Экскурсии в Баку весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Баку на русском языке, цены от €17, скидки до 50%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Шемаха - современная и древняя
На машине
8 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Шемаха - современная и древняя
Увидеть самобытную архитектуру, познакомиться с альпаками и приобщиться к культуре страны
Начало: в холле вашего отеля
«Загородный тур проводится с конца месяца март — начало ноября»
7 сен в 08:00
11 сен в 08:00
160 за всё до 2 чел.
Пульс Баку и секреты местной кухни
Пешая
скидка
50%
64 отзыва
2.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни
Начало: В парке Сабира
«Мы погуляем по современному Центральному парку, открытому весной 2019 года, полюбуемся мечетью Тезепир и Пламенными башнями с выгодного ракурса»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
3417 за человека
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
На машине
скидка
30%
14 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
Увидеть в окрестностях Баку красочные нерукотворные шедевры, где природа дала волю фантазии
Начало: По месту вашего проживания в Баку
«Дегустация гутабов и гранатовый напиток (в сезон гранатов — с ноября до марта) входят в стоимость экскурсии»
Завтра в 08:00
7 сен в 08:00
от 181127 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    3 августа 2024
    От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
    Ездили сегодня с Эльнуром на гору Бешбармаг, к «Агатовым» горам и розовому озеру! Все было на высшем уровне, получили массу впечатлений! Всем советуем!
  • Т
    Татьяна
    1 августа 2024
    Пульс Баку и секреты местной кухни
    На самом деле, эта экскурсия не состоялась, но она была заменена другой - Вечерний Баку. Эльнур очень интересный рассказчик, может ответить на любой исторический или другой вопрос! Пройтись пешком 2-2,5 часа по бакинским улицам и паркам- одно удовольствие! Спасибо гиду!!!
  • Е
    Екатерина
    20 июля 2024
    От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
    Очень понравилась экскурсия
  • Ю
    Юлия
    23 июня 2024
    От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
    Спасибо огромное, нашему чудесному гиду, за знакомство с красивыми местами 😊 Отличная экскурсия, всем рекомендуем
    Спасибо огромное, нашему чудесному гиду, за знакомство с красивыми местами 😊
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Шемаха - современная и древняя
    Прекрасное путешествие, которое совмещает в себе все: много интересной информации, прекрасные виды, антистресс от общения с милыми альпаками, вкусный обед.
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    Ну и, конечно, посмотреть на страну, а не только на ее столицу. Наиля очень легкий в общении человек, заботливый гид и прекрасный рассказчик. Получили большое удовольствие. Запомним этот волшебный день надолго. Спасибо, Наиля!

  • Н
    Надежда
    29 июля 2023
    Шемаха - современная и древняя
    Наиля обладает глубокими знаниями истории и культуры Азербайджана, мы узнали много новой информации о течениях в мусульманстве. Очень советую этого
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    гида для туристов, которые хотят получить удовольствие от общения с знающим гидом и хорошим человеком. Nailya can provide curous tourists with a lot of amazing information about culture and Islamic branches of Azerbaijan. I stronly recommend everyone this guide.

  • И
    Ирина
    22 июля 2023
    Шемаха - современная и древняя
    Ну что сказать, сказка и есть сказка. Наиля прекрасный экскурсовод и очень позитивный человек, любящий свою страну.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Весенние»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Шемаха - современная и древняя
  2. Пульс Баку и секреты местной кухни
  3. От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Нагорный парк
  5. Дворец Ширваншахов
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Джума-Мечеть
  9. Приморский бульвар
  10. Апшерон
Сколько стоит экскурсия по Баку в сентябре 2024
Сейчас в Баку в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 17 до 160 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Весенние», 86 ⭐ отзывов, цены от €17. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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