Отпуск в Азербайджане и Грузии с национальным обедом и винными дегустациями
Погулять по Баку и Тбилиси, заехать в Мцхету и Боржоми, изучить Кахетию и азербайджанскую глубинку
Начало: Аэропорт Баку, по времени рейса
10 апр в 10:00
17 апр в 10:00
96 075 ₽ за человека
Увидеть Баку и влюбиться: всё главное в столице и окрестностях
Пройти по городу в свете дня и ночных огней, изучить Ичери-Шехер, съездить в Атешгях и на Янардаг
Начало: Аэропорт Баку, по времени рейса
11 апр в 10:00
17 апр в 10:00
30 962 ₽ за человека
Первая встреча с Азербайджаном: знаковые символы Баку и окрестностей
Увидеть всё от авангарда Захи Хадид до древнего Ичери-Шехер, посетить Атешгях, Янардг и «Гобустан»
Начало: Аэропорт Баку, по времени рейса
8 апр в 10:00
9 апр в 10:00
39 354 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «По Азербайджану»
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