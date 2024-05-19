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визуалом. Программы все составлены очень грамотно,экскурсовод эрудирован,наверное нет ни одного вопроса,на который Наиля не смогла бы ответить или проанализировать со всех сторон. Очень комфортное перемещение по осматриваемым объектам с исчерпывающей информацией о них. Экскурсия Гала-Балаханы у нас была запланирована последней в нашем списке знакомства с городом Баку и его окресномтям и оставила очень приятное послевкусие от предпринятого небольшого путешествия в страну огней,т. к на обратном пути мы ещё заехали к горящей горе Янардаг. Город Балаханы прекрасен-это действительно азербайджанский Санторини-прекрасный,тихий, милый и душевный городок, будто игрушечный… Видно,как любят свой город местные жители,как ухаживают за своими домами,как украшают свои жилища,очень атмосферные узенькие улочки,много зелени и интересных дизайнерских деталей,сделанных с любовью руками местных жителей. Городок выдержан в едином стиле,все постройки небольшой этажности. Даже не верится,что так близко от шумного и бурлящего мегаполиса можно оказаться совсем в другом мире-спокойном,тихом и уютном,с размеренной и неспешной жизнью. Очаровательное и гармоничное место,наполняющее силами и вдохновением,со своей аурой,в основе которой традиции и уклад азербайджанской культуры. Перезагрузка в результате путешествия полностью состоялась)) С благодарностью,Ирина и Тимофей.