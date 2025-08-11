Экскурсия по Гобустану, Апшерону и Старому городу Баку предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным и природным наследием Азербайджана.
Участники смогут увидеть древние петроглифы, интерактивные экспозиции и знаменитые грязевые вулканы в Гобустане. На Апшеронском полуострове ожидает посещение Янардага и храма Атешгях, где огонь горит веками.
В Старом городе Баку вы насладитесь панорамой с Девичьей башни и ощутите атмосферу восточной культуры в Ичери-Шехер
Участники смогут увидеть древние петроглифы, интерактивные экспозиции и знаменитые грязевые вулканы в Гобустане. На Апшеронском полуострове ожидает посещение Янардага и храма Атешгях, где огонь горит веками.
В Старом городе Баку вы насладитесь панорамой с Девичьей башни и ощутите атмосферу восточной культуры в Ичери-Шехер
6 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Древние петроглифы Гобустана
- 🔥 Легендарный Янардаг
- 🏛 Храм огня Атешгях
- 🏰 Девичья башня
- 🚶♂️ Узкие улочки Ичери-Шехер
- 🌋 Грязевые вулканы
Что можно увидеть
- Девичья башня
- Дворец Ширваншахов
- Янардаг
- Атешгях
- Ичери-Шехер
Описание экскурсии
В Гобустане:
- Вы осмотрите древние петроглифы и выясните, какую роль играли эти рисунки в повседневной жизни и религиозных ритуалах древних обитателей региона
- Посетите интерактивный музей, где погрузитесь в доисторическую культуру Гобустана и рассмотрите 3D-модели и мультимедийные экспозиции
- И полюбуетесь грязевыми вулканами — вы будто перенесётесь на другую планету! Мы расскажем о природных процессах, а вы сделаете яркие фотографии на фоне пузырящейся грязи
На Апшеронском полуострове:
- Вы увидите загадочное место, где огонь вырывается из земли на протяжении нескольких веков. Янардаг окутан легендами, а его пламя олицетворяет дух Азербайджана как «Страны огней»
- И заглянете в Атешгях — храм огня. Здесь вы узнаете о традициях огнепоклонников, историческом значении и религиозной роли храма
А в Старом городе:
- Вы подниметесь на Девичью башню и насладитесь панорамой города и Каспийского моря
- Оцените Дворец Ширваншахов, его величественные залы, мечеть, мавзолей и средневековые бани, отражающие культуру азербайджанского народа
- Прогуляетесь по узким улочкам Ичери-Шехер, ощутите дух восточной культуры и посмотрите на старинные караван-сараи
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Mercedes Vito или Mercedes Sprinter (в зависимости от размера группы) с кондиционером
- Обратите внимание: экскурсия длится около 8–10 часов
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: Гобустан — 20 манат, подъём к грязевым вулканам — 30 манат за чел., Янардаг и Атешгях — 15 манат за чел. и обед
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€7
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камал — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 63 туристов
Я владелец туристического агентства, чья миссия — познакомить гостей с культурой, природой и историей Азербайджана через тщательно организованные экскурсии. Мы предлагаем экскурсии по Баку, Гобустану, Шамахе, Губе и Шахдагу, обеспечиваемЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Вера
11 авг 2025
Отличная экскурсия по живописным местам. Замечательный гид Мурад любит свою страну и заряжает этой любовью туристов. Он не только увлекательно рассказывал, но и подробно отвечал на наши вопросы и давал рекомендации.
Из минусов - не посетили интерактивный музей в Гобустане, а также не было экскурсии по Старому городу, хотя эти достопримечательности заявлены в программе тура.
Из минусов - не посетили интерактивный музей в Гобустане, а также не было экскурсии по Старому городу, хотя эти достопримечательности заявлены в программе тура.
Л
Людмила
10 авг 2025
Старого города в экскурсии не было. За подъем на внедорожниках взяли больше, чем было заявлено заранее.
