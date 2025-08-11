читать дальше

программе, мы не ходили,"гид" аргументировал это следующим образом:"Это сколько надо было бы тогда гулять!? Мне все-равно что там написано, куда мне сказали привести, туда и привёл, разбирайтесь с кем хотите".

"Гид вообще был очень нервный, постоянно грубил. В описании указано, что каждому туристу положена бутылка воды, этого не было. Также цены на посещение отдельных мест отличалась, на что "гид" сказал:"ну доплатите 10 манат (~500р), разве это деньги!?". На грязевых вулканах нас привезли к месту, где они начинаются, а дальше сказали платить по 10 манат с каждого, хотя там можно было немного пройти пешком, но это нам запретили, сказали, можете пройтись пешком, но только 10 манат все-равно платите.

Когда я в конце экскурсии задала справедливый вопрос, почему так много несоответствий тому, что указано на сайте,"гид" начал ругаться матом, оскорблять меня и заявил, что "таких дотошных как я нужно расстреливать как армян" (!!!) Это было ужасно слышать как с точки зрения межчеловечных отношений, так и расизма!"Гид" также оскорбил других участников тура, отпускал расистские шуточки по поводу гостей из Китая и Мексики. Недовольны были все участники нашей группы, но гид сказал:"Мне плевать, я экскусию провел, а понравилось или нет, это уже ваши проблемы".

После окончания программы я связалась с организатором на Трипстере, и описала все вашеизложенное, на что он попросил на писать этот отзыв взамен на бесплатный трансфер в аэропорт. Я отказалась, но теперь практически уверена, что большинство, если не все позитивные отзывы на Трипстере у этого человека - ФЕЙКИ.

ОБХОДИТЕ ЭТУ ЭКСКУРСИЮ СТОРОНОЙ!

Справедливости ради, хочу отметить, что после моей жалобы и разговора с организатором,"гид" купил бутылку воды и с очень недовольным видом отдал мне. Также, довольно вежливо общался со мной сам организатор, худо-бедно, но попытался уладить ситуацию. Но главная проблема - это некомпетентный "гид"-грубиян, с ним никакого наслаждения от экскурсии не получить!