Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор

Проехать маршрутами древних караванов на родину виноделия и народных ремёсел

В Азербайджане есть удивительная область — древняя Шемаха.

Центр торговли и родина царицы из сказки о золотом петушке, это место издавна манило путешественников (достаточно вспомнить Александра Дюма и его книгу о Кавказе!). Здесь вы изучите историю и этнографию, узнаете, где искать лучший шелк, медную посуду и украшения. А еще обнаружите азербайджанские имена в космосе!
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
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Описание

Что вас ожидает

Родина вина и поэзии

Древнее Ширванское ханство существовало с 8 по 16 столетие нашей эры на территории современного Азербайджана. Современники писали, что столица этих мест, Шемаха, была построена с неслыханной роскошью. Ее следы сохранились и поныне: даже после разрушительных войн и череды землетрясений города и поселки раз за разом отстраивались заново.

В поисках памятников и легенд Шемаханского царства мы проедем от приморских областей до подножия Большого Кавказа. По пути я расскажу, зачем сюда приезжал Афанасий Никитин и какие приключения пережил здесь Александр Дюма. Познакомлю с несколькими шедеврами исламского зодчества. Проведу в настоящий город мастеров и покажу, как древний дух торговли и рукоделия процветает здесь и в наши дни.

Старинные чудеса Востока

  • Начнем с осмотра азербайджанской Петры — высеченного в скале мавзолея Дири-Баба. Поговорим о традициях паломников и выясним, почему сюда едут искатели жизненной мудрости и при чем здесь «живой дедушка»;
  • В Шемахе остановимся возле Джума-мечети – второй старейшей мечети на Кавказе. Убедимся, что арабский шейх неслучайно выбрал ее в качестве своей резиденции.
  • Шемахинская астрофизическая обсерватория — обсудим открытия азербайджанских ученых в области астрофизики и небесные объекты, названные в честь жителей страны;
  • По дороге через горный серпантин сделаем несколько остановок, в том числе и у подвесного моста, где вас поразит панорама здешних мест;
  • Посетим Лагич — историко-культурный заповедник и центр традиционных ремесел. С давних пор посёлок знаменит гравированной медной утварью, шелковыми коврами и холодным оружием ручной работы. Здесь мы успеем:
    — увидеть средневековые узкие улочки;
    — посетить старинные ремесленные кварталы, подземную баню, мечеть «Зеверо»;
    — заглянуть в мастерские ремесленников, искусство которых передается из поколения в поколение;
    — сфотографироваться в азербайджанских национальных костюмах возле домов местных жителей;
    — посетить историко-краеведческий музей;
    — приобрести лечебные горные травы, настойки, экзотические варенья и мед;
    — попробовать национальную кухню;
  • Басгал и Ивановка — древнейшие населенные пункты, где вы встретите неповторимый уклад сельской жизни, уникальные природные ландшафты и рукотворные чудеса (еще до нашей эры здесь вымостили улицы камнем и провели канализацию).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz на 8 мест. Гостям предоставляется бутилированная вода.
  • По запросу может быть предоставлен микроавтобус до 20 мест. Подробности уточняйте при бронировании.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты (2-3€ на человека)
  • Питание (от 10€ на человека)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле вашего отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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