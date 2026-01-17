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Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор

Откройте для себя древнюю Шемаху, её историю и ремесла. Погрузитесь в атмосферу восточных сказок и наслаждайтесь уникальными видами
Шемаха - это место, где история встречается с современностью. Путешественники смогут увидеть древние мечети, винодельни и ремесленные мастерские. Прогулка по историческим улочкам Лагича оставит незабываемые впечатления.

Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и традициями Азербайджана, ощутить дух торговли и ремесел, который процветает здесь и сегодня
4.8
69 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Древние мечети и мавзолеи
  • 🍇 Прогулка по винодельне
  • 🛍️ Традиционные ремесла Лагича
  • 🌉 Захватывающие виды с подвесного моста
  • 🕌 Исторические улочки и мастерские

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. Весной и осенью можно насладиться более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов. Зимой также возможно посещение, но стоит учитывать более прохладную погоду.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор

Что можно увидеть

  • Мавзолей Дири-Баба
  • Джума-мечеть
  • Винодельня
  • Лагич

Описание экскурсии

Родина вина и поэзии

Древнее Ширванское ханство существовало с 8 по 16 столетие нашей эры на территории современного Азербайджана. Современники писали, что столица этих мест, Шемаха, была построена с неслыханной роскошью. Ее следы сохранились и поныне: даже после разрушительных войн и череды землетрясений города и поселки раз за разом отстраивались заново.

В поисках памятников и легенд Шемаханского царства мы проедем от приморских областей до подножия Большого Кавказа. По пути я расскажу, зачем сюда приезжал Афанасий Никитин и какие приключения пережил здесь Александр Дюма. Познакомлю с несколькими шедеврами исламского зодчества. Проведу в настоящий город мастеров и покажу, как древний дух торговли и рукоделия процветает здесь и в наши дни.

Старинные чудеса Востока

  • Начнем с осмотра азербайджанской Петры — высеченного в скале мавзолея Дири-Баба. Поговорим о традициях паломников и выясним, почему сюда едут искатели жизненной мудрости и при чем здесь «живой дедушка»
  • В Шемахе остановимся возле Джума-мечети — второй старейшей мечети на Кавказе. Убедимся, что арабский шейх неслучайно выбрал ее в качестве своей резиденции
  • Остановка у винодельни, где вы сможете прогуляться по территории, насладиться атмосферой и, при желании, приобрести продукцию местного производства. Экскурсионная программа по винодельне не предусмотрена
  • По дороге через горный серпантин сделаем несколько остановок, в том числе и у подвесного моста, где вас поразит панорама здешних мест
  • Посетим «Лагич» — историко-культурный заповедник и центр традиционных ремесел. С давних пор посёлок знаменит гравированной медной утварью, шелковыми коврами и холодным оружием ручной работы. Здесь мы успеем:
    — увидеть средневековые узкие улочки
    — посетить старинные ремесленные кварталы, подземную баню, мечеть «Зеверо»
    — заглянуть в мастерские ремесленников, искусство которых передается из поколения в поколение
    — сфотографироваться в азербайджанских национальных костюмах возле домов местных жителей
    — посетить историко-краеведческий музей
    — приобрести лечебные горные травы, настойки, экзотические варенья и мед
    — попробовать национальную кухню

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz на 8 мест. Гостям предоставляется бутилированная вода.
  • По запросу может быть предоставлен микроавтобус до 20 мест. Подробности уточняйте при бронировании.
  • Экскурсию проведу я или один из гидов из моей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты (2-3€ на человека)
  • Питание (от 10€ на человека)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашего отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анар
Анар — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1570 туристов
Мы хотим подарить вам, дорогие гости, любовь к Баку, рассказать о многовековой истории и богатейшей культуре Азербайджана, помочь вам почувствовать неповторимую ауру и дух города. Познакомить вас с обычаями страны и многовековой национальной кухней. Мы сделаем так, чтобы ваше путешествие оказалось настоящей сказкой.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
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1
3
2
3
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А
Заур с первых минут экскурсии располагает к себе. Очень позитивный, с хорошим чувством юмора. Важно не только знать историю, но суметь заинтересовать и увлечь своим рассказом - это точно про него. Еще он знает места, где можно вкусно поесть, хорошие анекдоты и тосты) С ним комфортно и надежно. Большое спасибо за экскурсию! Это был наш лучший день в Азербайджане!
Заур с первых минут экскурсии располагает к себе. Очень позитивный, с хорошим чувством юмора. Важно не
Заур с первых минут экскурсии располагает к себе. Очень позитивный, с хорошим чувством юмора. Важно не
Заур с первых минут экскурсии располагает к себе. Очень позитивный, с хорошим чувством юмора. Важно не
Заур с первых минут экскурсии располагает к себе. Очень позитивный, с хорошим чувством юмора. Важно не
Заур с первых минут экскурсии располагает к себе. Очень позитивный, с хорошим чувством юмора. Важно не
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Linkov
Наше путешествие в Азербайджан оказалось незабываемым, и во многом благодаря великолепной экскурсии, организованной Анаром. Это был наш первый визит в эту страну, и мы хотели окунуться в местную культуру и
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насладиться красивыми пейзажами.