М
Марианна
8 авг 2025
Посетила экскурсию Гобустан, Апшерон и старый город все прошло отлично, гид Джавид интересно все рассказал. Узнала много нового. Джавид прекрасно владеет материалом. И в завершении была проведена экскурсия по старому городу. Я рекомендую данную экскурсию и Джавида как профессионального гида. Спасибо большое
О
Ольга
7 авг 2025
Все прошло, как заявлено!
Все понравилось!
Все понравилось!
Екатерина
30 июл 2025
МОШЕННИЧЕСТВО, ТРАТА ДЕНЕГ И НЕРВОВ!!!
Даже и не знаю, с чего начать…
Экскурсию проводит совершенно некомпетентный человек с пооверхностными "знаниями" из интернета. Очень грубый человек, расист и сексист!
В Старый город, заявленный по
Даже и не знаю, с чего начать…
Экскурсию проводит совершенно некомпетентный человек с пооверхностными "знаниями" из интернета. Очень грубый человек, расист и сексист!
В Старый город, заявленный по
В
Виктор
28 июл 2025
Все ёмко, не утомительно, классные локации. Гид Джавид очень внимательный и с чувством юмора.
Э
Эльмира
24 июл 2025
Отличный тур по Гобустану и Апшерону! Всё прошло очень организованно и комфортно. Особенно хочется отметить нашего гида Джавида — он настоящий профессионал. Рассказы были интересными, насыщенными, но не перегруженными —
О
Ольга
22 июл 2025
В автобусе был очень плохой звук, плохо было слышно экскурсию.
Также в описании была заявлена часть прогулки по старому городу, но в итоге ее не было.
Также в описании была заявлена часть прогулки по старому городу, но в итоге ее не было.
Елизавета
1 июл 2025
Джавид - отличный рассказчик и очень живой и открытый человек. Он познакомил нас с историей Азербайджана и Баку, провел по интереснейшим местам. Несмотря на продолжительную экскурсию, благодаря Джавиду время пролетело незаметно.
К
Королева
23 июн 2025
Были на экскурсии вместе с Джавидом, было на двух языках и это нисколько не мешало, наоборот истории дополнялись. Посетили прекрасные места, узнали новые интересные факты, покушали вкусную местную кухню. Большое спасибо за гостеприимство!
Ekaterina
16 июн 2025
Посетили экскурсию в Гобустан и на Апшеронский полуостров. Очень было интересно выехать за окрестности Баку. В целом, все было очень хорошо и познавательно. Мы с мужем попали в международную группу)
Л
Лариса
15 июн 2025
Экскурсия оставила приятные впечатления. Несмотря на продолжительность совсем неутомительно, благодаря гиду Джавиду. Он внимательный, очень эмпатичный. Рассказал много интересного про Гобустан, зороастризм. Все весело и непринуждённо. А потом ещё и организовал нам обратный трансфер. Спасибо.🙏 Рекомендую всем 🚨
А
Алиса
12 июн 2025
Экскурсия-супер👍🏻 Если есть свободный день в Баку - ехать однозначно. Было познавательно и интересно. Мне особенно понравился Гобустан и грязевые вулканы
Е
Елена
8 июн 2025
Я забронировала вчера и вот сегодня я уже ехала в крутой компании неизвестных мне людей)
Меня забрали из отеля, до всех мест был организован трансфер, доступная информация, гид Баркай (туркиш гайд) очень крутой, приветливый, отзывчивый.
Я рекомендую всем!
Меня забрали из отеля, до всех мест был организован трансфер, доступная информация, гид Баркай (туркиш гайд) очень крутой, приветливый, отзывчивый.
Я рекомендую всем!
М
Мария
6 мая 2025
Экскурсия проходила на 3х языках, что крайне неудобно для восприятия. Соответственно количество информации от гида было небольшим.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
Природные чудеса Апшерона: розовое озеро, вулканы и Янардаг
Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
16 сен в 10:00
18 сен в 10:00
от €270 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
19 сен в 08:00
21 сен в 08:00
от €129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Исламская архитектура Баку
Погрузитесь в исламскую культуру Азербайджана, посетив святыни Баку и Апшерона. Узнайте об обрядах и традициях, которые веками формировали местную жизнь
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€97 за всё до 3 чел.