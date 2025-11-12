Мои заказы

История, вулканы и пламя: индивидуальное путешествие по Баку, Апшерону и заповеднику «Гобустан»

Поиграть на каменном инструменте, очароваться Ичери-шехер и побывать в обители зороастрийцев
Это путешествие раскроет перед вами контрасты Востока и Запада, древности и современности.

Вы окажетесь в городе, где ультрасовременные Пламенные башни соседствуют с мощёными улочками Старого города, а панорамы на фоне Каспия
читать дальше

напоминают одновременно и Париж, и Дубай.

Вас ждёт погружение в наследие заповедника «Гобустан» с его наскальными рисунками и пейзажами, словно с другой планеты, а при хорошей погоде — поездка к грязевым вулканам.

Исследуете Апшеронский полуостров, прикоснётесь к истории в древней крепости, заглянете в огненный храм и подойдёте к горе, из недр которой вырывается пламя.

История, вулканы и пламя: индивидуальное путешествие по Баку, Апшерону и заповеднику «Гобустан»

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Баку

В любое время суток вас встретит водитель и доставит на комфортабельном автомобиле в отель. После заселения — отдых.

2 день

Гуляем по столице: Старый город и современный облик Баку

Утро начнётся с завтрака в отеле. В 9:30 — встреча с гидом. Баку по-своему соединил роскошь, архитектурную смелость и исторический колорит. Чтобы понять, каким запомнится город именно вам, отправимся на насыщенную экскурсию.

Маршрут построен так, чтобы вы увидели как культовые символы Баку, так и узнаваемые виды с открыток и магнитов. Нас ждут знаковые современные здания, панорама города, кварталы Старого города и многое другое.

После экскурсии — свободное время или отдых в отеле. Ночь в Баку.

Гуляем по столице: Старый город и современный облик БакуГуляем по столице: Старый город и современный облик БакуГуляем по столице: Старый город и современный облик БакуГуляем по столице: Старый город и современный облик БакуГуляем по столице: Старый город и современный облик Баку
3 день

Заповедник «Гобустан»

После завтрака в отеле — встреча с гидом в 9:00. Сегодня мы покинем город, чтобы отправиться в Гобустан — уникальное место под охраной ЮНЕСКО. Меньше часа в пути — и будто другая планета: пейзажи, напоминающие марсианские, и древние свидетельства человеческой истории.

Мы посетим интерактивный музей, увидим наскальные рисунки и попробуем себя в роли древнего музыканта, играя на каменном инструменте — гавалдаше. При хорошей погоде направимся к грязевым вулканам — одной из главных природных достопримечательностей Азербайджана.

После экскурсии — возвращение в город. Ночь в Баку.

Заповедник «Гобустан»Заповедник «Гобустан»Заповедник «Гобустан»Заповедник «Гобустан»
4 день

Храм Атешгях и горящая гора Янардаг

После завтрака в отеле в 9:30 встретитесь с гидом. Апшерон — это место, где природа и история сплелись особенно тесно. С древности полуостров был стратегически важен из-за залежей нефти и газа. Мы узнаем, как природные богатства определяли развитие региона, и осмотрим наиболее значимые архитектурные памятники.

В программе — оборонительная крепость, храмовый комплекс Атешгях и гора Янардаг, где из-под земли вырывается настоящий огонь.

После экскурсии — свободное время или отдых в отеле. Ночь в Баку.

Храм Атешгях и горящая гора ЯнардагХрам Атешгях и горящая гора ЯнардагХрам Атешгях и горящая гора ЯнардагХрам Атешгях и горящая гора Янардаг
5 день

Окончание тура

Доставим вас в аэропорт ко времени обратного вылета.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$645
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Остальное питание
  • Входные билеты
  • Улучшение вариантов транспорта
  • Медицинская страховка
  • Обратите внимание: стоимость зависит от количества участников
  • 2 гостя - от $665
  • 3 гостя - от $830
  • 4+ человек - по запросу
  • Количество участников не ограничено
  • Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал
Джамал — Организатор в Баку
Я окончил Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС) и вот уже 10 лет с вдохновением открываю Азербайджан для путешественников. Свое дело я построил на простых, но важных принципах: качественная организация,
читать дальше

внимание к деталям и душевный подход. Для меня важно, чтобы каждая поездка была наполнена комфортом, теплотой и впечатлениями, которые останутся с вами навсегда. Я лично подбираю гидов, водителей, отели и рестораны, чтобы вы чувствовали себя в руках профессионалов, которые ценят людей больше, чем деньги. В каждом маршруте я стараюсь показать не просто достопримечательности, но и душу Азербайджана — гостеприимство, искренность и колорит мест, которые невозможно забыть.

Тур входит в следующие категории Баку

Похожие туры из Баку

Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
На машине
6 дней
2 отзыва
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Изучить петроглифы, увидеть грязевые вулканы и полюбоваться шекинскими витражами
Начало: Аэропорт Баку, 14:30-17:00
8 мар в 14:30
5 апр в 14:30
$490 за человека
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
5 дней
1 отзыв
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Погулять по старому и «новому» Баку, увидеть Бешбармаг и научиться выпекать национальные сладости
Начало: Аэропорт Баку, время встречи обговариваются индиви...
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
$280 за человека
Новый год в «стране огней»: Баку и удивительные достопримечательности окрестностей
5 дней
1 отзыв
Новый год в «стране огней»: Баку и удивительные достопримечательности окрестностей
Погулять по контрастной столице, увидеть Янардаг и посетить заповедник «Гобустан»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
30 дек в 10:00
$370 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Баку
Все туры из Баку