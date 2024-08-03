9 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Шемаха - современная и древняя
Увидеть самобытную архитектуру, познакомиться с альпаками и приобщиться к культуре страны
Начало: в холле вашего отеля
«Загородный тур проводится с конца месяца март — начало ноября»
7 сен в 08:00
11 сен в 08:00
€160 за всё до 2 чел.
скидка
50%
2.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни
Начало: В парке Сабира
«Мы погуляем по современному Центральному парку, открытому весной 2019 года, полюбуемся мечетью Тезепир и Пламенными башнями с выгодного ракурса»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
34€17 за человека
скидка
30%
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
Увидеть в окрестностях Баку красочные нерукотворные шедевры, где природа дала волю фантазии
Начало: По месту вашего проживания в Баку
«Дегустация гутабов и гранатовый напиток (в сезон гранатов — с ноября до марта) входят в стоимость экскурсии»
Завтра в 08:00
7 сен в 08:00
от 181€127 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей3 августа 2024Ездили сегодня с Эльнуром на гору Бешбармаг, к «Агатовым» горам и розовому озеру! Все было на высшем уровне, получили массу впечатлений! Всем советуем!
- ТТатьяна1 августа 2024На самом деле, эта экскурсия не состоялась, но она была заменена другой - Вечерний Баку. Эльнур очень интересный рассказчик, может ответить на любой исторический или другой вопрос! Пройтись пешком 2-2,5 часа по бакинским улицам и паркам- одно удовольствие! Спасибо гиду!!!
- ЕЕкатерина20 июля 2024Очень понравилась экскурсия
- ЮЮлия23 июня 2024Спасибо огромное, нашему чудесному гиду, за знакомство с красивыми местами 😊 Отличная экскурсия, всем рекомендуем
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Прекрасное путешествие, которое совмещает в себе все: много интересной информации, прекрасные виды, антистресс от общения с милыми альпаками, вкусный обед.
- ННадежда29 июля 2023Наиля обладает глубокими знаниями истории и культуры Азербайджана, мы узнали много новой информации о течениях в мусульманстве. Очень советую этого
- ИИрина22 июля 2023Ну что сказать, сказка и есть сказка. Наиля прекрасный экскурсовод и очень позитивный человек, любящий свою страну.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Весенние»
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