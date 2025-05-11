Здравствуйте! Меня зовут Рояль и я буду рад встретить вас в Аэропорту им.
Гейдара Алиева! Для вас подготовлен комфортабельный транспорт Mercedes Vito (до 8 человек) и седан (до 3 человек).
Гейдара Алиева! Для вас подготовлен комфортабельный транспорт Mercedes Vito (до 8 человек) и седан (до 3 человек).
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферМы встретим вас с табличкой в аэропорту или заедем за вами в отель, и отвезем в аэропорт без спешки и суеты.
После бронирования будем ждать от вас в Whats
App:
- Фото билета;
- Имя и фамилию;
- Название отеля/апартаментов с адресом.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги водителя
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Аэропорт/ Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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