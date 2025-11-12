История, вулканы и пламя: индивидуальное путешествие по Баку, Апшерону и заповеднику «Гобустан»
Поиграть на каменном инструменте, очароваться Ичери-шехер и побывать в обители зороастрийцев
Это путешествие раскроет перед вами контрасты Востока и Запада, древности и современности.
Вы окажетесь в городе, где ультрасовременные Пламенные башни соседствуют с мощёными улочками Старого города, а панорамы на фоне Каспия читать дальше
напоминают одновременно и Париж, и Дубай.
Вас ждёт погружение в наследие заповедника «Гобустан» с его наскальными рисунками и пейзажами, словно с другой планеты, а при хорошей погоде — поездка к грязевым вулканам.
Исследуете Апшеронский полуостров, прикоснётесь к истории в древней крепости, заглянете в огненный храм и подойдёте к горе, из недр которой вырывается пламя.
Описание тура
Организационные детали
Виза не нужна.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в Баку
В любое время суток вас встретит водитель и доставит на комфортабельном автомобиле в отель. После заселения — отдых.
2 день
Гуляем по столице: Старый город и современный облик Баку
Утро начнётся с завтрака в отеле. В 9:30 — встреча с гидом. Баку по-своему соединил роскошь, архитектурную смелость и исторический колорит. Чтобы понять, каким запомнится город именно вам, отправимся на насыщенную экскурсию.
Маршрут построен так, чтобы вы увидели как культовые символы Баку, так и узнаваемые виды с открыток и магнитов. Нас ждут знаковые современные здания, панорама города, кварталы Старого города и многое другое.
После экскурсии — свободное время или отдых в отеле. Ночь в Баку.
3 день
Заповедник «Гобустан»
После завтрака в отеле — встреча с гидом в 9:00. Сегодня мы покинем город, чтобы отправиться в Гобустан — уникальное место под охраной ЮНЕСКО. Меньше часа в пути — и будто другая планета: пейзажи, напоминающие марсианские, и древние свидетельства человеческой истории.
Мы посетим интерактивный музей, увидим наскальные рисунки и попробуем себя в роли древнего музыканта, играя на каменном инструменте — гавалдаше. При хорошей погоде направимся к грязевым вулканам — одной из главных природных достопримечательностей Азербайджана.
После экскурсии — возвращение в город. Ночь в Баку.
4 день
Храм Атешгях и горящая гора Янардаг
После завтрака в отеле в 9:30 встретитесь с гидом. Апшерон — это место, где природа и история сплелись особенно тесно. С древности полуостров был стратегически важен из-за залежей нефти и газа. Мы узнаем, как природные богатства определяли развитие региона, и осмотрим наиболее значимые архитектурные памятники.
В программе — оборонительная крепость, храмовый комплекс Атешгях и гора Янардаг, где из-под земли вырывается настоящий огонь.
После экскурсии — свободное время или отдых в отеле. Ночь в Баку.
5 день
Окончание тура
Доставим вас в аэропорт ко времени обратного вылета.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$645
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Что не входит в цену
Перелёт до Баку и обратно
Остальное питание
Входные билеты
Улучшение вариантов транспорта
Медицинская страховка
Обратите внимание: стоимость зависит от количества участников
2 гостя - от $665
3 гостя - от $830
4+ человек - по запросу
Количество участников не ограничено
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Джамал — Организатор в Баку
Я окончил Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС) и вот уже 10 лет с вдохновением открываю Азербайджан для путешественников.
Свое дело я построил на простых, но важных принципах: качественная организация, читать дальше
внимание к деталям и душевный подход. Для меня важно, чтобы каждая поездка была наполнена комфортом, теплотой и впечатлениями, которые останутся с вами навсегда. Я лично подбираю гидов, водителей, отели и рестораны, чтобы вы чувствовали себя в руках профессионалов, которые ценят людей больше, чем деньги.
В каждом маршруте я стараюсь показать не просто достопримечательности, но и душу Азербайджана — гостеприимство, искренность и колорит мест, которые невозможно забыть.