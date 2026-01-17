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насладиться красивыми пейзажами.



После того, как мы забронировали экскурсию, я решил позвонить Анару, чтобы уточнить некоторые моменты. Он подробно рассказал нам о планируемом маршруте и достопримечательностях, которые мы посетим. Однако, когда я упомянул наши пожелания - более аутентичные культурные впечатления и уникальные виды, Анар предложил нам альтернативный маршрут на север. Он рассказал о редком селе с уникальной культурой, куда мы отправимся на обед, а также о марсианских ландшафтах, которые мы увидим по дороге. Я согласился, и могу сказать, что нисколько не пожалел.



Дорога была довольно долгой, но виды, которые открывались перед нами, были просто потрясающими. Это было как увидеть заставку Windows - настолько красиво и захватывающе. Весь путь мы общались с Анаром, который оказался не только замечательным гидом, но и очень эрудированным человеком. Мы обсудили множество интересных тем, и он делился с нами культурными особенностями и историей каждого места, которое мы проезжали.



Мы попробовали кутабы по дороге, приготовленные на дровах, и это было просто восхитительно.



Дорога действительно была долгой, и это может быть важным моментом для тех, кто не любит длительные поездки. Мы выехали утром и вернулись только поздно вечером. Но, поверьте, эти потрясающие горные пейзажи и уникальные впечатления стоят каждого потраченного часа. Наша семья осталась в полном восторге, и даже наш сын, хоть и жаловался на продолжительность пути, в итоге остался доволен.



Мы искренне рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет увидеть настоящую, аутентичную сторону Азербайджана и насладиться незабываемыми пейзажами. Спасибо Анару за это прекрасное приключение!