Природа и вкусы горного Азербайджана: всё включено (индивидуальный тур)

Объехать удалённые уголки и старинные сёла, насладиться кутабами, саджем, шашлыком на свежем воздухе
В этом путешествии вы сможете полноценно отдохнуть, насладиться природой, кухней и историей азербайджанского высокогорья, не беспокоясь ни о чём, — я позабочусь обо всех организационных моментах.

Мы доберёмся на самый север
читать дальше

и остановимся в уютном отеле на опушке леса, где нас будут угощать домашними завтраками и ужинами.

Каждый день будем посещать интересные локации: увидим заброшенную крепость Чирах-кала, мавзолей шейха Джунейда, курорт «Шахдаг», еврейское село, лермонтовские места.

Обеды запланированы во время экскурсий прямо на свежем воздухе: вы отведаете горячих кутабов, сытных шашлыков и саджа, ароматного чая.

Всю поездку нас будут сопровождать невероятные виды — скалистые вершины, розовое и голубые озёра, водопады. Также мы побываем у берегов Каспия, где в сезон можно искупаться.

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Программа тура по дням

1 день

Розовое озеро, заброшенная крепость, кутабы на обед, душевный ужин

Встречаемся в Баку и первым делом едем к розовому озеру, где вы узнаете всё самое интересное об этом явлении природы. Осмотрим заброшенную крепость Чирах-кала, история которой уходит корнями в 5-6 века. Пообедаем горячими кутабами и немного погуляем в селе Гечреш. Тут можно будет покататься на лошади (за доплату). Вечером заселимся в наш отель на опушке леса и завершим вечер тёплым общением за вкусным ужином.

Розовое озеро, заброшенная крепость, кутабы на обед, душевный ужин
2 день

Отдых в высокогорье с шашлыками и ароматным чаем, мавзолей шейха

Утром после деревенского завтрака выдвигаемся в высокогорное село Судур, буквально купающееся в облаках. Полюбуемся пейзажами, сфотографируемся на утёсе у реки, приготовим шашлыки на свежем воздухе. После трапезы с ароматным чаем прогуляемся по долинам, наслаждаясь красотой природы. На обратном пути посетим мавзолей шейха Джунейда и вернёмся в отель к сытному ужину.

Отдых в высокогорье с шашлыками и ароматным чаем, мавзолей шейха
3 день

Отдых в горах: курорт «Шахдаг», село Лаза с саджем на обед и подъёмом к водопаду

Съездим в горнолыжный комплекс «Шахдаг». При желании и за доплату вы можете покататься на квадроцикле, зиплайне, лыжах, сноуборде, снегоходе, полетать на параплане, заняться стрельбой, пейнтболом и многими другими активностями. Следующий пункт нашего маршрута — село Лаза (Лацар). Мы приготовим обед на садже, а потом поднимемся на вершину водопада, чтобы увидеть горы с высоты. Выпьем чаю и вернёмся в отель.

Отдых в горах: курорт «Шахдаг», село Лаза с саджем на обед и подъёмом к водопаду
4 день

Прогулки по лесу, отдых у озёр и моря, поездка в мини-зоопарк

Утром вы сможете прочувствовать гармонию и единение с природой. Мы погуляем по лесу, доберёмся к озёрам, вдохнём чистейший воздух. Если захотите, можно будет порыбачить.

Затем поедем в Набрань, к Каспию. С одной стороны тут тянется песчаный пляж, с другой — густой лес. В сезон можно будет искупаться. В зависимости от времени года, обед состоится на побережье моря или озера. Также сегодня посетим мини-зоопарк.

Прогулки по лесу, отдых у озёр и моря, поездка в мини-зоопарк
5 день

Лермонтовские места, рынок в Гусаре, еврейская община в Красной Слободе, село Хыналыг

Начнём день с посещения мест в Гусаре, где бывал Михаил Лермонтов. Заедем на рынок и в село Красная Слобода, где живёт большая община горских евреев. Напоследок побываем в аутентичном селе Хыналыг в высокогорье. Вечером вернёмся в Баку.

Лермонтовские места, рынок в Гусаре, еврейская община в Красной Слободе, село Хыналыг

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Баку и обратно в ваш город
  • Дополнительные активности (полёт на параплане, езда верхом на лошади, поездки на квадроциклах или снегоходах и т. п.)
  • Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты
Место начала и завершения?
Любое удобное вам место и время в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ниджат
Ниджат — ваш гид в Баку
Гид с отличным чувством юмора, с широким кругозором и мировоззрением. Свободно говорю на азербайджанском, русском и английском (на локальном уровне). Человек я общительный, и проведение экскурсий для меня — самое настоящее удовольствие. Буду рад подарить вам яркие эмоции и незабываемые воспоминания!
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Баку

