Древнее Ширванское ханство существовало с 8 по 16 столетие нашей эры на территории современного Азербайджана. Современники писали, что столица этих мест, Шемаха, была построена с неслыханной роскошью. Ее следы сохранились и поныне: даже после разрушительных войн и череды землетрясений города и поселки раз за разом отстраивались заново.
В поисках памятников и легенд Шемаханского царства мы проедем от приморских областей до подножия Большого Кавказа. По пути я расскажу, зачем сюда приезжал Афанасий Никитин и какие приключения пережил здесь Александр Дюма. Познакомлю с несколькими шедеврами исламского зодчества. Проведу в настоящий город мастеров и покажу, как древний дух торговли и рукоделия процветает здесь и в наши дни.