2018Фуад, спасибо вам огромное от всей нашей большой компании за чудесную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Историко-этнографический заповедник «Гала»»
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