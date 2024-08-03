С Сергей От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море Ездили сегодня с Эльнуром на гору Бешбармаг, к «Агатовым» горам и розовому озеру! Все было на высшем уровне, получили массу впечатлений! Всем советуем!

Т Татьяна Пульс Баку и секреты местной кухни На самом деле, эта экскурсия не состоялась, но она была заменена другой - Вечерний Баку. Эльнур очень интересный рассказчик, может ответить на любой исторический или другой вопрос! Пройтись пешком 2-2,5 часа по бакинским улицам и паркам- одно удовольствие! Спасибо гиду!!!

Е Екатерина От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море Очень понравилась экскурсия

Ю Юлия От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море Спасибо огромное, нашему чудесному гиду, за знакомство с красивыми местами 😊 Отличная экскурсия, всем рекомендуем

Е Екатерина Шемаха - современная и древняя читать дальше Ну и, конечно, посмотреть на страну, а не только на ее столицу. Наиля очень легкий в общении человек, заботливый гид и прекрасный рассказчик. Получили большое удовольствие. Запомним этот волшебный день надолго. Спасибо, Наиля! Прекрасное путешествие, которое совмещает в себе все: много интересной информации, прекрасные виды, антистресс от общения с милыми альпаками, вкусный обед.

Н Надежда Шемаха - современная и древняя читать дальше гида для туристов, которые хотят получить удовольствие от общения с знающим гидом и хорошим человеком. Nailya can provide curous tourists with a lot of amazing information about culture and Islamic branches of Azerbaijan. I stronly recommend everyone this guide. Наиля обладает глубокими знаниями истории и культуры Азербайджана, мы узнали много новой информации о течениях в мусульманстве. Очень советую этого