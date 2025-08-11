Мои заказы

Гобустан, Апшерон и Старый город Баку

Погрузитесь в мир древних петроглифов, легендарных огней и восточной архитектуры. Увлекательное путешествие по богатствам Азербайджана
Экскурсия по Гобустану, Апшерону и Старому городу Баку предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным и природным наследием Азербайджана.

Участники смогут увидеть древние петроглифы, интерактивные экспозиции и знаменитые грязевые вулканы в Гобустане. На Апшеронском полуострове ожидает посещение Янардага и храма Атешгях, где огонь горит веками.

В Старом городе Баку вы насладитесь панорамой с Девичьей башни и ощутите атмосферу восточной культуры в Ичери-Шехер
4.5
18 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Древние петроглифы Гобустана
  • 🔥 Легендарный Янардаг
  • 🏛 Храм огня Атешгях
  • 🏰 Девичья башня
  • 🚶‍♂️ Узкие улочки Ичери-Шехер
  • 🌋 Грязевые вулканы
Ближайшие даты:
15
сен16
сен17
сен18
сен19
сен20
сен21
сен
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Девичья башня
  • Дворец Ширваншахов
  • Янардаг
  • Атешгях
  • Ичери-Шехер

Описание экскурсии

В Гобустане:

  • Вы осмотрите древние петроглифы и выясните, какую роль играли эти рисунки в повседневной жизни и религиозных ритуалах древних обитателей региона
  • Посетите интерактивный музей, где погрузитесь в доисторическую культуру Гобустана и рассмотрите 3D-модели и мультимедийные экспозиции
  • И полюбуетесь грязевыми вулканами — вы будто перенесётесь на другую планету! Мы расскажем о природных процессах, а вы сделаете яркие фотографии на фоне пузырящейся грязи

На Апшеронском полуострове:

  • Вы увидите загадочное место, где огонь вырывается из земли на протяжении нескольких веков. Янардаг окутан легендами, а его пламя олицетворяет дух Азербайджана как «Страны огней»
  • И заглянете в Атешгях — храм огня. Здесь вы узнаете о традициях огнепоклонников, историческом значении и религиозной роли храма

А в Старом городе:

  • Вы подниметесь на Девичью башню и насладитесь панорамой города и Каспийского моря
  • Оцените Дворец Ширваншахов, его величественные залы, мечеть, мавзолей и средневековые бани, отражающие культуру азербайджанского народа
  • Прогуляетесь по узким улочкам Ичери-Шехер, ощутите дух восточной культуры и посмотрите на старинные караван-сараи

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Mercedes Vito или Mercedes Sprinter (в зависимости от размера группы) с кондиционером
  • Обратите внимание: экскурсия длится около 8–10 часов
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: Гобустан — 20 манат, подъём к грязевым вулканам — 30 манат за чел., Янардаг и Атешгях — 15 манат за чел. и обед
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€7
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Камал
Камал — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 63 туристов
Я владелец туристического агентства, чья миссия — познакомить гостей с культурой, природой и историей Азербайджана через тщательно организованные экскурсии. Мы предлагаем экскурсии по Баку, Гобустану, Шамахе, Губе и Шахдагу, обеспечиваем
высокий уровень сервиса и индивидуальный подход. Мы уделяем внимание деталям, чтобы каждая поездка стала незабываемой. Нас ценят за профессионализм, гибкость и доступные цены. Мы верим, что туризм — это способ показать миру богатство Азербайджана и подарить путешественникам яркие впечатления. Доверьтесь нашей команде и откройте для себя уникальный Азербайджан!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
3
1
2
1
1

Фотографии от путешественников

В
Вера
11 авг 2025
Отличная экскурсия по живописным местам. Замечательный гид Мурад любит свою страну и заряжает этой любовью туристов. Он не только увлекательно рассказывал, но и подробно отвечал на наши вопросы и давал рекомендации.

