В Азербайджане есть удивительная область — древняя Шемаха. Центр торговли и родина царицы из сказки о золотом петушке, это место издавна манило путешественников (достаточно вспомнить Александра Дюма и его книгу о Кавказе!). Здесь вы изучите историю и этнографию, узнаете, где искать лучший шелк, медную посуду и украшения. А еще обнаружите азербайджанские имена в космосе!

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Описание

Что вас ожидает

Родина вина и поэзии

Древнее Ширванское ханство существовало с 8 по 16 столетие нашей эры на территории современного Азербайджана. Современники писали, что столица этих мест, Шемаха, была построена с неслыханной роскошью. Ее следы сохранились и поныне: даже после разрушительных войн и череды землетрясений города и поселки раз за разом отстраивались заново.

В поисках памятников и легенд Шемаханского царства мы проедем от приморских областей до подножия Большого Кавказа. По пути я расскажу, зачем сюда приезжал Афанасий Никитин и какие приключения пережил здесь Александр Дюма. Познакомлю с несколькими шедеврами исламского зодчества. Проведу в настоящий город мастеров и покажу, как древний дух торговли и рукоделия процветает здесь и в наши дни.

Старинные чудеса Востока

Начнем с осмотра азербайджанской Петры — высеченного в скале мавзолея Дири-Баба . Поговорим о традициях паломников и выясним, почему сюда едут искатели жизненной мудрости и при чем здесь «живой дедушка»;

. Поговорим о традициях паломников и выясним, почему сюда едут искатели жизненной мудрости и при чем здесь «живой дедушка»; В Шемахе остановимся возле Джума-мечети – второй старейшей мечети на Кавказе. Убедимся, что арабский шейх неслучайно выбрал ее в качестве своей резиденции.

– второй старейшей мечети на Кавказе. Убедимся, что арабский шейх неслучайно выбрал ее в качестве своей резиденции. Шемахинская астрофизическая обсерватория — обсудим открытия азербайджанских ученых в области астрофизики и небесные объекты, названные в честь жителей страны;

— обсудим открытия азербайджанских ученых в области астрофизики и небесные объекты, названные в честь жителей страны; По дороге через горный серпантин сделаем несколько остановок, в том числе и у подвесного моста, где вас поразит панорама здешних мест;

Посетим Лагич — историко-культурный заповедник и центр традиционных ремесел. С давних пор посёлок знаменит гравированной медной утварью, шелковыми коврами и холодным оружием ручной работы. Здесь мы успеем:

— увидеть средневековые узкие улочки;

— посетить старинные ремесленные кварталы, подземную баню, мечеть «Зеверо»;

— заглянуть в мастерские ремесленников, искусство которых передается из поколения в поколение;

— сфотографироваться в азербайджанских национальных костюмах возле домов местных жителей;

— посетить историко-краеведческий музей;

— приобрести лечебные горные травы, настойки, экзотические варенья и мед;

— попробовать национальную кухню;

— историко-культурный заповедник и центр традиционных ремесел. С давних пор посёлок знаменит гравированной медной утварью, шелковыми коврами и холодным оружием ручной работы. Здесь мы успеем: — увидеть средневековые узкие улочки; — посетить старинные ремесленные кварталы, подземную баню, мечеть «Зеверо»; — заглянуть в мастерские ремесленников, искусство которых передается из поколения в поколение; — сфотографироваться в азербайджанских национальных костюмах возле домов местных жителей; — посетить историко-краеведческий музей; — приобрести лечебные горные травы, настойки, экзотические варенья и мед; — попробовать национальную кухню; Басгал и Ивановка — древнейшие населенные пункты, где вы встретите неповторимый уклад сельской жизни, уникальные природные ландшафты и рукотворные чудеса (еще до нашей эры здесь вымостили улицы камнем и провели канализацию).

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz на 8 мест. Гостям предоставляется бутилированная вода.

По запросу может быть предоставлен микроавтобус до 20 мест. Подробности уточняйте при бронировании.

Дополнительные расходы