После того, как мы забронировали экскурсию, я решил позвонить Анару, чтобы уточнить некоторые моменты. Он подробно рассказал нам о планируемом маршруте и достопримечательностях, которые мы посетим. Однако, когда я упомянул наши пожелания - более аутентичные культурные впечатления и уникальные виды, Анар предложил нам альтернативный маршрут на север. Он рассказал о редком селе с уникальной культурой, куда мы отправимся на обед, а также о марсианских ландшафтах, которые мы увидим по дороге. Я согласился, и могу сказать, что нисколько не пожалел.

Дорога была довольно долгой, но виды, которые открывались перед нами, были просто потрясающими. Это было как увидеть заставку Windows - настолько красиво и захватывающе. Весь путь мы общались с Анаром, который оказался не только замечательным гидом, но и очень эрудированным человеком. Мы обсудили множество интересных тем, и он делился с нами культурными особенностями и историей каждого места, которое мы проезжали.

Мы попробовали кутабы по дороге, приготовленные на дровах, и это было просто восхитительно.

Дорога действительно была долгой, и это может быть важным моментом для тех, кто не любит длительные поездки. Мы выехали утром и вернулись только поздно вечером. Но, поверьте, эти потрясающие горные пейзажи и уникальные впечатления стоят каждого потраченного часа. Наша семья осталась в полном восторге, и даже наш сын, хоть и жаловался на продолжительность пути, в итоге остался доволен.

Мы искренне рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет увидеть настоящую, аутентичную сторону Азербайджана и насладиться незабываемыми пейзажами. Спасибо Анару за это прекрасное приключение!

Наше путешествие в Азербайджан оказалось незабываемым, и во многом благодаря великолепной экскурсии, организованной Анаром. Это был
Наше путешествие в Азербайджан оказалось незабываемым, и во многом благодаря великолепной экскурсии, организованной Анаром. Это был
Наше путешествие в Азербайджан оказалось незабываемым, и во многом благодаря великолепной экскурсии, организованной Анаром. Это был
Наше путешествие в Азербайджан оказалось незабываемым, и во многом благодаря великолепной экскурсии, организованной Анаром. Это был
Наше путешествие в Азербайджан оказалось незабываемым, и во многом благодаря великолепной экскурсии, организованной Анаром. Это был
Наше путешествие в Азербайджан оказалось незабываемым, и во многом благодаря великолепной экскурсии, организованной Анаром. Это был
Наше путешествие в Азербайджан оказалось незабываемым, и во многом благодаря великолепной экскурсии, организованной Анаром. Это был
Наше путешествие в Азербайджан оказалось незабываемым, и во многом благодаря великолепной экскурсии, организованной Анаром. Это был
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Валерия
Были на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибо нашему гиду, который отвечал на все наши вопросы и по возможности старался учесть наши
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пожелания.
Программа поездки очень насыщенная, поэтому мы получили просто массу положительных эмоций. Дорога занимает немало времени, но пейзажи за окном настолько великолепные, что просто не оторваться.
Отдельно хочу отметить то, что наш гид оказался также и отличным водителем. Моментами на горной дороге был плотный туман, но мы чувствовали себя совершенно спокойно.
Данная экскурсия - это отличная возможность познакомиться с разнообразием природы, а также с культурой и историей Азербайджана.

Были на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибо
Были на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибо
Были на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибо
Были на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибо
Были на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибо
Были на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибо
Были на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибо
Были на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибо+1
Были на экскурсии с гидом Рамилем. День прошел легко и очень интересно. За это большое спасибо
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Надежда
Прошло уже несколько недель после нашего путешествия, а я до сих пор помню всю нашу поездку в деталях и вспоминаю с такой теплотой! Анар, большое спасибо, что показали нам совершенно
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иной Азербайджан - такой вкусный, такой колоритный, такой улыбчивый и главное, - солнечный! Мы проехали шикарным маршрутом! Посетили мечеть и узнали много про религию; а дальше - было что-то невообразимое: мы попали на закрытую «вечеринку» с дегустацией вина, разнообразной еды и чарующей музыкой и народными танцами! Только гид со знаниями нужных людей и опытом в договоренностях мог нас туда провести! Если бы мы приехали сами - пошли бы мимо лесом (((А дальше было, как в сказке, наивкуснейшие лепешки под открытым небом, веревочный мост, колоритные, захватывающие дух горы и пейзажи и конечно, сам Лагич! Скажу честно, на празднике вина мы сбили весь график… и в Лагич приехали к закрытию лавочек и… их для нас открыли! И показали все местные рукоделия и изделия! А дальше, и это нас повергло в приятный шок ещё больше, мы приехали в обсерваторию, где для нас двоих открыли целый музей! Ведь мы «опоздали» почти на 2 часа… и это было просто вишенкой на торте! Личная экскурсия от самого научного сотрудника станции!) это просто восторг-восторг-восторг!!!
Ну, и про личные качества: Анар - знающий гид! Это важно! Я много где была, но могу сказать - гидов с историческим образованием- единицы! А здесь и коренной бакинец, и хорошо поставленная речь, и культурный, и образование профильное, и возможности открыть закрытые двери - комбо в квадрате))) Очень и очень советую! Спасибо!

