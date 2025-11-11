Утром вы сможете прочувствовать гармонию и единение с природой. Мы погуляем по лесу, доберёмся к озёрам, вдохнём чистейший воздух. Если захотите, можно будет порыбачить.

Затем поедем в Набрань, к Каспию. С одной стороны тут тянется песчаный пляж, с другой — густой лес. В сезон можно будет искупаться. В зависимости от времени года, обед состоится на побережье моря или озера. Также сегодня посетим мини-зоопарк.