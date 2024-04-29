Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Начало: Баку, аэропорт, утро, точное время - по договорённ...
17 авг в 15:00
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130 000 ₽ за человека
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Все краски Азербайджана от розового Масазыра до графитового Кавказа (индивидуально)
Уехать далеко на север, полюбоваться лесом и водопадами, посетить еврейскую общину и фабрику ковров
Начало: Место вашего проживания в Баку, время по договорён...
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
$280
$400 за всё до 4 чел.
Природа и вкусы горного Азербайджана: всё включено (индивидуальный тур)
Объехать удалённые уголки и старинные сёла, насладиться кутабами, саджем, шашлыком на свежем воздухе
Начало: Любое удобное вам место и время в Баку
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