Прошло уже несколько недель после нашего путешествия, а я до сих пор помню всю нашу поездку
Прошло уже несколько недель после нашего путешествия, а я до сих пор помню всю нашу поездку
Прошло уже несколько недель после нашего путешествия, а я до сих пор помню всю нашу поездку
Прошло уже несколько недель после нашего путешествия, а я до сих пор помню всю нашу поездку
Прошло уже несколько недель после нашего путешествия, а я до сих пор помню всю нашу поездку
Прошло уже несколько недель после нашего путешествия, а я до сих пор помню всю нашу поездку
Прошло уже несколько недель после нашего путешествия, а я до сих пор помню всю нашу поездку
Прошло уже несколько недель после нашего путешествия, а я до сих пор помню всю нашу поездку+2
Прошло уже несколько недель после нашего путешествия, а я до сих пор помню всю нашу поездку
Прошло уже несколько недель после нашего путешествия, а я до сих пор помню всю нашу поездку
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Анастасия
Провели замечательно день семьей в компании одного из лучших гидов Баку Анара. Забрал нашу компанию из 6 человек из Бузовны и целый день был наполнен путешествием😎 Кстати в сезон как
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я поняла в субботу и в воскресенье лучше не тратить время на пляж, а отправляться на экскурсии, очень много народу отдыхает на море 🤪 Так мы и поступили и не пожалели. Экскурсия была подстроена под нас, что мы хотели, то и смотрели исходя из программы экскурсии Очень понравилась улочка ремесленников в Лагече, сейчас это редкость, что так сохраняются и передаются из поколения в поколение рукотворные ремёсла. Нам продемонстрировали как делаются медные тарелочки и гравируется рисунок в ручную. Мы купили очень ароматные травы для чая🥰 Покушали кутабы и попили чай с чабрецом. Усталые, но довольные вернулись в свои апартаменты. Всем советую эту экскурсию на целый день, скучно не будет, а в компании Анара очень интересно и познавательно 😎

Провели замечательно день семьей в компании одного из лучших гидов Баку Анара. Забрал нашу компанию из
Провели замечательно день семьей в компании одного из лучших гидов Баку Анара. Забрал нашу компанию из
Провели замечательно день семьей в компании одного из лучших гидов Баку Анара. Забрал нашу компанию из
Провели замечательно день семьей в компании одного из лучших гидов Баку Анара. Забрал нашу компанию из
Провели замечательно день семьей в компании одного из лучших гидов Баку Анара. Забрал нашу компанию из
Провели замечательно день семьей в компании одного из лучших гидов Баку Анара. Забрал нашу компанию из
Провели замечательно день семьей в компании одного из лучших гидов Баку Анара. Забрал нашу компанию из
Провели замечательно день семьей в компании одного из лучших гидов Баку Анара. Забрал нашу компанию из
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M
Нам очень повезло, что мы провели целый день с Анаром. Это была интересная поездка за пределы Баку, где мы увидели разные достопримечательности, горы, русскую деревню (там отличное домашнее гранатовой вино!).
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Информация подавалась в адекватном объеме - без перегруза или дефицита. А благодаря нашим вопросам мы узнали много нового о стране и ее людях. В итоге, вернувшись домой, хочется больше почитать об Азербайджане и его известных жителях. Также понравилось, что вечером мы ужинали в местном кафе. Сам Анар - умный и приятный собеседник, плюс он договорился, чтобы нас приняли в музее Нобелей (куда так просто трудно попасть). Мы ощутили настоящее кавказское гостеприимство! Всё прошло на высоком уровне, рекомендуем!

Нам очень повезло, что мы провели целый день с Анаром. Это была интересная поездка за пределы
Нам очень повезло, что мы провели целый день с Анаром. Это была интересная поездка за пределы
Нам очень повезло, что мы провели целый день с Анаром. Это была интересная поездка за пределы
Нам очень повезло, что мы провели целый день с Анаром. Это была интересная поездка за пределы
Нам очень повезло, что мы провели целый день с Анаром. Это была интересная поездка за пределы
Нам очень повезло, что мы провели целый день с Анаром. Это была интересная поездка за пределы
Нам очень повезло, что мы провели целый день с Анаром. Это была интересная поездка за пределы
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