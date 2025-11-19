Маршрут проведёт вас через величественные горы Карабаха — земли, где история переживала боль, борьбу и возрождение.
Вы увидите Шушу — «консерваторию Кавказа», исследуете Ханкенди, прикоснётесь к культурным корням Азербайджана и почувствуете дыхание региона, который вновь наполняется жизнью.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Баку
Дорога занимает ориентировочно 5 часов. По пути — короткая остановка для кофе или чая и разминки.
13:00 — прибытие в Шушу
Вводная информация, начало пешей прогулки по городу: Шушинская крепость, мечети, центральная площадь, горная поляна Чыдыр Дюзу — и многое другое.
14:30 — обед в местном ресторане (по желанию)
Сразу после — выезд в Ханкенди.
16:10–17:00 — экскурсия по Ханкенди
Центральная площадь и скульптурный комплекс «Мы — наши горы».
17:30 — выезд обратно в Баку
Прибытие в город — ориентировочно в 22:30–23:00.
Тайминг зависит от дорожных условий. Маршрут и порядок посещения локаций можно скорректировать под пожелания группы.
Вы узнаете:
- Почему Шушу называют «консерваторией Кавказа»
- Памятники каким известным деятелям установлены в Карабахе
- Как жили и развивались эти земли на протяжении веков
- А также о последствиях разрушений и масштабных восстановительных работах, которые ведутся после возвращения региона под контроль Азербайджана
Организационные детали
- Поедем на седане или минивэне Mercedes с кондиционером
- В стоимость включено: трансфер, вода и закуски в автомобиле
- Отдельно по желанию оплачивается питание, а также входные билеты в некоторые музеи — цена по запросу
- Программа 7+
- Для поездки на территорию Карабаха необходима регистрация, поэтому не позднее 5 дней до экскурсии нужно предоставить копию паспорта — для получения разрешения
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Исмаил — ваша команда гидов в Баку
У нас собственный многолетний гостиничный, рекламный и туристический бизнес в Баку и в регионах Азербайджана. Команда наших профессиональных гидов на 6 языках мира проведёт увлекательную, познавательную и незабываемую экскурсию с
