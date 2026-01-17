Шемаха - это место, где история встречается с современностью. Путешественники смогут увидеть древние мечети, винодельни и ремесленные мастерские. Прогулка по историческим улочкам Лагича оставит незабываемые впечатления.
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и традициями Азербайджана, ощутить дух торговли и ремесел, который процветает здесь и сегодня
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и традициями Азербайджана, ощутить дух торговли и ремесел, который процветает здесь и сегодня
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Древние мечети и мавзолеи
- 🍇 Прогулка по винодельне
- 🛍️ Традиционные ремесла Лагича
- 🌉 Захватывающие виды с подвесного моста
- 🕌 Исторические улочки и мастерские
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. Весной и осенью можно насладиться более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов. Зимой также возможно посещение, но стоит учитывать более прохладную погоду.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мавзолей Дири-Баба
- Джума-мечеть
- Винодельня
- Лагич
Описание экскурсии
Родина вина и поэзии
Древнее Ширванское ханство существовало с 8 по 16 столетие нашей эры на территории современного Азербайджана. Современники писали, что столица этих мест, Шемаха, была построена с неслыханной роскошью. Ее следы сохранились и поныне: даже после разрушительных войн и череды землетрясений города и поселки раз за разом отстраивались заново.
В поисках памятников и легенд Шемаханского царства мы проедем от приморских областей до подножия Большого Кавказа. По пути я расскажу, зачем сюда приезжал Афанасий Никитин и какие приключения пережил здесь Александр Дюма. Познакомлю с несколькими шедеврами исламского зодчества. Проведу в настоящий город мастеров и покажу, как древний дух торговли и рукоделия процветает здесь и в наши дни.
Старинные чудеса Востока
- Начнем с осмотра азербайджанской Петры — высеченного в скале мавзолея Дири-Баба. Поговорим о традициях паломников и выясним, почему сюда едут искатели жизненной мудрости и при чем здесь «живой дедушка»
- В Шемахе остановимся возле Джума-мечети — второй старейшей мечети на Кавказе. Убедимся, что арабский шейх неслучайно выбрал ее в качестве своей резиденции
- Остановка у винодельни, где вы сможете прогуляться по территории, насладиться атмосферой и, при желании, приобрести продукцию местного производства. Экскурсионная программа по винодельне не предусмотрена
- По дороге через горный серпантин сделаем несколько остановок, в том числе и у подвесного моста, где вас поразит панорама здешних мест
- Посетим «Лагич» — историко-культурный заповедник и центр традиционных ремесел. С давних пор посёлок знаменит гравированной медной утварью, шелковыми коврами и холодным оружием ручной работы. Здесь мы успеем:
— увидеть средневековые узкие улочки
— посетить старинные ремесленные кварталы, подземную баню, мечеть «Зеверо»
— заглянуть в мастерские ремесленников, искусство которых передается из поколения в поколение
— сфотографироваться в азербайджанских национальных костюмах возле домов местных жителей
— посетить историко-краеведческий музей
— приобрести лечебные горные травы, настойки, экзотические варенья и мед
— попробовать национальную кухню
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz на 8 мест. Гостям предоставляется бутилированная вода.
- По запросу может быть предоставлен микроавтобус до 20 мест. Подробности уточняйте при бронировании.
- Экскурсию проведу я или один из гидов из моей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты (2-3€ на человека)
- Питание (от 10€ на человека)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле вашего отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анар — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1570 туристов
Мы хотим подарить вам, дорогие гости, любовь к Баку, рассказать о многовековой истории и богатейшей культуре Азербайджана, помочь вам почувствовать неповторимую ауру и дух города. Познакомить вас с обычаями страны и многовековой национальной кухней. Мы сделаем так, чтобы ваше путешествие оказалось настоящей сказкой.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Заур с первых минут экскурсии располагает к себе. Очень позитивный, с хорошим чувством юмора. Важно не только знать историю, но суметь заинтересовать и увлечь своим рассказом - это точно про него. Еще он знает места, где можно вкусно поесть, хорошие анекдоты и тосты) С ним комфортно и надежно. Большое спасибо за экскурсию! Это был наш лучший день в Азербайджане!
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Наше путешествие в Азербайджан оказалось незабываемым, и во многом благодаря великолепной экскурсии, организованной Анаром. Это был наш первый визит в эту страну, и мы хотели окунуться в местную культуру и
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Были на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибо нашему гиду, который отвечал на все наши вопросы и по возможности старался учесть наши
+1
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Прошло уже несколько недель после нашего путешествия, а я до сих пор помню всю нашу поездку в деталях и вспоминаю с такой теплотой! Анар, большое спасибо, что показали нам совершенно
+2
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Провели замечательно день семьей в компании одного из лучших гидов Баку Анара. Забрал нашу компанию из 6 человек из Бузовны и целый день был наполнен путешествием😎 Кстати в сезон как
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M
Нам очень повезло, что мы провели целый день с Анаром. Это была интересная поездка за пределы Баку, где мы увидели разные достопримечательности, горы, русскую деревню (там отличное домашнее гранатовой вино!).
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