Из минусов - не посетили интерактивный музей в Гобустане, а также не было экскурсии по Старому городу, хотя эти достопримечательности заявлены в программе тура.
Л
Людмила
10 авг 2025
Старого города в экскурсии не было. За подъем на внедорожниках взяли больше, чем было заявлено заранее.
М
Марианна
8 авг 2025
Посетила экскурсию Гобустан, Апшерон и старый город все прошло отлично, гид Джавид интересно все рассказал. Узнала много нового. Джавид прекрасно владеет материалом. И в завершении была проведена экскурсия по старому городу. Я рекомендую данную экскурсию и Джавида как профессионального гида. Спасибо большое
О
Ольга
7 авг 2025
Все прошло, как заявлено!
Все понравилось!
Екатерина
Екатерина
30 июл 2025
МОШЕННИЧЕСТВО, ТРАТА ДЕНЕГ И НЕРВОВ!!!
Даже и не знаю, с чего начать…
Экскурсию проводит совершенно некомпетентный человек с пооверхностными "знаниями" из интернета. Очень грубый человек, расист и сексист!
В Старый город, заявленный по
программе, мы не ходили,"гид" аргументировал это следующим образом:"Это сколько надо было бы тогда гулять!? Мне все-равно что там написано, куда мне сказали привести, туда и привёл, разбирайтесь с кем хотите".
"Гид вообще был очень нервный, постоянно грубил. В описании указано, что каждому туристу положена бутылка воды, этого не было. Также цены на посещение отдельных мест отличалась, на что "гид" сказал:"ну доплатите 10 манат (~500р), разве это деньги!?". На грязевых вулканах нас привезли к месту, где они начинаются, а дальше сказали платить по 10 манат с каждого, хотя там можно было немного пройти пешком, но это нам запретили, сказали, можете пройтись пешком, но только 10 манат все-равно платите.
Когда я в конце экскурсии задала справедливый вопрос, почему так много несоответствий тому, что указано на сайте,"гид" начал ругаться матом, оскорблять меня и заявил, что "таких дотошных как я нужно расстреливать как армян" (!!!) Это было ужасно слышать как с точки зрения межчеловечных отношений, так и расизма!"Гид" также оскорбил других участников тура, отпускал расистские шуточки по поводу гостей из Китая и Мексики. Недовольны были все участники нашей группы, но гид сказал:"Мне плевать, я экскусию провел, а понравилось или нет, это уже ваши проблемы".
После окончания программы я связалась с организатором на Трипстере, и описала все вашеизложенное, на что он попросил на писать этот отзыв взамен на бесплатный трансфер в аэропорт. Я отказалась, но теперь практически уверена, что большинство, если не все позитивные отзывы на Трипстере у этого человека - ФЕЙКИ.
ОБХОДИТЕ ЭТУ ЭКСКУРСИЮ СТОРОНОЙ!
Справедливости ради, хочу отметить, что после моей жалобы и разговора с организатором,"гид" купил бутылку воды и с очень недовольным видом отдал мне. Также, довольно вежливо общался со мной сам организатор, худо-бедно, но попытался уладить ситуацию. Но главная проблема - это некомпетентный "гид"-грубиян, с ним никакого наслаждения от экскурсии не получить!

В
Виктор
28 июл 2025
Все ёмко, не утомительно, классные локации. Гид Джавид очень внимательный и с чувством юмора.
Э
Эльмира
24 июл 2025
Отличный тур по Гобустану и Апшерону! Всё прошло очень организованно и комфортно. Особенно хочется отметить нашего гида Джавида — он настоящий профессионал. Рассказы были интересными, насыщенными, но не перегруженными —
всё в меру и с душой. Чувствуется, что человек любит своё дело.

Мы увидели грязевые вулканы, петроглифы, огненную гору и храм огнепоклонников Атешгях — впечатления незабываемые! Понравилось, что всё проходило в спокойном темпе, было время и на фото, и просто полюбоваться природой.

Спасибо за насыщенный день и теплую атмосферу. Смело рекомендуем этот тур всем, кто в Баку!

О
Ольга
22 июл 2025
В автобусе был очень плохой звук, плохо было слышно экскурсию.
Также в описании была заявлена часть прогулки по старому городу, но в итоге ее не было.
Елизавета
Елизавета
1 июл 2025
Джавид - отличный рассказчик и очень живой и открытый человек. Он познакомил нас с историей Азербайджана и Баку, провел по интереснейшим местам. Несмотря на продолжительную экскурсию, благодаря Джавиду время пролетело незаметно.
К
Королева
23 июн 2025
Были на экскурсии вместе с Джавидом, было на двух языках и это нисколько не мешало, наоборот истории дополнялись. Посетили прекрасные места, узнали новые интересные факты, покушали вкусную местную кухню. Большое спасибо за гостеприимство!
Ekaterina
Ekaterina
16 июн 2025
Посетили экскурсию в Гобустан и на Апшеронский полуостров. Очень было интересно выехать за окрестности Баку. В целом, все было очень хорошо и познавательно. Мы с мужем попали в международную группу)
с нами были две китаянки и пара из Индонезии. Гид вел экскурсию на двух языках, на русском и английском, для кого-то это может быть минусом, но нам не мешало. Боялась, что мне будет мало информации, т. к. нелегко говорить дважды на разных языках, но нам с лихвой хватило внимания гида и его знаний. Если и были какие-то организационные погрешности, то благодаря превосходному гиду Джавиду, я закрываю на них глаза) Джавид, все эти 5 звезд ваши!

Л
Лариса
15 июн 2025
Экскурсия оставила приятные впечатления. Несмотря на продолжительность совсем неутомительно, благодаря гиду Джавиду. Он внимательный, очень эмпатичный. Рассказал много интересного про Гобустан, зороастризм. Все весело и непринуждённо. А потом ещё и организовал нам обратный трансфер. Спасибо.🙏 Рекомендую всем 🚨
А
Алиса
12 июн 2025
Экскурсия-супер👍🏻 Если есть свободный день в Баку - ехать однозначно. Было познавательно и интересно. Мне особенно понравился Гобустан и грязевые вулканы
Е
Елена
8 июн 2025
Я забронировала вчера и вот сегодня я уже ехала в крутой компании неизвестных мне людей)
Меня забрали из отеля, до всех мест был организован трансфер, доступная информация, гид Баркай (туркиш гайд) очень крутой, приветливый, отзывчивый.
Я рекомендую всем!
М
Мария
6 мая 2025
Экскурсия проходила на 3х языках, что крайне неудобно для восприятия. Соответственно количество информации от гида было небольшим.

