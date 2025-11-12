Утро начнётся с завтрака в отеле. В 9:30 — встреча с гидом. Баку по-своему соединил роскошь, архитектурную смелость и исторический колорит. Чтобы понять, каким запомнится город именно вам, отправимся на насыщенную экскурсию.

Маршрут построен так, чтобы вы увидели как культовые символы Баку, так и узнаваемые виды с открыток и магнитов. Нас ждут знаковые современные здания, панорама города, кварталы Старого города и многое другое.

После экскурсии — свободное время или отдых в отеле. Ночь в Баку.