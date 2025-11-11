Розовое озеро, заброшенная крепость, кутабы на обед, душевный ужин
Встречаемся в Баку и первым делом едем к розовому озеру, где вы узнаете всё самое интересное об этом явлении природы. Осмотрим заброшенную крепость Чирах-кала, история которой уходит корнями в 5-6 века. Пообедаем горячими кутабами и немного погуляем в селе Гечреш. Тут можно будет покататься на лошади (за доплату). Вечером заселимся в наш отель на опушке леса и завершим вечер тёплым общением за вкусным ужином.
2 день
Отдых в высокогорье с шашлыками и ароматным чаем, мавзолей шейха
Утром после деревенского завтрака выдвигаемся в высокогорное село Судур, буквально купающееся в облаках. Полюбуемся пейзажами, сфотографируемся на утёсе у реки, приготовим шашлыки на свежем воздухе. После трапезы с ароматным чаем прогуляемся по долинам, наслаждаясь красотой природы. На обратном пути посетим мавзолей шейха Джунейда и вернёмся в отель к сытному ужину.
3 день
Отдых в горах: курорт «Шахдаг», село Лаза с саджем на обед и подъёмом к водопаду
Съездим в горнолыжный комплекс «Шахдаг». При желании и за доплату вы можете покататься на квадроцикле, зиплайне, лыжах, сноуборде, снегоходе, полетать на параплане, заняться стрельбой, пейнтболом и многими другими активностями. Следующий пункт нашего маршрута — село Лаза (Лацар). Мы приготовим обед на садже, а потом поднимемся на вершину водопада, чтобы увидеть горы с высоты. Выпьем чаю и вернёмся в отель.
4 день
Прогулки по лесу, отдых у озёр и моря, поездка в мини-зоопарк
Утром вы сможете прочувствовать гармонию и единение с природой. Мы погуляем по лесу, доберёмся к озёрам, вдохнём чистейший воздух. Если захотите, можно будет порыбачить.
Затем поедем в Набрань, к Каспию. С одной стороны тут тянется песчаный пляж, с другой — густой лес. В сезон можно будет искупаться. В зависимости от времени года, обед состоится на побережье моря или озера. Также сегодня посетим мини-зоопарк.
5 день
Лермонтовские места, рынок в Гусаре, еврейская община в Красной Слободе, село Хыналыг
Начнём день с посещения мест в Гусаре, где бывал Михаил Лермонтов. Заедем на рынок и в село Красная Слобода, где живёт большая община горских евреев. Напоследок побываем в аутентичном селе Хыналыг в высокогорье. Вечером вернёмся в Баку.
Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
Билеты в Баку и обратно в ваш город
Дополнительные активности (полёт на параплане, езда верхом на лошади, поездки на квадроциклах или снегоходах и т. п.)
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты
Место начала и завершения?
Любое удобное вам место и время в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ниджат — ваш гид в Баку
Гид с отличным чувством юмора, с широким кругозором и мировоззрением. Свободно говорю на азербайджанском, русском и английском (на локальном уровне). Человек я общительный, и проведение экскурсий для меня — самое настоящее удовольствие. Буду рад подарить вам яркие эмоции и незабываемые воспоминания!