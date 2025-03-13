Приглашаем вас в наш тур в Шемаху, во владения Шамаханской царицы.
Вы увидите Мечеть Джума, Мавзолей Дири Баба, а также высокогорный аутентичный поселок Лагич (в зависимости от погодных условий).
Вы увидите Мечеть Джума, Мавзолей Дири Баба, а также высокогорный аутентичный поселок Лагич (в зависимости от погодных условий).
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
За время тура вы посетите:
- Мечеть Джума – шиитская мечеть, функционирующая с XII века, расположенная Баку, в его исторической части Ичери-шехер;
- Мавзолей шейха Дири Баба – уникальный памятник архитектуры, двухэтажный мавзолей, расположенный в городе Гобустан;
- Высокогорный аутентичный поселок Лагич (в зависимости от погодных условий). Лагич привлекает туристов своими старинными улочками, сувенирными лавками и ремесленными мастерскими.
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Джума
- Мавзолей Дири Баба
- Поселок Лагич
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из вашего отеля или апартамента
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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